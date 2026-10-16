AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oregon shtatining Bend shahrida 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, 5, 8 va 11 yoshdagi uch nafar bola hamda bir o‘qituvchi halok bo‘lishiga sabab bo‘ldi.
- Hujum oqibatida 7 yoshli bola va 54 yoshli o‘qituvchi og‘ir jarohat olgan.
- Mahalliy fuqaro 16 yoshli hujumchini otib o‘ldirib, qurbonlar soni ortishining oldini olgan.
- Tergovchilar o‘smirning maktab bilan aloqasi va uning harakatlariga sabab bo‘lgan omillarni aniqlashmoqda.
AQSHning Oregon shtatida navbatdagi mudhish fojia yuz berdi. Bend shahrida joylashgan maktablardan biriga 16 yoshli qurollangan o‘smir hujum uyushtirib, uch nafar yosh bola va bir nafar o‘qituvchining bevaqt hayotdan ko‘z yumishiga sabab bo‘ldi.
Hodisa oqibatida yana bir necha kishi og‘ir tan jarohati olgan bo‘lib, hujumchining o‘zi voqea joyidayoq zararsizlantirilgan.
Fojia qurbonlari va yaralanganlar
Associated Press (AP) agentligi tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, hujum oqibatida yosh bolalar va maktab xodimlari jabr ko‘rgan:
Halok bo‘lganlar: Otishma vaqtida 5, 8 va 11 yoshdagi uch nafar begunoh bola hamda bir nafar o‘qituvchi olgan jarohatlari tufayli vafot etgan;
Og‘ir ahvoldagi yaradorlar: Hujum oqibatida 7 yoshli bola hamda 54 yoshli o‘qituvchi jiddiy jarohat olib, zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan, shifokorlar ularning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda.
Hujum qanday sodir bo‘ldi?
Guvohlar va tergov ma’lumotlariga asosan voqea quyidagicha kechgan:
Binoni yorib kirish: 16 yoshli o‘smir maktabning yopiq va qulflangan eshiklarini o‘qotar qurol yordamida o‘qqa tutib, ichkariga yorib kirgan;
Mahalliy fuqaroning jasorati: Qurollangan hujumchi ortidan maktab binosiga kirgan mahalliy aholi vakili tezkor harakat qilib, 16 yoshli hujumchini otib o‘ldirgan va bu orqali qurbonlar soni yanada ortib ketishining oldini olgan.
Tergov va xavfsizlik choralari
Hozirda huquq-tartibot idoralari voqea joyida keng ko‘lamli tergov harakatlarini olib bormoqda:
Motivlarni aniqlash: Politsiya ushbu 16 yoshli o‘smirning aynan mazkur ta’lim muassasasi bilan qandaydir aloqasi bor-yo‘qligini hamda uni bu qadar shafqatsiz qilmishga nima undaganini o‘rganmoqda;
Qurol manbasi: Tergovchilar voyaga yetmagan o‘smirning qo‘liga o‘qotar qurol qanday tushib qolgani va uning oilaviy muhitini sinchkovlik bilan tekshirmoqda.
AQSHda maktablardagi qurolli zo‘ravonlik muammosi yana bir bor kun tartibining eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, ta’lim muassasalarida xavfsizlik nazoratini kuchaytirish masalasini dolzarb qilib qo‘ydi.
Izohlar 0
…