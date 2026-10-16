Reper Guf Qozog‘istonda narkotik sabab qamoqqa olingan Navai'ni himoya qilib chiqdi

·59·Dunyo
Reper Guf Qozog‘istonda narkotik sabab qamoqqa olingan Navai'ni himoya qilib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik reper Guf, o'zining hamkasbi va do'sti Navai'ni Qozog'istonda giyohvand moddalar kontrabandasida gumonlanib hibsga olinishi munosabati bilan himoya qildi.
  • Guf ijtimoiy tarmoqlarda Navai'ga ishonchi komil ekanligini va uning aybsizligiga qat'iy ishonishini bildirdi.
  • Navai 13 oktyabr kuni Qozog'iston chegarasida ushlangan, uning avtomobilidan giyohvandlik moddasi topilgan va 15 oktyabr kuni 2 oyga qamoqqa olingan.

Rossiya rep olami afsonasi Guf (Aleksey Dolmatov) hamkasbi va do‘sti, mashhur reper Navai (Navai Bakirov)ning Qozog‘istonda giyohvand moddalar kontrabandasida gumonlanib hibsga olinishiga munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida hamkasbini ochiqchasiga qo‘llab-quvvatlab, qo‘yilgan ayblovlarga aslo ishonmasligini bildirdi.

Ayni paytda Qozog‘iston sudi tomonidan rossiyalik san’atkorga nisbatan 2 oylik qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan bo‘lib, Rossiya rasmiy diplomatik idoralari ham vaziyatga aralashgan.

«Arbatda kutamiz, qadrdonim!»: Guf nima dedi?

Aleksey Dolmatov o‘z postida Navai'ni birodar deb atab, uning giyohvandlikka aloqasi yo‘qligini ta’kidladi:

«Birodarim, men sening qanday “rasta” ekaningni bilaman. Hech qanaqa! Sen haqingda hozir tarqatilayotgan bo‘htonlarga hech qachon ishonmayman! Hammasi yaxshi bo‘lishiga aminman! Seni Arbatda kutamiz, qadrdonim», — deb yozdi Guf.

Chegaradagi hibs va sud qarori: Voqea qanday sodir bo‘ldi?

Hodisalar rivoji quyidagicha kechdi:

  • Chegarada qo‘lga olinish: 13 oktyabr kuni Navai Qozog‘iston Milliy xavfsizlik qo‘mitasining Chegara xizmati va politsiya xodimlari tomonidan mamlakatga kirish vaqtida ushlangan. Uning avtomobili tekshirilganda giyohvandlik moddasi topilgan va holat yuzasidan giyohvandlik vositalari kontrabandasiga suiqasd moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan;

  • 2 oylik qamoq: 15 oktyabr kuni ertalab Jambil viloyati Qorday tuman sudi ajrimi bilan Navai Bakirovga nisbatan 2 oy muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasi tayinlandi;

  • Diplomatik nota: Rossiyaning Olmaotadagi bosh konsulligi Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yuborib, Rossiya fuqarosi bilan bog‘liq vaziyatga rasmiy izoh berishni so‘radi.

Qoldirilgan konsertlar va onasining bayonoti

Mazkur hibs reperning gastrol jadvalini butunlay izdan chiqardi:

  • Ostonadagi bekor qilingan chiqish: Bishkekdagi konsertdan so‘ng 14 oktyabr kuni Ostona shahrida o‘tkazilishi kerak bo‘lgan konsert tashkilotchilar tomonidan «texnik sabablarga ko‘ra» noma’lum muddatga qoldirildi;

  • Onasining iqrori: Reperning onasi Aynur Bakirova musiqachining jamoasi uni «hozir o‘g‘lingizni qo‘yib yuborishadi, jarimasini to‘laydi, shu bilan hammasi hal bo‘ladi» deb ishontirganini aytgandi;

  • Moskvadagi konsert ham to‘xtatildi: 22 oktyabr kuni Moskvaning mashhur «VK Stadium» majmuasida rejalashtirilgan katta yakkaxon konsert ham qoldirildi va uning qachon o‘tkazilishi noma’lum bo‘lib qolmoqda.

Qozog‘iston qonunchiligiga ko‘ra, giyohvandlik moddalarini chegara orqali noqonuniy olib o‘tish juda og‘ir jinoyatlar sirasiga kiradi va tergov harakatlari davom etmoqda.

GufNavai BakirovQozog‘istondagi giyohvandlik kontrabandasiRossiya diplomatik notasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqdaReper Navai Qozog‘iston chegarasida qo‘lga olingani aytilmoqda14 oktabr 22:30Qamoqdagi taniqli reper va prodyuser P.Diddy atrofida nimalar yuz bermoqda?Qamoqdagi taniqli reper va prodyuser P.Diddy atrofida nimalar yuz bermoqda?13 oktabr 09:01Ispaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandiIspaniyada erkak oshqozonida 1,3 kilogramm kokain bilan ushlandi13 sentabr 15:33Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi14 sentabr 17:17Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldi13 sentabr 23:08Shri-Lankada rohiblar ishtirokidagi yirik narkotik kontrabanda fosh etildiShri-Lankada rohiblar ishtirokidagi yirik narkotik kontrabanda fosh etildi28 aprel 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi