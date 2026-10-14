Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqda
MDH va rus tilli musiqa olamida mashhurlikka erishgan taniqli reper Navai (Navay Bakirov) Qozog‘iston chegarasida huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olingani haqida xabarlar tarqaldi. OAV va turli manbalarning ma’lum qilishicha, san’atkor boshqaruvidagi yoki u ketayotgan transport vositasi ko‘zdan kechirilganda taqiqlangan moddalar topilgan.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda va muxlislar rasmiy izohlarni kutmoqda.
Qorday chegara punktidagi voqea: Dastlabki tafsilotlar
Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, hodisa quyidagicha rivojlangan:
Hodisa vaqti va joyi: Reper 13 oktyabr kuni Qozog‘iston chegarasida joylashgan «Qorday» nazorat-o‘tkazish punkti orqali o‘tayotgan paytda to‘xtatilgan;
Qo‘lga olish sababi: Chegarachilar va bojxona xodimlari tomonidan avtomobil ko‘zdan kechirilganda, mashina ichidan taqiqlangan modda (giyohvandlik vositasi) topilgani aytilmoqda;
Ehtiyot chorasi: Xabarlarga ko‘ra, Navay Bakirov voqea joyidayoq qo‘lga olinib, vaqtincha saqlash izolatoriga (IVS) joylashtirilgan.
Tekshiruv va tergov kutilmoqda
Hozircha Qozog‘iston huquq-tartibot organlari yoki san’atkorning rasmiy vakillari tomonidan holat bo‘yicha batafsil rasmiy bayonot berilganicha yo‘q:
Modda ekspertizasi: Aniqlangan moddaning aniq tarkibi va og‘irligini belgilash uchun ekspertiza tayinlanishi kutilmoqda;
Huquqiy oqibatlar: Agar mazkur ma’lumotlar rasman tasdiqlansa, reperga nisbatan kontrabanda yoki taqiqlangan moddalarni noqonuniy saqlash/olib o‘tish moddalari bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atilishi mumkin.
Holat yuzasidan rasmiy idoralarning yakuniy xulosalari va qo‘shimcha tafsilotlar kutilmoqda.
Izohlar 0
…