Qozog‘istonda mushugini qidirgan ayolni bezovta qilgan o‘smirlarning ota-onalari jarimaga tortildi

·73·Dunyo
Qozog‘istonda mushugini qidirgan ayolni bezovta qilgan o‘smirlarning ota-onalari jarimaga tortildi

Qozog‘istonning Aqto‘be shahrida yo‘qolgan mushugi haqida e’lon bergan ayol bir guruh o‘smirlar tomonidan muntazam ravishda bezovta qilingan. Ular turli raqamlardan qo‘ng‘iroq qilib, telefon orqali mushukdek miyovlashgan, ayolni haqorat qilib, uning ustidan kulishgan. Bu haqda New Times.kz xabar berdi.

Ayolning aytishicha, dastlab unga kuniga 10–12 marta qo‘ng‘iroq qilishgan. Keyinchalik esa qo‘ng‘iroqlar soni 50–60 tagacha ko‘paygan. O‘smirlar o‘z qilmishlarini videoga olib, TikTok'ka ham joylashtirgan. Roliklardan biri bir sutka ichida 12–13 ming marta ko‘rilgan.

Vaziyatdan charchagan ayol qo‘ng‘iroqlarning yozuvlarini saqlab, politsiyaga murojaat qilgan. Huquq-tartibot idoralari tekshiruvi davomida voqeaga aloqador uch nafar voyaga yetmagan shaxs aniqlangan.

O‘smirlar ota-onalari bilan birga politsiya bo‘limiga kelib, ayoldan uzr so‘rashgan. Ular bilan profilaktik suhbat o‘tkazilgan. O‘smirlarning ota-onalari esa farzandlari tarbiyasiga yetarlicha e’tibor bermagani uchun ma’muriy javobgarlikka tortilgan.

Ayolning ma’lum qilishicha, har bir ota-onaga 21 ming tenge miqdorida jarima belgilangan.

Aqto‘beKiberbullingTikTokQozog‘iston politsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nogironligi sabab haqoratlangan ayol jamiyatga muhim eslatma berdiNogironligi sabab haqoratlangan ayol jamiyatga muhim eslatma berdi28 oktabr 23:53Navai'ga nisbatan jinoyat ishi tugatildi: rapper Qozog‘istondan chiqarib yuborildiNavai'ga nisbatan jinoyat ishi tugatildi: rapper Qozog‘istondan chiqarib yuborildi20 oktabr 14:39Olmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdiOlmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdi14 oktabr 19:41Rossiya madhiyasi yangrayotganda turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima solindiRossiya madhiyasi yangrayotganda turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima solindiKecha 10:35Rossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildiRossiyada silovsinni bezovta qilgan o‘zbekistonlik jarimaga tortildi29 iyul 14:08Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiOq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindi18 avgust 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda