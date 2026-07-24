Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqda
Maishiy texnika bozorida mashhur brendlar nomidan foydalanib, sifatsiz mahsulotlarni sotish holatlari koʻpaymoqda. Xususan, Xitoy bozorlarida Xiaomi brendiga juda oʻxshash, ammo unga hech qanday aloqasi boʻlmagan Xiaomi Baby nomli konditsionerlar paydo boʻldi. Ushbu qurilmalar tashqi koʻrinishidan original mahsulotni eslatsa-da, aslida ular past sifatli nusxalardir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, shunday holatlardan biri Chjetszyan provinsiyasining Ninbo shahrida qayd etilgan. Mahalliy xaridor Xiaomi konditsionerini buyurtma qilgan, biroq montaj ustalari olib kelgan qurilmaning tashqi blokida Xiaomi Baby logotipi tushirilganini payqab qolgan. Xaridor bunday seriya haqida avval eshitmagani va adashib qolishiga bir bahya qolganini taʼkidlab, mahsulotni qaytarib yuborgan va pulini talab qilgan.
Soxta va original mahsulot oʻrtasidagi farqlarMutaxassislarning aniqlashicha, Xiaomi Baby markirovkasi ham ichki, ham tashqi bloklarda mavjud. Biroq, ushbu qurilmalar original modellarga qaraganda bir qancha kamchiliklarga ega. Birinchidan, soxta konditsionerlarning korpus oʻlchamlari bir xil quvvatdagi original Xiaomi modellaridan sezilarli darajada kichik. Bu esa qurilmaning samaradorligi va sovutish quvvati pastligidan dalolat beradi.
Ikkinchidan, yigʻish sifati va ishlatilgan materiallar darajasi juda past. Plastmassa qismlarning sifatsizligi va detallarning bir-biriga mos tushmasligi oddiy koʻz bilan ham seziladi. Eng muhimi, Xiaomi Baby mahsulotlarida ishlab chiqaruvchi haqida toʻliq maʼlumotlar, tegishli sertifikatlar va kafolat hujjatlari mavjud emas.
Hozirda koʻplab onlayn savdo maydonchalarida ayyor sotuvchilar ushbu usuldan foydalanmoqda. Ular mahsulot tavsifida Xiaomi soʻzini alohida ajratib koʻrsatib, Baby qoʻshimchasini kichik harflarda yoki eʼtiborni tortmaydigan joyda qoldirishmoqda. Bu esa brend muxlislarini chalgʻitib, arzon narxdagi soxta texnikani sotib olishga undaydi.
Taʼkidlash joizki, Xiaomi kompaniyasi rasman bunday nomdagi seriyani ishlab chiqarmaydi. Bu kabi holatlar nafaqat Xitoyda, balki xalqaro bozorlarda, jumladan, Oʻzbekistonda ham xaridorlarni hushyor boʻlishga chorlaydi. Sifatsiz texnika nafaqat tez buzilishi, balki elektr xavfsizligi qoidalariga javob bermasligi bilan ham xavflidir.
Mutaxassislar maishiy texnika sotib olayotganda quyidagilarga eʼtibor berishni tavsiya qiladi:
- Mahsulotning toʻliq nomi va brend logotipini rasmiy saytdagilar bilan solishtirish;
- Sertifikatlar va rasmiy kafolat talonining mavjudligini tekshirish;
- Shubhali darajadagi past narxlardan ehtiyot boʻlish;
- Faqat ishonchli va rasmiy dilerlik doʻkonlaridan xarid qilish.
…