Rossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqda

·61·Dunyo
Rossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyada ayrim ayollar harbiy xizmatga ketayotgan erkaklar bilan nikoh qurib, ular halok bo‘lgan taqdirda beriladigan 5 milliondan 8 million rublgacha bo‘lgan tovon pulini qo‘lga kiritishga urinmoqda.
  • Sankt-peterburglik Mariya o‘z otasi nikohdan ikki kun o‘tib urushga jo‘natilgani va vafotidan so‘ng yangi turmush o‘rtog‘i tovon pulini olganini ma’lum qildi.

Rossiyada ayrim ayollar harbiy xizmatga ketayotgan erkaklarga turmushga chiqib, ular halok bo‘lgan taqdirda beriladigan tovon pulini qo‘lga kiritishga urinayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Jamoatchilikda bunday ayollar «qora beva»lar deb atalmoqda. Ularning maqsadi erkaklar bilan oila qurish orqali harbiy to‘lovlarni olish ekani aytilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, harbiy xizmatchi halok bo‘lganida uning oilasiga 5 million rublgacha (taxminan 64 ming dollar) tovon puli berilishi mumkin. Ayrim hollarda to‘lov miqdori 8 million rubldan ham oshadi. Bu esa bunday mablag‘lar atrofidagi shubhali nikohlar haqidagi muhokamalarni kuchaytirgan.

Sankt-Peterburglik 37 yoshli Mariyaning aytishicha, uning otasi Ukrainadagi frontda halok bo‘lgan. Biroq u otasining harbiy xizmatga ketganidan ham, o‘zidan 22 yosh kichik ayolga uylanganidan ham xabarsiz bo‘lgan. Mariyaning ta’kidlashicha, otasining yangi turmush o‘rtog‘i nikohdan atigi ikki kun o‘tgach uni urushga jo‘natgan. Erkak halok bo‘lganidan keyin esa ayol tovon pulini olgani aytilmoqda.

Mavzu ko‘chmas mulk agenti Marina Orlovaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan chiqishidan keyin yanada keng muhokama qilindi. U maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etayotgan erkaklarga 8 million rubl evaziga turmushga chiqish va keyinchalik arzon kvartira sotib olish haqida gapirgan. Uning bu so‘zlari internet foydalanuvchilari orasida keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi.

Keyinchalik Orlova ushbu chiqishlari uchun javobgarlikka tortilgani, unga shartli jazo berilgani va u omma oldida uzr so‘ragani xabar qilindi.

Primore o‘lkasida ham shunga o‘xshash holatlarga oid ma’lumotlar tarqalgan. Ularda harbiy xizmatchi, serjant va harbiy hisobchining ehtimoliy ishtiroki tilga olingan. Biroq bu holatlar bo‘yicha ayblovlarning barchasi ham sudda isbotlangani haqida aniq ma’lumot yo‘q.

Bunday voqealar harbiy xizmatchilarning oilaviy munosabatlari va ularga to‘lanadigan tovon pullari ustidan nazorat masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Shu bilan birga, har bir ayblov tekshiruv va sud jarayonida dalillar asosida baholanishi lozim.

Rossiya-Ukraina urushiHarbiy tovon puliMarina OrlovaQora bevalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi12 oktabr 22:12Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...11 oktabr 09:50NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkinNYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin3 oktabr 10:488 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi2 avgust 17:37TikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaroTikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaroBugun 23:24Neft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqdaNeft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqdaBugun 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi