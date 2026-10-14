Olmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdi
Qozog‘istonning Olmaota shahridagi nufuzli va elita ta’lim muassasalaridan biri — Respublika fizika-matematika maktabida (RFMSH) o‘quvchilarning ommaviy zaharlanish holati qayd etildi. So‘nggi kunlar ichida o‘nlab o‘quvchilar o‘tkir ichak infeksiyasi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan.
Mazkur favqulodda holat ortidan maktab hamda unga qarashli internat faoliyati vaqtincha to‘xtatilib, politsiya tomonidan jinoiy ish qo‘zg‘atildi.
Hodisa masshtabi: Qancha bola jabrlandi?
Zakon.kz nashri tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, holatning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Shifoxonaga yotqizilganlar: 12–14 oktyabr kunlari maktabning 48 nafar o‘quvchisi Olmaota shahar bolalar klinik yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi;
Izolatordagilar: Yana bir nechta o‘quvchi (ma’lumotlarga ko‘ra 6 dan 8 nafargacha) maktab-internati huzuridagi tibbiy izolatorda alohida ajratilib, shifokorlar nazoratiga olingan;
Bolalarning holati: Shahar sog‘liqni saqlash boshqarmasi va maktab rahbariyatining ma’lum qilishicha, barcha bemorlarning ahvoli barqaror, hech kim jonlantirish (reanimatsiya) bo‘limiga muhtoj emas.
Tekshiruv xulosasi: Oshxonada qanday kamchiliklar aniqlandi?
Sanitariya-epidemiologiya nazorati departamenti va Qozog‘iston Sog‘liqni saqlash vazirligi voqea joyida keng qamrovli tekshiruv o‘tkazdi:
Sanitariya qoidalari buzilgan: Oshxonaga xizmat ko‘rsatuvchi «Master Food» MCHJ faoliyatida qator qo‘pol kamchiliklar aniqlandi. Xususan, mahsulotlarni saqlash qoidalariga rioya etilmagan va tayyor taomlardan sutkalik namunalar olish tartibi buzilgan;
Mahsulotlar musodara qilindi: Tekshiruv natijalariga ko‘ra, tegishli hujjatlari bo‘lmagan sut mahsulotlari savdodan olib qo‘yildi va ayrim taomlarni tarqatishga rasman taqiq qo‘yildi;
Laboratoriya tahlillari: Infeksiyaning aniq manbasini topish uchun suv, oziq-ovqat mahsulotlari va oshxona xodimlaridan surtma namunalari olindi.
Ko‘rilgan choralar: Onlayn ta’lim va jinoiy ish
Xavfsizlikni ta’minlash va kasallik tarqalishining oldini olish maqsadida zudlik bilan tashkiliy choralar ko‘rildi:
Masofaviy ta’limga o‘tish: O‘quvchilar xavfsizligi uchun maktab 14 oktyabrdan 16 oktyabrga qadar onlayn (distansion) o‘qitish tizimiga o‘tkazildi, binolarda to‘liq dezinfeksiya ishlari bajarildi;
Internat tarbiyalanuvchilari: Maktab-internatda yashovchi o‘quvchilar vaqtincha ota-onalari va yaqin qarindoshlari qaramog‘iga topshirildi;
Jinoiy ish: Olmaota politsiyasi maktabdagi ommaviy zaharlanish fakti yuzasidan jinoiy ish qo‘zg‘atdi, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilishi belgilandi.
Vaziyat tegishli vazirlik va huquq-tartibot organlarining qat’iy nazoratida turibdi.
Izohlar 0
…