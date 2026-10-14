Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqda

·70·Dunyo
Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqda

MDH va rus tilli musiqa olamida mashhurlikka erishgan taniqli reper Navai (Navay Bakirov) Qozog‘iston chegarasida huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olingani haqida xabarlar tarqaldi. OAV va turli manbalarning ma’lum qilishicha, san’atkor boshqaruvidagi yoki u ketayotgan transport vositasi ko‘zdan kechirilganda taqiqlangan moddalar topilgan.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda va muxlislar rasmiy izohlarni kutmoqda.

Qorday chegara punktidagi voqea: Dastlabki tafsilotlar

Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, hodisa quyidagicha rivojlangan:

  • Hodisa vaqti va joyi: Reper 13 oktyabr kuni Qozog‘iston chegarasida joylashgan «Qorday» nazorat-o‘tkazish punkti orqali o‘tayotgan paytda to‘xtatilgan;

  • Qo‘lga olish sababi: Chegarachilar va bojxona xodimlari tomonidan avtomobil ko‘zdan kechirilganda, mashina ichidan taqiqlangan modda (giyohvandlik vositasi) topilgani aytilmoqda;

  • Ehtiyot chorasi: Xabarlarga ko‘ra, Navay Bakirov voqea joyidayoq qo‘lga olinib, vaqtincha saqlash izolatoriga (IVS) joylashtirilgan.

Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqda

Tekshiruv va tergov kutilmoqda

Hozircha Qozog‘iston huquq-tartibot organlari yoki san’atkorning rasmiy vakillari tomonidan holat bo‘yicha batafsil rasmiy bayonot berilganicha yo‘q:

  • Modda ekspertizasi: Aniqlangan moddaning aniq tarkibi va og‘irligini belgilash uchun ekspertiza tayinlanishi kutilmoqda;

  • Huquqiy oqibatlar: Agar mazkur ma’lumotlar rasman tasdiqlansa, reperga nisbatan kontrabanda yoki taqiqlangan moddalarni noqonuniy saqlash/olib o‘tish moddalari bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atilishi mumkin.

Holat yuzasidan rasmiy idoralarning yakuniy xulosalari va qo‘shimcha tafsilotlar kutilmoqda.

Navay BakirovQozog‘iston chegarasiQordaykontrabanda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi14 sentabr 17:17Amerikalik reper mashinasidan bir qizning chirigan jasadi topildiAmerikalik reper mashinasidan bir qizning chirigan jasadi topildi19 aprel 16:00Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiKecha 23:05O‘zbekiston fuqarolari uchun Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqdaO‘zbekiston fuqarolari uchun Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqdaKecha 22:23Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaBokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqdaKecha 21:06Yevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdiYevropada gaz narxi so‘nggi to‘rt yildagi eng yuqori cho‘qqiga chiqdiKecha 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi