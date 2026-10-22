Xitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandi

·3·Dunyo
Xitoylik erkak 300 yillik sportzal abonementiga aldandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xanchjou shahrida yashovchi Jin ismli erkak sportzal xodimlarining foyda keltiruvchi taklifiga ishonib, 871 273,27 yuan mablag‘idan ayrildi.
  • U arzon narxda sotib olib, qimmatroqqa sotishni rejalashtirgan 300 ta yillik abonement va 1 200 ta shaxsiy mashg‘ulot uchun shartnoma imzoladi, biroq ularni boshqa shaxsga o‘tkazish taqiqlanganini keyinroq angladi.

Xitoyning Xanchjou shahrida yashovchi erkak sportzal xodimlarining taklifiga ishonib, 870 ming yuandan ortiq mablag‘idan ayrildi. U arzon narxda abonementlar sotib olib, ularni boshqalarga qimmatroq narxda qayta sotish orqali foyda olishni rejalashtirgan. Biroq natijada uning qo‘lida 300 yillik sportzal abonementlari va 1 200 ta shaxsiy mashg‘ulot qoldi.

Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, Jin ismi bilan tanilgan erkak Ranyan Fitness sportzaliga uch yil davomida qatnab kelgan. Bir kuni savdo vakili unga doimiy mijozlar uchun maxsus taklif borligini aytgan. Unga ko‘ra, abonementlarni arzon narxda sotib olib, keyinchalik ikki baravar qimmatga qayta sotish mumkin edi.

Sportzal xodimlari abonementlar ikki oy ichida sotilmasa, pulni to‘liq qaytarishga va’da berishgan.

Foyda va’dasiga ishonib, katta mablag‘ sarfladi

«Menga abonementni 8 888 yuanga sotib olishni taklif qilishdi. Keyin uni 16 666 yuanga sotishlarini va faqat 10 foiz komissiya olishlarini aytishdi», — dedi Jin.

Bir yillik abonementni sotib olganidan bir necha kun o‘tib, savdo vakili yana unga murojaat qilib, aksiya bo‘yicha bir nechta abonement qolganini aytgan. Erkak bu imkoniyatdan foydalanib, daromadini oshirish maqsadida yana pul sarflagan. Keyin esa sportzal rahbari bilan tanishtirilib, unga yanada jozibali investitsiya rejasi taklif qilingan.

Erkakning aytishicha, u 10 maydan 9 iyulgacha qariyb 1 200 ta shaxsiy mashg‘ulot va 300 ta yillik abonement sotib olgan. Buning uchun jami 871 273,27 yuan, ya’ni taxminan 121 ming dollar sarflagan.

«Natijada menga 26 ta qalin shartnoma berishdi. Ularning har birida abonementlarni boshqa shaxsga o‘tkazish mumkin emasligi ko‘rsatilgan edi», — dedi u.

Xitoyda o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi taxminan 78 yilni tashkil etishini hisobga olsak, Jinning 300 yillik abonementlardan to‘liq foydalanishi amalda imkonsiz.

Iyul oyining o‘rtasida pulni qaytarish vaqti kelganida, sportzalning savdo xodimi, filial rahbari va egasi g‘oyib bo‘lgan. Ularning telefon raqamlari ham ishlamay qolgan. Jin sarflagan mablag‘idan bir tiyin ham qaytara olmagan.

Aldanganini anglagan erkak Xanchjou politsiyasiga murojaat qilgan va pullarining bir qismini qaytarish umidida sudga da’vo kiritgan.

Biroq huquqshunoslar bu jarayon oson kechmasligini ta’kidlamoqda. Sababi, firibgarlikda gumon qilinayotgan shaxslar hozircha topilmagan. Bundan tashqari, Jin imzolagan shartnomalarda abonementlarni boshqalarga o‘tkazish taqiqlangan.

Ushbu voqea katta foyda va’da qiluvchi takliflarga ko‘r-ko‘rona ishonish qanday moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Mutaxassislar bunday holatlarda shartnoma shartlarini diqqat bilan o‘rganish va pul qaytarilishi haqidagi va’dalarni tekshirish muhimligini ta’kidlaydi.

XanchjouRanyan FitnessfiribgarlikXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)11 sentabr 03:3917 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqea17 yoshli qiz yigitini 14 ming dollarga sotdi: dahshatli voqeaBugun 11:12Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqda24 iyul 00:58Virtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandiVirtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandi20 oktabr 11:42Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)5 oktabr 16:14Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda10 sentabr 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda