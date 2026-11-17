Qozog‘istonda ishchilar ustiga suv sachratgan Lexus haydovchisi 10 sutkaga qamaldi (video)
Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida avtomobilni yuqori tezlikda boshqarib, yo‘l chetida ishlayotgan obodonlashtirish xodimlari ustiga suv sachratgan haydovchi 10 sutkaga ma’muriy qamoqqa olindi. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.
Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Kadrlarda Lexus rusumli avtomobil yo‘ldagi ko‘lmakdan yuqori tezlikda o‘tishi oqibatida yo‘l chetida ishlayotgan xodimlar boshdan-oyoq suvga belanganini ko‘rish mumkin.
Ostona shahar politsiya departamenti ma’lumotiga ko‘ra, hodisa vaqtida ishchilar yo‘l chetida, bordyur bo‘ylab tozalash ishlarini olib borayotgan bo‘lgan. Haydovchi svetoforning miltillovchi signaliga qaramay tezlikni pasaytirmagan va xavfsiz harakatlanish choralarini ko‘rmagan.
Politsiya 32 yoshli haydovchini aniqlab, uni ma’muriy javobgarlikka tortgan. Sud uni mayda bezorilik sodir etishda aybdor deb topib, 10 sutkaga ma’muriy qamoq jazosini tayinlagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…