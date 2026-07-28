Starlink routerlarini AQShga import qilishga istisno tariqasida ruxsat berildi
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi AQShda tarmoq uskunalarini import qilishga qoʻyilgan yangi cheklovlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mamlakat tashqarisida Starlink yoʻriqnoma (router)larini ishlab chiqarish va yetkazib berishni davom ettirish imkonini beruvchi maxsus istisnoga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) Starlink’ka import qilinadigan Wi-Fi routerlardan foydalanish uchun 2028-yil 1-fevralgacha boʻlgan muddatga vaqtinchalik ruxsatnoma taqdim etdi. Ushbu istisno mumkin boʻlgan eng uzoq muddat — 18 oyga berilgan boʻlib, hozirda ishlab chiqarishi Vetnamda yoʻlga qoʻyilgan uskunalarga nisbatan tatbiq etiladi.
Xavfsizlik choralari va yangi cheklovlar fonidagi istisnoAQSh maʼmuriyatining ayrim routerlar importiga taqiqi kiberxavfsizlik bilan bogʻliq xavotirlar sababli joriy etilgan edi. Mazkur taqiq birinchi navbatda yangi modellarga taalluqli boʻlib, hozirda chiqarilayotgan Starlink Router 3 va Router Mini qurilmalarini chet elda ishlab chiqarishni davom ettirishga imkon beradi.
Biroq, kelgusida yangi routerlarni ishlab chiqish jarayonida kompaniyalar ularni bevosita AQSh hududida yoʻlga qoʻyishi yoki regulyatordan alohida ruxsat olishi talab etiladi. Joriy yilning aprel oyida Federal aloqa komissiyasi xorijda ishlab chiqarilgan barcha yangi isteʼmolchi routerlarini import qilishni taqiqlovchi muhim qarorni eʼlon qilgan edi.
SpaceX kelgusidagi rejalari va ishlab chiqarish quvvatlariMazkur istisno uchun ariza berilgani SpaceX kompaniyasi Starlink’ning yangi avlod uskunalarini tayyorlayotganidan dalolat berishi mumkin. Hozirgi vaqtda kompaniya yangi V5 kompakt antenbasi hamda boshqa qurilmalar ustida faol ish olib bormoqda, shuningdek, sunʼiy yoʻldosh terminallari ishlab chiqarishni kengaytirmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX kompaniyasining Teksas shtatida haftasiga 20 mingdan ortiq Starlink antennalarini ishlab chiqarish quvvatiga ega yirik zavodi mavjud. Shunga qaramay, tarmoq uskunalarining ayrim qismlari hamon Osiyo davlatlari, jumladan Vetnamda ishlab chiqarilmoqda.
Ishlab chiqarish jarayonini toʻliq AQShga koʻchirish ehtimoli kelgusida xarajatlarning oshishiga va oʻz navbatida, foydalanuvchilar uchun qurilmalar narxining qimmatlashishiga olib kelishi mumkin. Hozircha esa berilgan vaqtinchalik ruxsatnoma kompaniyaga ishlab chiqarishni yangi sharoitlarga bosqichma-bosqich moslashtirish uchun imkoniyat yaratadi.
…