16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi
Braziliyaning chekka hududida 16 kishining o‘limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan erkak bir necha yil davomida qo‘lga tushmaslik uchun quyuq o‘rmonzorlarda yashiringan. Politsiya uni ikki kunlik qidiruvdan so‘ng qo‘lga olgan.
Politsiya tergovchisi Duglas Garsiyaning ma’lum qilishicha, 33 yoshli Jorlan Lopes da Silvani qidirish operatsiyasi 13 sentyabr kuni yakunlangan. Tergovchi Associated Press agentligiga bergan ma’lumotida gumonlanuvchi o‘rmonzorlarda zich butalar orasida yashiringani va vaqtinchalik boshpanalar qurganini aytdi.
Da Silva bilan bog‘liq qotilliklar Braziliya shimoli-sharqidagi Paraiba shtatiga qarashli, aholi kam yashaydigan Mulungu hududida so‘nggi uch oy davomida sodir bo‘lgan.
Mahalliy aholi gumonlanuvchini ozg‘in va zaif tana tuzilishi sababli «chivin» deb atagan. Tergovchi Garsiyaning aytishicha, aynan uning tashqi ko‘rinishi va o‘rmonda yashash odati politsiyadan uzoq vaqt yashirinib yurishiga imkon bergan.
«Jorlan asosan o‘rmonda yashagan. Shu sababli uni topish va dastlab bir-biriga bog‘liqdek ko‘rinmagan jinoyatlarni u bilan bog‘lash juda qiyin bo‘lgan», — dedi Garsiya.
Tergovchilar da Silvani boshqa jinoyatlar bilan ham bog‘lashga u bir jamoat maydonida 18 yoshli yigitga hujum qilganidan keyin muvaffaq bo‘lganini ma’lum qildi. Gumonlanuvchining o‘zi faqat jinoyatchilarga qarshi hujum qilganini aytmoqda. Biroq tergov davomida to‘plangan dalillar bu da’voni tasdiqlamayotgani bildirilgan.
Garsiyaning ta’kidlashicha, da Silva hozirda unga qo‘yilgan ayblovlar doirasidan tashqari yana boshqa jinoyatlar haqida ham ma’lumot bergan. Biroq ayrim ishlar bo‘yicha tergov hali davom etayotgani, boshqa holatlar esa qayta ko‘rib chiqilayotgani sababli qo‘shimcha tafsilotlar oshkor qilinmagan.
Politsiya qurbonlarning shaxsi va ularning o‘limi bilan bog‘liq ma’lumotlarni ham hozircha sir saqlamoqda. Bu chora tergov va sud jarayoniga xalal bermaslik maqsadida ko‘rilmoqda.
Gumonlanuvchi qo‘lga olingan paytda oq chiziqlari bor qora ko‘ylak, parik va bo‘yalgan tirnoqlar bilan niqoblangan holda bo‘lgan. Uning qo‘lida chaqaloq ham bo‘lgan. Huquq-tartibot idoralari chaqaloqning erkakka qarindosh emasligini tasdiqlagan, ammo bu holat bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Tergovchi Garsiyaning aytishicha, da Silva juda g‘ayrioddiy shaxs ekanini bildirgan va birinchi marta odam o‘ldirganini 13 yoshida sodir etganini aytgan.
Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi o‘rmondagi vaqtinchalik boshpanasiga yetib borish imkoniyati bo‘lmagani uchun boshqa ko‘rinishga kirishga qaror qilgan. Shu tariqa u parik va ayollar kiyimida yashirinishga uringan va oxir-oqibat qo‘lga olingan.
Politsiya avvalroq da Silva ushbu hududda o‘nlab odamlarning o‘limiga aloqador jinoiy to‘da a’zosi bo‘lganini bildirgan edi. Biroq gumonlanuvchi mahalliy jinoiy guruhlarga aloqadorligini rad etmoqda. U qo‘lga olinganidan so‘ng tergovchilarga o‘zini «shaxsiy urush» olib borayotgan inson sifatida ta’riflagan.
Jinoyatlar sodir bo‘lgan Mulungu hududi Braziliya poytaxtidan emas, balki Rio-de-Janeyrodan taxminan 2500 kilometr, ya’ni 1553 mil shimolda joylashgan.
Ayni paytda politsiya da Silva bilan bog‘liq boshqa ehtimoliy jinoyatlarni ham tekshirmoqda. Tergovchilar uning bildirgan ma’lumotlarini mavjud dalillar bilan solishtirib, ishga aloqador holatlarni aniqlashda davom etmoqda.
Izohlar 0
…