12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyada 12 yoshli qiz ota-onasidan pul undirish maqsadida o‘zini o‘g‘irlab ketilgani haqida yolg‘on xabar tarqatdi.
- Qizning o‘zi uyushtirgan ushbu hodisa natijasida ota-onasi politsiyaga murojaat qildi va tergov boshlandi.
- So‘roq paytida qiz voqeani o‘zi to‘qib chiqarganini tan oldi va unga tovlamachilikka o‘xshash qilmish uchun ayblov qo‘yilishi mumkinligi aytildi.
Braziliyada 12 yoshli qiz o‘z oilasidan pul undirish maqsadida o‘g‘irlab ketilgani haqida yolg‘on xabar tarqatdi. Qizining bedarak yo‘qolganidan qattiq xavotirga tushgan ota-ona politsiyaga murojaat qilgan. Biroq tergov davomida voqea butunlay boshqacha tus oldi: qiz o‘g‘irlanish haqidagi hikoyani o‘zi o‘ylab topgani ma’lum bo‘ldi.
Hodisa Braziliyaning Santa-Katarina shtati shimolida joylashgan Itayopolis shahrida sodir bo‘lgan. Tungi soat taxminan 01:00 da uyidan g‘oyib bo‘lgan 12 yoshli qiz ota-onasiga xabarlar yubora boshlagan. U o‘zini noma’lum shaxslar o‘g‘irlab ketganini, hayotiga tahdid qilishganini va o‘g‘irlovchilar tomonidan zo‘ravonlikka uchraganini da’vo qilgan.
Qizining hayoti xavf ostida qolganidan qo‘rqqan ota-ona darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bergan. Shundan so‘ng qo‘shni Mafra shahridagi Jinoiy tergov bo‘limi (DIC) voqea yuzasidan surishtiruv boshlab, yo‘qolgan bolani topish va ehtimoliy jinoyatchilarni aniqlashga kirishgan.
Qiz ota-onasidan tovon puli talab qildi
Taxminan soat 11:00 da qiz ota-onasiga yana xabar yuborgan. Bu safar u o‘zini ozod qilish uchun pul berishlarini talab qilgan. Uning yozishicha, agar so‘ralgan mablag‘ to‘lanmasa, o‘g‘irlovchilar uning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin edi.
Qizining taqdiri uchun qattiq qayg‘urayotgan ota-ona talab qilingan pul masalasini hal qilishga ulgurmasidan, politsiya uni topishga muvaffaq bo‘ldi. Bir necha soat o‘tib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari Itayopolisning qishloq hududidagi uylardan birida qizni aniqlashdi.
Eng hayratlanarlisi, qizni qutqarish va ehtimoliy o‘g‘irlovchilarga qarshi harakat qilishga tayyorlangan maxsus kuchlar hech qanday jinoyatchiga duch kelmagan. Chunki 12 yoshli qiz aslida hech kim tomonidan o‘g‘irlanmagan va uning hayotiga bevosita xavf tahdid solmayotgan edi.
So‘roq jarayonida qiz butun voqeani o‘zi to‘qib chiqarganini tan olgan. Uning maqsadi ota-onasidan pul undirish bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.
Qizga nisbatan qanday chora ko‘rilishi hozircha noma’lum
Hodisadan so‘ng qiz ushlab olingan va unga tovlamachilik jinoyatiga o‘xshash qilmish sodir etganlik bo‘yicha ayblov qo‘yilgani xabar qilindi. Biroq uning yoshi kichikligini hisobga olganda, ushbu ish bo‘yicha qanday huquqiy oqibatlar yuzaga kelishi hozircha aniq emas.
Avval ham turli sabablarga ko‘ra soxta o‘g‘irlanish holatlari kuzatilgan. Biroq bu voqeaning boshqalardan farqli jihati — uni uyushtirgan shaxsning atigi 12 yoshda ekanidir.
Qiz o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatib, ota-onasini pul berishga majburlashga uringan. Bu holat esa oila a’zolarini jiddiy xavotirga solish bilan birga, politsiyaning ham vaqt va resurslarini sarflashga sabab bo‘lgan.
Izohlar 0
…