Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda
Olimlar Hind okeanining janubi-sharqiy qismida, taxminan 7 kilometr chuqurlikda joylashgan noyob kitlar qabristonini aniqladi. Tadqiqotchilar fikricha, bu hudud millionlab yillar davomida shakllangan eng katta va eng qadimiy suvosti “qabriston”lardan biri hisoblanadi. Bu haqda “Associated Press” ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, bu yerda ulkan kit suyaklari atrofida boy dengiz ekotizimi vujudga kelgan. Hududda meduzalar, dengiz yulduzlari, mollyuskalar va boshqa ko‘plab organizmlar yashaydi. Hatto fanga noma’lum yangi turlar ham mavjud bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Tadqiqotlar davomida olimlar maxsus suvosti apparatlari yordamida bir nechta suyak to‘plangan hududlarni aniqlab, ularni xaritaga tushirdi. Eng qadimiy topilmalar 5 million yildan ortiq davrga oid ekani ma’lum bo‘ldi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kit jasadlari dengiz tubiga cho‘kib, uzoq vaqt davomida boshqa organizmlar uchun ozuqa manbaiga aylangan. Chuqur muhit va minerallar ta’siri esa suyaklarning yaxshi saqlanishiga yordam bergan.
Olimlar bu hududda nega aynan shuncha ko‘p kitlar nobud bo‘lganiga aniq izoh bera olmayapti. Biroq okean oqimlari jasadlarni bir joyga to‘plagan bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Mazkur topilma Yerning eng og‘ir sharoitlarida ham hayot qanday shakllanishi va davom etishini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.
…