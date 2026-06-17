AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildi

·0·Texno
AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildi

AQSH Adliya vazirligi (U.S. Department of Justice) milliarder Ilon Maskka tegishli xAI kompaniyasining Missisipi shtatidagi maʼlumotlar markazi atrofida yuzaga kelgan huquqiy nizoga aralashdi. Vazirlik sud jarayonida kompaniya tarafini olib, Grok sunʼiy intellekt tizimining ishlashi mamlakat milliy xavfsizligi uchun oʻta muhim ekanini taʼkidladi. Bu holat texnologik gigantlar va ekologik meʼyorlar oʻrtasidagi kurashda davlat manfaatlarining oʻrnini koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nizo xAI kompaniyasining Sautxeyven shahridagi Colossus 2 obʼyektida tegishli ruxsatnomalarsiz gaz turbinalaridan foydalanayotgani sababli kelib chiqdi. Rangli aholi taraqqiyotiga koʻmaklashish milliy assotsiatsiyasi (NAACP) tomonidan berilgan daʼvo arizasida kompaniyaning energetik infratuzilmasi atrof-muhitga zarar yetkazayotgani aytilgan. Biroq hukumatning bu masalaga bevosita aralashuvi vaziyatni butunlay boshqa oʻzanga burib yubordi.

Milliy xavfsizlik va Grok chat-boti

Adliya vazirligining bayonotiga koʻra, xAI infratuzilmasiga qoʻyiladigan har qanday cheklovlar AQSHning milliy, iqtisodiy va energetik xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Gap shundaki, kompaniyaning Grok sunʼiy intellekt modeli AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) tomonidan maxfiy va oʻta maxfiy tarmoqlarda amalga oshiriladigan muhim operatsiyalarda qoʻllanilmoqda. Bu tizimlar harbiy va mudofaa vazifalarini bajarishda cheklangan miqdordagi ishonchli modellar qatoriga kiradi.

Janubiy ekologik huquq markazi (Southern Environmental Law Center) maʼlumotlariga koʻra, Colossus 2 maydonidagi gaz turbinalari soni aprel oyidan buyon 27 tadan 57 taga koʻpaygan. Natijada atmosferaga azot oksidi (NOx) chiqindilari miqdori 111 foizga oshgan. Ushbu turbinalar maʼlumotlar markazining yuqori yuklamali hisoblash quvvatlarini uzluksiz energiya bilan taʼminlash uchun qoʻshimcha manba sifatida ishlatilmoqda.

Mazkur holat AQSHda sunʼiy intellekt poygasi va ekologik tartibga solish oʻrtasidagi ziddiyatni yaqqol namoyon etdi. Adliya vazirligi oʻz hujjatlarida sunʼiy intellekt tizimlari hatto ekologik qoidalardan yuqori turuvchi strategik vazifalarda qoʻllanilayotganiga ishora qilgan. Bu esa xAI kabi kompaniyalarga texnologik ustunlikni saqlab qolish uchun muayyan imtiyozlar berilishi mumkinligini anglatadi.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu holat diqqatga sazovordir. Chunki global miqyosda sunʼiy intellektni rivojlantirish faqat dasturiy taʼminot emas, balki ulkan energetik resurslar va infratuzilma talab qiladi. AQSH hukumati xAI misolida texnologik suverenitetni saqlash yoʻlida ekologik talablarni ikkinchi darajaga tushirishga tayyorligini koʻrsatmoqda.

Hozirda Colossus 2 obʼyekti kompaniyaning eng yirik ikki maʼlumotlar markazidan biri hisoblanadi. Sud jarayonining yakuni nafaqat xAI kelajagiga, balki butun sunʼiy intellekt sanoatida davlat va xususiy sektor hamkorligining huquqiy chegaralarini belgilab berishiga xizmat qiladi.

XAIGrokIlon MaskSunʼiy IntellektAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiSpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiBugun, 20:21Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi