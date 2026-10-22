17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Janszyan shahrida 17 yoshli qiz o‘z sevgilisini daromadli ish va’dasi bilan aldab, Myanmadagi firibgarlik tarmog‘iga 14 ming dollar evaziga sotib yubordi.
- To‘rt oy davomida asirlikda shafqatsiz qiynoqlarga uchragan yigitni ozod qilish uchun uning oilasi 49 ming AQSH dollari miqdorida tovon puli to‘lashga majbur bo‘ldi.
- Hozirgi kunda yigitni aldov tuzog‘iga tushirgan qiz hibsga olingan va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Xitoyda 19 yoshli yigit o‘zidan ikki yosh kichik sevgilisi tomonidan aldov tuzog‘iga ilindi. Qiz uni daromadli ish va’dasi bilan xorijga olib borib, Myanmadagi firibgarlik tarmog‘i qo‘liga topshirdi. Yigit to‘rt oy davomida asirlikda saqlanib, shafqatsiz zo‘ravonliklarga duchor bo‘ldi. Uni ozod qilish uchun oilasi katta miqdorda tovon puli to‘lashga majbur bo‘ldi.
Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, voqea Guandun provinsiyasining Janszyan shahrida sodir bo‘lgan. Yigitning cinglisi ma’lum qilishicha, u 17 yoshli qiz bilan mahalliy bilyard klubida tanishgan. Qiz diqqatni tortuvchi kiyimlar kiyib, mashhur brendlarning qalbaki sumkalaridan foydalangan va o‘zini boy oila vakili sifatida ko‘rsatgan.
U Janubiy Osiyoda oilasiga tegishli bizneslar borligini aytib, yigitda katta ishonch uyg‘otgan. Keyinchalik qiz uni qo‘shni davlatga borishga bir necha bor undab, daromadli ish topishni va’da qilgan. Oilasi bu safarga qarshi bo‘lsa-da, yigit sevgilisining gaplariga ishonib, rozilik bergan.
Safar fojia bilan yakunlandi
2025 yil fevral oyida juftlik oilasidan yashirin ravishda Tailandga yo‘l olgan. Yigitning yaqinlari uning qayerdaligini do‘stlari orqali bilishgan.
Qaytish yo‘lida, Tailand va Myanma chegarasiga yaqin hududda qiz biror kishini olib kelish kerakligini bahona qilib, yigitni yolg‘iz qoldirgan. Ko‘p o‘tmay, qurollangan erkaklar uning oldiga kelib, hujjatlari va telefonini tortib olishgan hamda yashirin majmuaga olib ketishgan.
«Akam qurolli odamlar uni olib ketganini aytdi», — deb eslaydi yigitning singlisi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yigit telefoni tortib olinishidan oldin shu xabarni yuborishga ulgurgan.
To‘rt oy davomida firibgarlik qilishga majbur bo‘ldi
Yigit Myanmadagi yopiq lagerga olib borilib, sochi qirib tashlangan. U har kuni 16–20 soat davomida kompyuter qarshisida o‘tirib, o‘z vatandoshlarini aldashga qaratilgan firibgarlik sxemalarida ishtirok etishga majbur qilingan.
Agar u belgilangan kunlik rejani bajara olmasa yoki yetarli pul topmasa, qattiq jazolangan. Uni metall tayoqlar bilan orqasi va boshiga urishgan.
Oziq-ovqatning yetishmasligi va muntazam kaltaklanish oqibatida yigit 10 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan. Shuningdek, u eshitish qobiliyatining bir qismini butunlay yo‘qotgan.
Yigit firibgarlik qilishda kutilgan natijalarni ko‘rsata olmagach, uni asirlikda ushlab turganlar oilasi bilan bog‘lanib, tovon puli talab qilishgan.
Oilasi uni qutqarish uchun 49 ming dollar to‘ladi
2025 yil iyun oyida yigitning oilasi 350 ming xitoy yuani — taxminan 49 ming AQSH dollarini to‘plab, uning ozod etilishiga erishgan.
Biroq asirlikdan qaytgan yigitning hayoti avvalgidek bo‘lib qolmagan. U doimiy xavotir va qo‘rquv ichida yashamoqda, yana o‘g‘irlab ketilishidan qo‘rqadi. To‘rt oylik asirlik bilan bog‘liq dahshatli tushlar uni bezovta qilishda davom etmoqda. Shuningdek, unda atrofdagilarga nisbatan ishonchsizlik va kuchli shubhalanish paydo bo‘lgan.
Yigitni aldov tuzog‘iga tushirgan 17 yoshli qiz ham javobgarlikdan qochib qutula olmagan. U Tailandda o‘n kun bo‘lib, Xitoyga qaytganidan keyin hibsga olingan. Ayni paytda u yigitning o‘g‘irlanishi va Myanmadagi firibgarlik tarmog‘iga topshirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda.
Ushbu voqea xorijdagi yuqori maoshli ish haqidagi va’dalarga ko‘r-ko‘rona ishonish qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Yigit ozodlikka chiqqan bo‘lsa-da, boshidan kechirgan jismoniy va ruhiy azoblarning asoratlari hanuzgacha saqlanib qolmoqda.
Izohlar 0
…