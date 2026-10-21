Kolumbiyada erkak parik ostiga 220 gramm kokain yashirgani uchun qo‘lga olindi (video)
Kolumbiyaning Kartaxena shahridagi xalqaro aeroportda 40 yoshli erkak parik ostiga yashirilgan 220 gramm kokain bilan qo‘lga olindi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.
Hodisa 2025 yil 24 fevralda sodir bo‘lgan. Erkak Amsterdamga uchishga tayyorlanayotganida huquq-tartibot idoralari xodimlari uni tekshirgan. Aeroportdagi nazorat jarayonida shubhali holat aniqlangach, uning parigi osti ko‘zdan kechirilgan. Natijada, soch o‘rniga taqiladigan parik ostiga yashirilgan 19 ta kapsula topilgan. Tekshiruv ularda kokain borligini tasdiqlagan.
Kolumbiya politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musodara qilingan giyohvand moddaning xalqaro bozordagi qiymati 10 ming yevrodan ortiq bo‘lgan. Ushbu miqdor 400 dan ortiq dozani tayyorlashga yetarli ekani aytilgan.
Politsiyaning bildirishicha, qo‘lga olingan erkak avval ham giyohvand moddalar savdosi bilan bog‘liq ikki holat bo‘yicha sud qaydlariga ega bo‘lgan. U giyohvand moddalarni noqonuniy olib o‘tishga urinish bilan bog‘liq ayblovlar bo‘yicha tergov organlariga topshirilgan.
Izohlar 0
…