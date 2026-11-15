Saudiyada nikohsiz farzand ko‘rgan keniyalik ayolga 100 darra jazosiga hukm qilindi
Saudiya Arabistonida nikohsiz farzand ko‘rgan keniyalik ayol 100 darra urish jazosiga hukm qilindi. Bu haqda «The Guardian» nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, ayol mamlakatda uy ishlari va bola parvarishi bilan shug‘ullangan. U Misr fuqarosi bilan munosabatda bo‘lgan, ammo erkak farzand tug‘ilishidan oldin Saudiyani tark etgan.
Ayolning nikohsiz farzand ko‘rgani shifoxonaga murojaat qilganidan keyin ma’lum bo‘lgan. Sud esa unga 100 darra jazosi tayinlagan.
Huquq himoyachilari bu qarorni keskin qoralab, ayolni jazolash o‘rniga vatani — Keniyaga qaytarishga chaqirmoqda. Ayol esa intervyusida bunday jazoga chiday olmaslikdan qo‘rqayotganini bildirgan.
Mazkur holat xalqaro inson huquqlari tashkilotlari e’tiborini ham tortgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…