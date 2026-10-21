Kolumbiyada erkak parik ostiga 220 gramm kokain yashirgani uchun qo‘lga olindi (video)

·76·Dunyo
Kolumbiyada erkak parik ostiga 220 gramm kokain yashirgani uchun qo‘lga olindi (video)

Kolumbiyaning Kartaxena shahridagi xalqaro aeroportda 40 yoshli erkak parik ostiga yashirilgan 220 gramm kokain bilan qo‘lga olindi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Hodisa 2025 yil 24 fevralda sodir bo‘lgan. Erkak Amsterdamga uchishga tayyorlanayotganida huquq-tartibot idoralari xodimlari uni tekshirgan. Aeroportdagi nazorat jarayonida shubhali holat aniqlangach, uning parigi osti ko‘zdan kechirilgan. Natijada, soch o‘rniga taqiladigan parik ostiga yashirilgan 19 ta kapsula topilgan. Tekshiruv ularda kokain borligini tasdiqlagan.

Kolumbiya politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musodara qilingan giyohvand moddaning xalqaro bozordagi qiymati 10 ming yevrodan ortiq bo‘lgan. Ushbu miqdor 400 dan ortiq dozani tayyorlashga yetarli ekani aytilgan.

Politsiyaning bildirishicha, qo‘lga olingan erkak avval ham giyohvand moddalar savdosi bilan bog‘liq ikki holat bo‘yicha sud qaydlariga ega bo‘lgan. U giyohvand moddalarni noqonuniy olib o‘tishga urinish bilan bog‘liq ayblovlar bo‘yicha tergov organlariga topshirilgan.

Kartaxena aeroportiAmsterdamga borishAssociated Presskokain
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarAQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlar16 oktabr 17:03AQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdiAQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdi16 oktabr 16:50Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)5 oktabr 11:01“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller26 iyun 22:59Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda13 iyun 20:5716 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi5 oktabr 00:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda