12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi

·76·Dunyo
12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyada 12 yoshli qiz ota-onasidan pul undirish maqsadida o‘zini o‘g‘irlab ketilgani haqida yolg‘on xabar tarqatdi.
  • Qizning o‘zi uyushtirgan ushbu hodisa natijasida ota-onasi politsiyaga murojaat qildi va tergov boshlandi.
  • So‘roq paytida qiz voqeani o‘zi to‘qib chiqarganini tan oldi va unga tovlamachilikka o‘xshash qilmish uchun ayblov qo‘yilishi mumkinligi aytildi.

Braziliyada 12 yoshli qiz o‘z oilasidan pul undirish maqsadida o‘g‘irlab ketilgani haqida yolg‘on xabar tarqatdi. Qizining bedarak yo‘qolganidan qattiq xavotirga tushgan ota-ona politsiyaga murojaat qilgan. Biroq tergov davomida voqea butunlay boshqacha tus oldi: qiz o‘g‘irlanish haqidagi hikoyani o‘zi o‘ylab topgani ma’lum bo‘ldi.

Hodisa Braziliyaning Santa-Katarina shtati shimolida joylashgan Itayopolis shahrida sodir bo‘lgan. Tungi soat taxminan 01:00 da uyidan g‘oyib bo‘lgan 12 yoshli qiz ota-onasiga xabarlar yubora boshlagan. U o‘zini noma’lum shaxslar o‘g‘irlab ketganini, hayotiga tahdid qilishganini va o‘g‘irlovchilar tomonidan zo‘ravonlikka uchraganini da’vo qilgan.

Qizining hayoti xavf ostida qolganidan qo‘rqqan ota-ona darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bergan. Shundan so‘ng qo‘shni Mafra shahridagi Jinoiy tergov bo‘limi (DIC) voqea yuzasidan surishtiruv boshlab, yo‘qolgan bolani topish va ehtimoliy jinoyatchilarni aniqlashga kirishgan.

Qiz ota-onasidan tovon puli talab qildi

Taxminan soat 11:00 da qiz ota-onasiga yana xabar yuborgan. Bu safar u o‘zini ozod qilish uchun pul berishlarini talab qilgan. Uning yozishicha, agar so‘ralgan mablag‘ to‘lanmasa, o‘g‘irlovchilar uning hayotiga zomin bo‘lishi mumkin edi.

Qizining taqdiri uchun qattiq qayg‘urayotgan ota-ona talab qilingan pul masalasini hal qilishga ulgurmasidan, politsiya uni topishga muvaffaq bo‘ldi. Bir necha soat o‘tib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari Itayopolisning qishloq hududidagi uylardan birida qizni aniqlashdi.

Eng hayratlanarlisi, qizni qutqarish va ehtimoliy o‘g‘irlovchilarga qarshi harakat qilishga tayyorlangan maxsus kuchlar hech qanday jinoyatchiga duch kelmagan. Chunki 12 yoshli qiz aslida hech kim tomonidan o‘g‘irlanmagan va uning hayotiga bevosita xavf tahdid solmayotgan edi.

So‘roq jarayonida qiz butun voqeani o‘zi to‘qib chiqarganini tan olgan. Uning maqsadi ota-onasidan pul undirish bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.

Qizga nisbatan qanday chora ko‘rilishi hozircha noma’lum

Hodisadan so‘ng qiz ushlab olingan va unga tovlamachilik jinoyatiga o‘xshash qilmish sodir etganlik bo‘yicha ayblov qo‘yilgani xabar qilindi. Biroq uning yoshi kichikligini hisobga olganda, ushbu ish bo‘yicha qanday huquqiy oqibatlar yuzaga kelishi hozircha aniq emas.

Avval ham turli sabablarga ko‘ra soxta o‘g‘irlanish holatlari kuzatilgan. Biroq bu voqeaning boshqalardan farqli jihati — uni uyushtirgan shaxsning atigi 12 yoshda ekanidir.

Qiz o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatib, ota-onasini pul berishga majburlashga uringan. Bu holat esa oila a’zolarini jiddiy xavotirga solish bilan birga, politsiyaning ham vaqt va resurslarini sarflashga sabab bo‘lgan.

BraziliyaItayopolistovlamachiliksoxta o‘g‘irlanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandiItaliyada 5 million yevrolik 30 ming shisha vino o‘g‘irlandiKecha 12:36Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi31 avgust 12:52Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21Novosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdiNovosibirskda 12 yoshli qiz ikki bolaga pichoq bilan jarohat yetkazdi30 sentabr 11:0022 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi10 sentabr 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi