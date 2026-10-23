Nega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildi
Amerikalik milliarder, Tesla va SpaceX kompaniyalari asoschisi hamda X (sobiq Twitter) platformasi egasi Ilon Mask Ukrainaga ajratilayotgan moliyaviy yordamlar bo‘yicha yana bir shov-shuvli va keskin chiqish qildi.
Tadbirkor AQSH soliq to‘lovchilarining pullari Ukraina rasmiylari orqali turli sxemalar yordamida «yuvilib», Amerika siyosatchilarining saylovoldi kampaniyalarini moliyalashtirish uchun qaytarilayotganini iddao qildi.
«Pullar yashirin sxemalar orqali ortga qaytmoqda»
Ilon Mask o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan fikrlarini ochiq yozib qoldirdi:
Pul yuvish sxemalari: «Amerikalik soliq to‘lovchilarning ana shu pullarining bir qismi ko‘p sonli pul yuvish sxemalari orqali ortga qaytmoqda va Amerikadagi siyosiy kampaniyalarni moliyalashtirishga yo‘naltirilmoqda;
Siyosatchilarning manfaati: Aynan shu sababli siz ayrim siyosatchilarning nima uchun Amerikadan ko‘ra Ukraina haqida ko‘proq qayg‘urayotganiga guvoh bo‘lyapsiz!» — deya ta’kidladi milliarder.
AQSHdagi siyosiy bahslar va keskinlashayotgan munozaralar
Milliarderning mazkur bayonoti AQSH ichki siyosiy muhitida Ukrainaga ko‘rsatilayotgan moliyaviy va harbiy yordamlar ko‘lami muhokama markazida turgan bir paytda e’lon qilindi:
Moliyaviy nazorat masalasi: AQSHda Ukrainaga ajratilayotgan o‘nlab milliard dollarlik mablag‘larning sarflanishi ustidan shaffof auditorlik tekshiruvlarini o‘tkazish bo‘yicha chaqiriqlar tobora kuchaymoqda;
Maskning ta’sir doirasi: Oq uy va jahon siyosatidagi jarayonlarga tez-tez ochiq munosabat bildirib kelayotgan Ilon Maskning ushbu bayonoti Vashington doiralarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama to‘lqinini boshlab berdi.
Hozircha Ukraina rasmiy doiralari yoki AQSH ma’muriyati Maskning mazkur da’volari bo‘yicha rasmiy javob qaytargani yo‘q.
Izohlar 0
…