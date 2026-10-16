AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlar

·51·Dunyo
AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oregon shtatining Bend shahrida 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, 5, 8 va 11 yoshdagi uch nafar bola hamda bir o‘qituvchi halok bo‘lishiga sabab bo‘ldi.
  • Hujum oqibatida 7 yoshli bola va 54 yoshli o‘qituvchi og‘ir jarohat olgan.
  • Mahalliy fuqaro 16 yoshli hujumchini otib o‘ldirib, qurbonlar soni ortishining oldini olgan.
  • Tergovchilar o‘smirning maktab bilan aloqasi va uning harakatlariga sabab bo‘lgan omillarni aniqlashmoqda.

AQSHning Oregon shtatida navbatdagi mudhish fojia yuz berdi. Bend shahrida joylashgan maktablardan biriga 16 yoshli qurollangan o‘smir hujum uyushtirib, uch nafar yosh bola va bir nafar o‘qituvchining bevaqt hayotdan ko‘z yumishiga sabab bo‘ldi.

Hodisa oqibatida yana bir necha kishi og‘ir tan jarohati olgan bo‘lib, hujumchining o‘zi voqea joyidayoq zararsizlantirilgan.

Fojia qurbonlari va yaralanganlar

Associated Press (AP) agentligi tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, hujum oqibatida yosh bolalar va maktab xodimlari jabr ko‘rgan:

  • Halok bo‘lganlar: Otishma vaqtida 5, 8 va 11 yoshdagi uch nafar begunoh bola hamda bir nafar o‘qituvchi olgan jarohatlari tufayli vafot etgan;

  • Og‘ir ahvoldagi yaradorlar: Hujum oqibatida 7 yoshli bola hamda 54 yoshli o‘qituvchi jiddiy jarohat olib, zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan, shifokorlar ularning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda.

Hujum qanday sodir bo‘ldi?

Guvohlar va tergov ma’lumotlariga asosan voqea quyidagicha kechgan:

  • Binoni yorib kirish: 16 yoshli o‘smir maktabning yopiq va qulflangan eshiklarini o‘qotar qurol yordamida o‘qqa tutib, ichkariga yorib kirgan;

  • Mahalliy fuqaroning jasorati: Qurollangan hujumchi ortidan maktab binosiga kirgan mahalliy aholi vakili tezkor harakat qilib, 16 yoshli hujumchini otib o‘ldirgan va bu orqali qurbonlar soni yanada ortib ketishining oldini olgan.

Tergov va xavfsizlik choralari

Hozirda huquq-tartibot idoralari voqea joyida keng ko‘lamli tergov harakatlarini olib bormoqda:

  • Motivlarni aniqlash: Politsiya ushbu 16 yoshli o‘smirning aynan mazkur ta’lim muassasasi bilan qandaydir aloqasi bor-yo‘qligini hamda uni bu qadar shafqatsiz qilmishga nima undaganini o‘rganmoqda;

  • Qurol manbasi: Tergovchilar voyaga yetmagan o‘smirning qo‘liga o‘qotar qurol qanday tushib qolgani va uning oilaviy muhitini sinchkovlik bilan tekshirmoqda.

AQSHda maktablardagi qurolli zo‘ravonlik muammosi yana bir bor kun tartibining eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, ta’lim muassasalarida xavfsizlik nazoratini kuchaytirish masalasini dolzarb qilib qo‘ydi.

Bend maktab fojiaOregon shtatiqurolli zo‘ravonlikAssociated Press
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdiAQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdiBugun 16:50Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)5 oktabr 11:01“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller26 iyun 22:59Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda13 iyun 20:57SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi3 sentabr 17:51Dahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdiDahshatli tafsilotlar: Tailandda 14 yoshli o‘smir maktabda otishma sodir etdi7 avgust 19:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi