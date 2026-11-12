Qozog‘istonda yarim yalang‘och erkak maktab derazasini sindirib, sinfga bostirib kirdi (video)
Qozog‘istonning Olmaota viloyatidagi Qaskelen shahrida yarim yalang‘och erkak maktabga bostirib kirdi. Hodisa 11 noyabr kuni darslar orasidagi tanaffus vaqtida sodir bo‘lgan. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, erkak dastlab maktab hududida yugurib yurgan. Keyin esa sinfxona derazasini sindirib, o‘quvchilar bo‘lgan xonaga sakrab kirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bolalarning qo‘rqib baqirayotgani va katta yoshli erkaklar uni to‘xtatishga urinayotgani aks etgan.
Olmaota viloyati politsiya departamenti ma’lumotiga ko‘ra, ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchi ushlanib, vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan.
Huquq-tartibot idoralari hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlamoqda. Tergov doirasida gumonlanuvchining ruhiy holati ham tekshiriladi.
Hodisa oqibatida o‘quvchilar va pedagoglar orasida jabrlanganlar yo‘q. Ta’lim muassasasida bolalarga psixologik yordam ko‘rsatilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…