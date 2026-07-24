Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqda

·25·Texno
Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqda

Maishiy texnika bozorida mashhur brendlar nomidan foydalanib, sifatsiz mahsulotlarni sotish holatlari koʻpaymoqda. Xususan, Xitoy bozorlarida Xiaomi brendiga juda oʻxshash, ammo unga hech qanday aloqasi boʻlmagan Xiaomi Baby nomli konditsionerlar paydo boʻldi. Ushbu qurilmalar tashqi koʻrinishidan original mahsulotni eslatsa-da, aslida ular past sifatli nusxalardir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, shunday holatlardan biri Chjetszyan provinsiyasining Ninbo shahrida qayd etilgan. Mahalliy xaridor Xiaomi konditsionerini buyurtma qilgan, biroq montaj ustalari olib kelgan qurilmaning tashqi blokida Xiaomi Baby logotipi tushirilganini payqab qolgan. Xaridor bunday seriya haqida avval eshitmagani va adashib qolishiga bir bahya qolganini taʼkidlab, mahsulotni qaytarib yuborgan va pulini talab qilgan.

Soxta va original mahsulot oʻrtasidagi farqlar

Mutaxassislarning aniqlashicha, Xiaomi Baby markirovkasi ham ichki, ham tashqi bloklarda mavjud. Biroq, ushbu qurilmalar original modellarga qaraganda bir qancha kamchiliklarga ega. Birinchidan, soxta konditsionerlarning korpus oʻlchamlari bir xil quvvatdagi original Xiaomi modellaridan sezilarli darajada kichik. Bu esa qurilmaning samaradorligi va sovutish quvvati pastligidan dalolat beradi.

Ikkinchidan, yigʻish sifati va ishlatilgan materiallar darajasi juda past. Plastmassa qismlarning sifatsizligi va detallarning bir-biriga mos tushmasligi oddiy koʻz bilan ham seziladi. Eng muhimi, Xiaomi Baby mahsulotlarida ishlab chiqaruvchi haqida toʻliq maʼlumotlar, tegishli sertifikatlar va kafolat hujjatlari mavjud emas.

Hozirda koʻplab onlayn savdo maydonchalarida ayyor sotuvchilar ushbu usuldan foydalanmoqda. Ular mahsulot tavsifida Xiaomi soʻzini alohida ajratib koʻrsatib, Baby qoʻshimchasini kichik harflarda yoki eʼtiborni tortmaydigan joyda qoldirishmoqda. Bu esa brend muxlislarini chalgʻitib, arzon narxdagi soxta texnikani sotib olishga undaydi.

Taʼkidlash joizki, Xiaomi kompaniyasi rasman bunday nomdagi seriyani ishlab chiqarmaydi. Bu kabi holatlar nafaqat Xitoyda, balki xalqaro bozorlarda, jumladan, Oʻzbekistonda ham xaridorlarni hushyor boʻlishga chorlaydi. Sifatsiz texnika nafaqat tez buzilishi, balki elektr xavfsizligi qoidalariga javob bermasligi bilan ham xavflidir.

Mutaxassislar maishiy texnika sotib olayotganda quyidagilarga eʼtibor berishni tavsiya qiladi:

  • Mahsulotning toʻliq nomi va brend logotipini rasmiy saytdagilar bilan solishtirish;
  • Sertifikatlar va rasmiy kafolat talonining mavjudligini tekshirish;
  • Shubhali darajadagi past narxlardan ehtiyot boʻlish;
  • Faqat ishonchli va rasmiy dilerlik doʻkonlaridan xarid qilish.

XiaomiKonditsionerTexnologiyaFiribgarlikXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob