Rossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyada ayrim ayollar harbiy xizmatga ketayotgan erkaklar bilan nikoh qurib, ular halok bo‘lgan taqdirda beriladigan 5 milliondan 8 million rublgacha bo‘lgan tovon pulini qo‘lga kiritishga urinmoqda.
- Sankt-peterburglik Mariya o‘z otasi nikohdan ikki kun o‘tib urushga jo‘natilgani va vafotidan so‘ng yangi turmush o‘rtog‘i tovon pulini olganini ma’lum qildi.
Rossiyada ayrim ayollar harbiy xizmatga ketayotgan erkaklarga turmushga chiqib, ular halok bo‘lgan taqdirda beriladigan tovon pulini qo‘lga kiritishga urinayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Jamoatchilikda bunday ayollar «qora beva»lar deb atalmoqda. Ularning maqsadi erkaklar bilan oila qurish orqali harbiy to‘lovlarni olish ekani aytilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, harbiy xizmatchi halok bo‘lganida uning oilasiga 5 million rublgacha (taxminan 64 ming dollar) tovon puli berilishi mumkin. Ayrim hollarda to‘lov miqdori 8 million rubldan ham oshadi. Bu esa bunday mablag‘lar atrofidagi shubhali nikohlar haqidagi muhokamalarni kuchaytirgan.
Sankt-Peterburglik 37 yoshli Mariyaning aytishicha, uning otasi Ukrainadagi frontda halok bo‘lgan. Biroq u otasining harbiy xizmatga ketganidan ham, o‘zidan 22 yosh kichik ayolga uylanganidan ham xabarsiz bo‘lgan. Mariyaning ta’kidlashicha, otasining yangi turmush o‘rtog‘i nikohdan atigi ikki kun o‘tgach uni urushga jo‘natgan. Erkak halok bo‘lganidan keyin esa ayol tovon pulini olgani aytilmoqda.
Mavzu ko‘chmas mulk agenti Marina Orlovaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan chiqishidan keyin yanada keng muhokama qilindi. U maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etayotgan erkaklarga 8 million rubl evaziga turmushga chiqish va keyinchalik arzon kvartira sotib olish haqida gapirgan. Uning bu so‘zlari internet foydalanuvchilari orasida keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi.
Keyinchalik Orlova ushbu chiqishlari uchun javobgarlikka tortilgani, unga shartli jazo berilgani va u omma oldida uzr so‘ragani xabar qilindi.
Primore o‘lkasida ham shunga o‘xshash holatlarga oid ma’lumotlar tarqalgan. Ularda harbiy xizmatchi, serjant va harbiy hisobchining ehtimoliy ishtiroki tilga olingan. Biroq bu holatlar bo‘yicha ayblovlarning barchasi ham sudda isbotlangani haqida aniq ma’lumot yo‘q.
Bunday voqealar harbiy xizmatchilarning oilaviy munosabatlari va ularga to‘lanadigan tovon pullari ustidan nazorat masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Shu bilan birga, har bir ayblov tekshiruv va sud jarayonida dalillar asosida baholanishi lozim.
Izohlar 0
…