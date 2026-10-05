16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi

·0·Dunyo
16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi

Braziliyaning chekka hududida 16 kishining o‘limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan erkak bir necha yil davomida qo‘lga tushmaslik uchun quyuq o‘rmonzorlarda yashiringan. Politsiya uni ikki kunlik qidiruvdan so‘ng qo‘lga olgan.

Politsiya tergovchisi Duglas Garsiyaning ma’lum qilishicha, 33 yoshli Jorlan Lopes da Silvani qidirish operatsiyasi 13 sentyabr kuni yakunlangan. Tergovchi Associated Press agentligiga bergan ma’lumotida gumonlanuvchi o‘rmonzorlarda zich butalar orasida yashiringani va vaqtinchalik boshpanalar qurganini aytdi.

Da Silva bilan bog‘liq qotilliklar Braziliya shimoli-sharqidagi Paraiba shtatiga qarashli, aholi kam yashaydigan Mulungu hududida so‘nggi uch oy davomida sodir bo‘lgan.

Mahalliy aholi gumonlanuvchini ozg‘in va zaif tana tuzilishi sababli «chivin» deb atagan. Tergovchi Garsiyaning aytishicha, aynan uning tashqi ko‘rinishi va o‘rmonda yashash odati politsiyadan uzoq vaqt yashirinib yurishiga imkon bergan.

«Jorlan asosan o‘rmonda yashagan. Shu sababli uni topish va dastlab bir-biriga bog‘liqdek ko‘rinmagan jinoyatlarni u bilan bog‘lash juda qiyin bo‘lgan», — dedi Garsiya.

Tergovchilar da Silvani boshqa jinoyatlar bilan ham bog‘lashga u bir jamoat maydonida 18 yoshli yigitga hujum qilganidan keyin muvaffaq bo‘lganini ma’lum qildi. Gumonlanuvchining o‘zi faqat jinoyatchilarga qarshi hujum qilganini aytmoqda. Biroq tergov davomida to‘plangan dalillar bu da’voni tasdiqlamayotgani bildirilgan.

Garsiyaning ta’kidlashicha, da Silva hozirda unga qo‘yilgan ayblovlar doirasidan tashqari yana boshqa jinoyatlar haqida ham ma’lumot bergan. Biroq ayrim ishlar bo‘yicha tergov hali davom etayotgani, boshqa holatlar esa qayta ko‘rib chiqilayotgani sababli qo‘shimcha tafsilotlar oshkor qilinmagan.

Politsiya qurbonlarning shaxsi va ularning o‘limi bilan bog‘liq ma’lumotlarni ham hozircha sir saqlamoqda. Bu chora tergov va sud jarayoniga xalal bermaslik maqsadida ko‘rilmoqda.

Gumonlanuvchi qo‘lga olingan paytda oq chiziqlari bor qora ko‘ylak, parik va bo‘yalgan tirnoqlar bilan niqoblangan holda bo‘lgan. Uning qo‘lida chaqaloq ham bo‘lgan. Huquq-tartibot idoralari chaqaloqning erkakka qarindosh emasligini tasdiqlagan, ammo bu holat bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Tergovchi Garsiyaning aytishicha, da Silva juda g‘ayrioddiy shaxs ekanini bildirgan va birinchi marta odam o‘ldirganini 13 yoshida sodir etganini aytgan.

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchi o‘rmondagi vaqtinchalik boshpanasiga yetib borish imkoniyati bo‘lmagani uchun boshqa ko‘rinishga kirishga qaror qilgan. Shu tariqa u parik va ayollar kiyimida yashirinishga uringan va oxir-oqibat qo‘lga olingan.

Politsiya avvalroq da Silva ushbu hududda o‘nlab odamlarning o‘limiga aloqador jinoiy to‘da a’zosi bo‘lganini bildirgan edi. Biroq gumonlanuvchi mahalliy jinoiy guruhlarga aloqadorligini rad etmoqda. U qo‘lga olinganidan so‘ng tergovchilarga o‘zini «shaxsiy urush» olib borayotgan inson sifatida ta’riflagan.

Jinoyatlar sodir bo‘lgan Mulungu hududi Braziliya poytaxtidan emas, balki Rio-de-Janeyrodan taxminan 2500 kilometr, ya’ni 1553 mil shimolda joylashgan.

Ayni paytda politsiya da Silva bilan bog‘liq boshqa ehtimoliy jinoyatlarni ham tekshirmoqda. Tergovchilar uning bildirgan ma’lumotlarini mavjud dalillar bilan solishtirib, ishga aloqador holatlarni aniqlashda davom etmoqda.

Jorlan Lopes da SilvaParaiba shtatiMulungu hududiBraziliyaning chekka hududidagi jinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

36 yoshli FIDE menejeri Sergey Indeykin chivin chaqishidan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri Sergey Indeykin chivin chaqishidan vafot etdi24 avgust 16:10Tramp va Rim papasi o‘rtasidagi ziddiyat yana-da kuchaymoqdaTramp va Rim papasi o‘rtasidagi ziddiyat yana-da kuchaymoqda14 aprel 18:35Otacining nafaqasini olish uchun jasadini muzlatgichda saqlagan erkak qo‘lga olindiOtacining nafaqasini olish uchun jasadini muzlatgichda saqlagan erkak qo‘lga olindi5 avgust 18:37Opasini zoʻrlab oʻldirganlikda gumonlangan oʻsmir hibsga olindiOpasini zoʻrlab oʻldirganlikda gumonlangan oʻsmir hibsga olindi2 may 18:44Berlinda Rossiyaga josuslikda gumonlangan qozogʻistonlik qoʻlga olindiBerlinda Rossiyaga josuslikda gumonlangan qozogʻistonlik qoʻlga olindi30 aprel 09:29Trampga suiqasd urinishida gumonlangan shaxsga rasmiy ayblov qo‘yildiTrampga suiqasd urinishida gumonlangan shaxsga rasmiy ayblov qo‘yildi28 aprel 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota