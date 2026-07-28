Starlink routerlarini AQShga import qilishga istisno tariqasida ruxsat berildi

·44·Texno
Starlink routerlarini AQShga import qilishga istisno tariqasida ruxsat berildi

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi AQShda tarmoq uskunalarini import qilishga qoʻyilgan yangi cheklovlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mamlakat tashqarisida Starlink yoʻriqnoma (router)larini ishlab chiqarish va yetkazib berishni davom ettirish imkonini beruvchi maxsus istisnoga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) Starlink’ka import qilinadigan Wi-Fi routerlardan foydalanish uchun 2028-yil 1-fevralgacha boʻlgan muddatga vaqtinchalik ruxsatnoma taqdim etdi. Ushbu istisno mumkin boʻlgan eng uzoq muddat — 18 oyga berilgan boʻlib, hozirda ishlab chiqarishi Vetnamda yoʻlga qoʻyilgan uskunalarga nisbatan tatbiq etiladi.

Xavfsizlik choralari va yangi cheklovlar fonidagi istisno

AQSh maʼmuriyatining ayrim routerlar importiga taqiqi kiberxavfsizlik bilan bogʻliq xavotirlar sababli joriy etilgan edi. Mazkur taqiq birinchi navbatda yangi modellarga taalluqli boʻlib, hozirda chiqarilayotgan Starlink Router 3 va Router Mini qurilmalarini chet elda ishlab chiqarishni davom ettirishga imkon beradi.

Biroq, kelgusida yangi routerlarni ishlab chiqish jarayonida kompaniyalar ularni bevosita AQSh hududida yoʻlga qoʻyishi yoki regulyatordan alohida ruxsat olishi talab etiladi. Joriy yilning aprel oyida Federal aloqa komissiyasi xorijda ishlab chiqarilgan barcha yangi isteʼmolchi routerlarini import qilishni taqiqlovchi muhim qarorni eʼlon qilgan edi.

SpaceX kelgusidagi rejalari va ishlab chiqarish quvvatlari

Mazkur istisno uchun ariza berilgani SpaceX kompaniyasi Starlink’ning yangi avlod uskunalarini tayyorlayotganidan dalolat berishi mumkin. Hozirgi vaqtda kompaniya yangi V5 kompakt antenbasi hamda boshqa qurilmalar ustida faol ish olib bormoqda, shuningdek, sunʼiy yoʻldosh terminallari ishlab chiqarishni kengaytirmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX kompaniyasining Teksas shtatida haftasiga 20 mingdan ortiq Starlink antennalarini ishlab chiqarish quvvatiga ega yirik zavodi mavjud. Shunga qaramay, tarmoq uskunalarining ayrim qismlari hamon Osiyo davlatlari, jumladan Vetnamda ishlab chiqarilmoqda.

Ishlab chiqarish jarayonini toʻliq AQShga koʻchirish ehtimoli kelgusida xarajatlarning oshishiga va oʻz navbatida, foydalanuvchilar uchun qurilmalar narxining qimmatlashishiga olib kelishi mumkin. Hozircha esa berilgan vaqtinchalik ruxsatnoma kompaniyaga ishlab chiqarishni yangi sharoitlarga bosqichma-bosqich moslashtirish uchun imkoniyat yaratadi.

StarlinkSpaceXIlon MaskAQShTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiApple kompaniyasi qurilmalarni uzoq muddatli ijaraga berish dasturini ishga tushirdiBugun, 20:58AQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinAQShdagi eng yirik elektr tarmogʻi maʼlumot markazlarini tarmoqdan uzishi mumkinBugun, 20:58PayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaPayPal Stripe taklifiga qarshi chiqmayapti, ammo narxni oshirishni talab qilmoqdaBugun, 20:29Starship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaStarship parvozlari sunʼiy intellekt uchun noyob maʼlumot bermoqdaBugun, 20:21WhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiWhatsApp veb-ilovasi orqali qoʻngʻiroq qilish imkoniyati yaratildiBugun, 19:58NASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiNASA rahbari SpaceX va Ilon Musk ishtirokisiz Oyga qaytish imkonsizligini aytdiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob