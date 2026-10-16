AQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdi

·51·Dunyo
AQSHda 16 yoshli o‘smir maktabga hujum qilib, to‘rt kishini o‘ldirdi

AQSHning Oregon shtatidagi Bend shahrida maktabda sodir bo‘lgan qurolli hujum oqibatida uch nafar bola va bir nafar o‘qituvchi halok bo‘ldi. Hodisani sodir etgan 16 yoshli o‘smir ham voqea joyida vafot etdi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 15 oktyabr kuni Silver Rail boshlang‘ich maktabida yuz bergan. Hujumchi qulflangan eshiklarga o‘q uzib, bino ichiga kirgan. Halok bo‘lgan bolalar 5, 8 va 11 yoshda bo‘lgan. Shuningdek, 7 yoshli o‘quvchi va 54 yoshli o‘qituvchi og‘ir ahvolda shifoxonaga olib ketilgan.

Shahar politsiyasi rahbari Mayk Kransning ma’lum qilishicha, otishma haqidagi birinchi xabardan bir necha daqiqa o‘tib, o‘smir maktab ichida vafot etgan holda topilgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari chaqiruvlardan so‘ng tezkorlik bilan hodisa joyiga yetib borgan.

Tergovchilar hozircha o‘smirning maktabda o‘qigani yoki jabrlanganlarni tanish-tanimaganini aniqlamagan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u onasi sotib olgan nasosli miltiqdan foydalangan.

Hodisadan keyin maktab o‘quvchilari avtobuslarda yaqin atrofdagi cherkovga olib borilgan. U yerda ota-onalar farzandlari bilan qayta ko‘rishgan.

Oregon gubernatori Tina Kotek fojia munosabati bilan hamdardlik bildirib, hujumchini to‘xtatishga aralashgan mahalliy aholi vakiliga minnatdorlik aytgan. Ayni paytda politsiya hodisaning sabablari va boshqa tafsilotlarini aniqlashda davom etmoqda.

BendSilver Rail boshlang‘ich maktabiAssociated PressMayk Krans
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarAQSH maktabida 16 yoshli o‘smir qonli otishma sodir etdi — qurbonlar va tafsilotlarBugun 17:03Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)5 oktabr 11:01“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller26 iyun 22:59Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda13 iyun 20:5716 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda16 yoshli o‘smir besh yildan beri hovuzda yashab kelmoqda6 oktabr 08:50Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiVetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadi26 sentabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi