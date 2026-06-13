Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda

·0·Dunyo
Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratda

Olimlar Hind okeanining janubi-sharqiy qismida, taxminan 7 kilometr chuqurlikda joylashgan noyob kitlar qabristonini aniqladi. Tadqiqotchilar fikricha, bu hudud millionlab yillar davomida shakllangan eng katta va eng qadimiy suvosti “qabriston”lardan biri hisoblanadi. Bu haqda “Associated Press” ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, bu yerda ulkan kit suyaklari atrofida boy dengiz ekotizimi vujudga kelgan. Hududda meduzalar, dengiz yulduzlari, mollyuskalar va boshqa ko‘plab organizmlar yashaydi. Hatto fanga noma’lum yangi turlar ham mavjud bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Tadqiqotlar davomida olimlar maxsus suvosti apparatlari yordamida bir nechta suyak to‘plangan hududlarni aniqlab, ularni xaritaga tushirdi. Eng qadimiy topilmalar 5 million yildan ortiq davrga oid ekani ma’lum bo‘ldi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, kit jasadlari dengiz tubiga cho‘kib, uzoq vaqt davomida boshqa organizmlar uchun ozuqa manbaiga aylangan. Chuqur muhit va minerallar ta’siri esa suyaklarning yaxshi saqlanishiga yordam bergan.

Olimlar bu hududda nega aynan shuncha ko‘p kitlar nobud bo‘lganiga aniq izoh bera olmayapti. Biroq okean oqimlari jasadlarni bir joyga to‘plagan bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Mazkur topilma Yerning eng og‘ir sharoitlarida ham hayot qanday shakllanishi va davom etishini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiXomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiBugun, 14:45So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiBugun, 14:34Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Bugun, 14:21Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiJurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiBugun, 11:56Pokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdiPokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdiBugun, 11:51Niqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaNiqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaBugun, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi