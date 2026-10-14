Olmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdi

·0·Dunyo
Olmaotadagi elita maktabida o‘quvchilarning ommaviy zaharlanishi yuz berdi

Qozog‘istonning Olmaota shahridagi nufuzli va elita ta’lim muassasalaridan biri — Respublika fizika-matematika maktabida (RFMSH) o‘quvchilarning ommaviy zaharlanish holati qayd etildi. So‘nggi kunlar ichida o‘nlab o‘quvchilar o‘tkir ichak infeksiyasi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan.

Mazkur favqulodda holat ortidan maktab hamda unga qarashli internat faoliyati vaqtincha to‘xtatilib, politsiya tomonidan jinoiy ish qo‘zg‘atildi.

Hodisa masshtabi: Qancha bola jabrlandi?

Zakon.kz nashri tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, holatning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha:

  • Shifoxonaga yotqizilganlar: 12–14 oktyabr kunlari maktabning 48 nafar o‘quvchisi Olmaota shahar bolalar klinik yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi;

  • Izolatordagilar: Yana bir nechta o‘quvchi (ma’lumotlarga ko‘ra 6 dan 8 nafargacha) maktab-internati huzuridagi tibbiy izolatorda alohida ajratilib, shifokorlar nazoratiga olingan;

  • Bolalarning holati: Shahar sog‘liqni saqlash boshqarmasi va maktab rahbariyatining ma’lum qilishicha, barcha bemorlarning ahvoli barqaror, hech kim jonlantirish (reanimatsiya) bo‘limiga muhtoj emas.

Tekshiruv xulosasi: Oshxonada qanday kamchiliklar aniqlandi?

Sanitariya-epidemiologiya nazorati departamenti va Qozog‘iston Sog‘liqni saqlash vazirligi voqea joyida keng qamrovli tekshiruv o‘tkazdi:

  • Sanitariya qoidalari buzilgan: Oshxonaga xizmat ko‘rsatuvchi «Master Food» MCHJ faoliyatida qator qo‘pol kamchiliklar aniqlandi. Xususan, mahsulotlarni saqlash qoidalariga rioya etilmagan va tayyor taomlardan sutkalik namunalar olish tartibi buzilgan;

  • Mahsulotlar musodara qilindi: Tekshiruv natijalariga ko‘ra, tegishli hujjatlari bo‘lmagan sut mahsulotlari savdodan olib qo‘yildi va ayrim taomlarni tarqatishga rasman taqiq qo‘yildi;

  • Laboratoriya tahlillari: Infeksiyaning aniq manbasini topish uchun suv, oziq-ovqat mahsulotlari va oshxona xodimlaridan surtma namunalari olindi.

Ko‘rilgan choralar: Onlayn ta’lim va jinoiy ish

Xavfsizlikni ta’minlash va kasallik tarqalishining oldini olish maqsadida zudlik bilan tashkiliy choralar ko‘rildi:

  • Masofaviy ta’limga o‘tish: O‘quvchilar xavfsizligi uchun maktab 14 oktyabrdan 16 oktyabrga qadar onlayn (distansion) o‘qitish tizimiga o‘tkazildi, binolarda to‘liq dezinfeksiya ishlari bajarildi;

  • Internat tarbiyalanuvchilari: Maktab-internatda yashovchi o‘quvchilar vaqtincha ota-onalari va yaqin qarindoshlari qaramog‘iga topshirildi;

  • Jinoiy ish: Olmaota politsiyasi maktabdagi ommaviy zaharlanish fakti yuzasidan jinoiy ish qo‘zg‘atdi, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilishi belgilandi.

Vaziyat tegishli vazirlik va huquq-tartibot organlarining qat’iy nazoratida turibdi.

Respublika fizika-matematika maktabiOlmaotaMaster FoodQozog‘iston politsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaotada yana kuchli yer silkinishi: Epitsentr shahardan bor-yo‘g‘i 8 km masofada!Olmaotada yana kuchli yer silkinishi: Epitsentr shahardan bor-yo‘g‘i 8 km masofada!28 sentabr 19:00Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)27 sentabr 08:03Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)21 sentabr 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi