17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea

·89·Dunyo
17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Janszyan shahrida 17 yoshli qiz o‘z sevgilisini daromadli ish va’dasi bilan aldab, Myanmadagi firibgarlik tarmog‘iga 14 ming dollar evaziga sotib yubordi.
  • To‘rt oy davomida asirlikda shafqatsiz qiynoqlarga uchragan yigitni ozod qilish uchun uning oilasi 49 ming AQSH dollari miqdorida tovon puli to‘lashga majbur bo‘ldi.
  • Hozirgi kunda yigitni aldov tuzog‘iga tushirgan qiz hibsga olingan va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Xitoyda 19 yoshli yigit o‘zidan ikki yosh kichik sevgilisi tomonidan aldov tuzog‘iga ilindi. Qiz uni daromadli ish va’dasi bilan xorijga olib borib, Myanmadagi firibgarlik tarmog‘i qo‘liga topshirdi. Yigit to‘rt oy davomida asirlikda saqlanib, shafqatsiz zo‘ravonliklarga duchor bo‘ldi. Uni ozod qilish uchun oilasi katta miqdorda tovon puli to‘lashga majbur bo‘ldi.

Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, voqea Guandun provinsiyasining Janszyan shahrida sodir bo‘lgan. Yigitning cinglisi ma’lum qilishicha, u 17 yoshli qiz bilan mahalliy bilyard klubida tanishgan. Qiz diqqatni tortuvchi kiyimlar kiyib, mashhur brendlarning qalbaki sumkalaridan foydalangan va o‘zini boy oila vakili sifatida ko‘rsatgan.

U Janubiy Osiyoda oilasiga tegishli bizneslar borligini aytib, yigitda katta ishonch uyg‘otgan. Keyinchalik qiz uni qo‘shni davlatga borishga bir necha bor undab, daromadli ish topishni va’da qilgan. Oilasi bu safarga qarshi bo‘lsa-da, yigit sevgilisining gaplariga ishonib, rozilik bergan.

Safar fojia bilan yakunlandi

2025 yil fevral oyida juftlik oilasidan yashirin ravishda Tailandga yo‘l olgan. Yigitning yaqinlari uning qayerdaligini do‘stlari orqali bilishgan.

Qaytish yo‘lida, Tailand va Myanma chegarasiga yaqin hududda qiz biror kishini olib kelish kerakligini bahona qilib, yigitni yolg‘iz qoldirgan. Ko‘p o‘tmay, qurollangan erkaklar uning oldiga kelib, hujjatlari va telefonini tortib olishgan hamda yashirin majmuaga olib ketishgan.

«Akam qurolli odamlar uni olib ketganini aytdi», — deb eslaydi yigitning singlisi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yigit telefoni tortib olinishidan oldin shu xabarni yuborishga ulgurgan.

To‘rt oy davomida firibgarlik qilishga majbur bo‘ldi

Yigit Myanmadagi yopiq lagerga olib borilib, sochi qirib tashlangan. U har kuni 16–20 soat davomida kompyuter qarshisida o‘tirib, o‘z vatandoshlarini aldashga qaratilgan firibgarlik sxemalarida ishtirok etishga majbur qilingan.

Agar u belgilangan kunlik rejani bajara olmasa yoki yetarli pul topmasa, qattiq jazolangan. Uni metall tayoqlar bilan orqasi va boshiga urishgan.

Oziq-ovqatning yetishmasligi va muntazam kaltaklanish oqibatida yigit 10 kilogrammdan ortiq vazn yo‘qotgan. Shuningdek, u eshitish qobiliyatining bir qismini butunlay yo‘qotgan.

Yigit firibgarlik qilishda kutilgan natijalarni ko‘rsata olmagach, uni asirlikda ushlab turganlar oilasi bilan bog‘lanib, tovon puli talab qilishgan.

Oilasi uni qutqarish uchun 49 ming dollar to‘ladi

2025 yil iyun oyida yigitning oilasi 350 ming xitoy yuani — taxminan 49 ming AQSH dollarini to‘plab, uning ozod etilishiga erishgan.

Biroq asirlikdan qaytgan yigitning hayoti avvalgidek bo‘lib qolmagan. U doimiy xavotir va qo‘rquv ichida yashamoqda, yana o‘g‘irlab ketilishidan qo‘rqadi. To‘rt oylik asirlik bilan bog‘liq dahshatli tushlar uni bezovta qilishda davom etmoqda. Shuningdek, unda atrofdagilarga nisbatan ishonchsizlik va kuchli shubhalanish paydo bo‘lgan.

Yigitni aldov tuzog‘iga tushirgan 17 yoshli qiz ham javobgarlikdan qochib qutula olmagan. U Tailandda o‘n kun bo‘lib, Xitoyga qaytganidan keyin hibsga olingan. Ayni paytda u yigitning o‘g‘irlanishi va Myanmadagi firibgarlik tarmog‘iga topshirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda.

Ushbu voqea xorijdagi yuqori maoshli ish haqidagi va’dalarga ko‘r-ko‘rona ishonish qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Yigit ozodlikka chiqqan bo‘lsa-da, boshidan kechirgan jismoniy va ruhiy azoblarning asoratlari hanuzgacha saqlanib qolmoqda.

Myanmafiribgarlikodam savdosiXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?18 avgust 16:26Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqda24 iyul 00:58Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiOsiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandi29 iyun 23:1812 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi11 oktabr 21:16Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi1 oktabr 15:22Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...15 sentabr 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda