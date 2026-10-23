Nega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildi

·12·Dunyo
Nega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildi

Amerikalik milliarder, Tesla va SpaceX kompaniyalari asoschisi hamda X (sobiq Twitter) platformasi egasi Ilon Mask Ukrainaga ajratilayotgan moliyaviy yordamlar bo‘yicha yana bir shov-shuvli va keskin chiqish qildi.

Tadbirkor AQSH soliq to‘lovchilarining pullari Ukraina rasmiylari orqali turli sxemalar yordamida «yuvilib», Amerika siyosatchilarining saylovoldi kampaniyalarini moliyalashtirish uchun qaytarilayotganini iddao qildi.

«Pullar yashirin sxemalar orqali ortga qaytmoqda»

Ilon Mask o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan fikrlarini ochiq yozib qoldirdi:

  • Pul yuvish sxemalari: «Amerikalik soliq to‘lovchilarning ana shu pullarining bir qismi ko‘p sonli pul yuvish sxemalari orqali ortga qaytmoqda va Amerikadagi siyosiy kampaniyalarni moliyalashtirishga yo‘naltirilmoqda;

  • Siyosatchilarning manfaati: Aynan shu sababli siz ayrim siyosatchilarning nima uchun Amerikadan ko‘ra Ukraina haqida ko‘proq qayg‘urayotganiga guvoh bo‘lyapsiz!» — deya ta’kidladi milliarder.

AQSHdagi siyosiy bahslar va keskinlashayotgan munozaralar

Milliarderning mazkur bayonoti AQSH ichki siyosiy muhitida Ukrainaga ko‘rsatilayotgan moliyaviy va harbiy yordamlar ko‘lami muhokama markazida turgan bir paytda e’lon qilindi:

  • Moliyaviy nazorat masalasi: AQSHda Ukrainaga ajratilayotgan o‘nlab milliard dollarlik mablag‘larning sarflanishi ustidan shaffof auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish bo‘yicha chaqiriqlar tobora kuchaymoqda;

  • Maskning ta’sir doirasi: Oq uy va jahon siyosatidagi jarayonlarga tez-tez ochiq munosabat bildirib kelayotgan Ilon Maskning ushbu bayonoti Vashington doiralarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama to‘lqinini boshlab berdi.

Hozircha Ukraina rasmiy doiralari yoki AQSH ma’muriyati Maskning mazkur da’volari bo‘yicha rasmiy javob qaytargani yo‘q.

Ilon MaskUkrainaAQSHX ijtimoiy tarmog‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?11 avgust 09:02Starlink routerlarini AQShga import qilishga istisno tariqasida ruxsat berildiStarlink routerlarini AQShga import qilishga istisno tariqasida ruxsat berildi28 iyul 17:24AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildi17 iyun 02:26Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidi16 iyun 17:20Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinIlon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkin4 iyun 17:35Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi