Reper Guf Qozog‘istonda narkotik sabab qamoqqa olingan Navai'ni himoya qilib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik reper Guf, o'zining hamkasbi va do'sti Navai'ni Qozog'istonda giyohvand moddalar kontrabandasida gumonlanib hibsga olinishi munosabati bilan himoya qildi.
- Guf ijtimoiy tarmoqlarda Navai'ga ishonchi komil ekanligini va uning aybsizligiga qat'iy ishonishini bildirdi.
- Navai 13 oktyabr kuni Qozog'iston chegarasida ushlangan, uning avtomobilidan giyohvandlik moddasi topilgan va 15 oktyabr kuni 2 oyga qamoqqa olingan.
Rossiya rep olami afsonasi Guf (Aleksey Dolmatov) hamkasbi va do‘sti, mashhur reper Navai (Navai Bakirov)ning Qozog‘istonda giyohvand moddalar kontrabandasida gumonlanib hibsga olinishiga munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida hamkasbini ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlab, qo‘yilgan ayblovlarga aslo ishonmasligini bildirdi.
Ayni paytda Qozog‘iston sudi tomonidan rossiyalik san’atkorga nisbatan 2 oylik qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan bo‘lib, Rossiya rasmiy diplomatik idoralari ham vaziyatga aralashgan.
«Arbatda kutamiz, qadrdonim!»: Guf nima dedi?
Aleksey Dolmatov o‘z postida Navai'ni birodar deb atab, uning giyohvandlikka aloqasi yo‘qligini ta’kidladi:
«Birodarim, men sening qanday “rasta” ekaningni bilaman. Hech qanaqa! Sen haqingda hozir tarqatilayotgan bo‘htonlarga hech qachon ishonmayman! Hammasi yaxshi bo‘lishiga aminman! Seni Arbatda kutamiz, qadrdonim», — deb yozdi Guf.
Chegaradagi hibs va sud qarori: Voqea qanday sodir bo‘ldi?
Hodisalar rivoji quyidagicha kechdi:
Chegarada qo‘lga olinish: 13 oktyabr kuni Navai Qozog‘iston Milliy xavfsizlik qo‘mitasining Chegara xizmati va politsiya xodimlari tomonidan mamlakatga kirish vaqtida ushlangan. Uning avtomobili tekshirilganda giyohvandlik moddasi topilgan va holat yuzasidan giyohvandlik vositalari kontrabandasiga suiqasd moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan;
2 oylik qamoq: 15 oktyabr kuni ertalab Jambil viloyati Qorday tuman sudi ajrimi bilan Navai Bakirovga nisbatan 2 oy muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasi tayinlandi;
Diplomatik nota: Rossiyaning Olmaotadagi bosh konsulligi Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yuborib, Rossiya fuqarosi bilan bog‘liq vaziyatga rasmiy izoh berishni so‘radi.
Qoldirilgan konsertlar va onasining bayonoti
Mazkur hibs reperning gastrol jadvalini butunlay izdan chiqardi:
Ostonadagi bekor qilingan chiqish: Bishkekdagi konsertdan so‘ng 14 oktyabr kuni Ostona shahrida o‘tkazilishi kerak bo‘lgan konsert tashkilotchilar tomonidan «texnik sabablarga ko‘ra» noma’lum muddatga qoldirildi;
Onasining iqrori: Reperning onasi Aynur Bakirova musiqachining jamoasi uni «hozir o‘g‘lingizni qo‘yib yuborishadi, jarimasini to‘laydi, shu bilan hammasi hal bo‘ladi» deb ishontirganini aytgandi;
Moskvadagi konsert ham to‘xtatildi: 22 oktyabr kuni Moskvaning mashhur «VK Stadium» majmuasida rejalashtirilgan katta yakkaxon konsert ham qoldirildi va uning qachon o‘tkazilishi noma’lum bo‘lib qolmoqda.
Qozog‘iston qonunchiligiga ko‘ra, giyohvandlik moddalarini chegara orqali noqonuniy olib o‘tish juda og‘ir jinoyatlar sirasiga kiradi va tergov harakatlari davom etmoqda.
Izohlar 0
…