“Mask Twitter'ni Rossiya pullariga sotib olgan”: Polsha TIV rahbaridan shov-shuvli ayblov

·49·Dunyo
“Mask Twitter'ni Rossiya pullariga sotib olgan”: Polsha TIV rahbaridan shov-shuvli ayblov
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Polsha Tashqi ishlar vaziri Radek Sikorskiy Ilon Mask «X» ijtimoiy tarmog‘ini Rossiya mablag‘lari yordamida sotib olganini iddao qildi.
  • Vazir platformadagi sifat nazorati yo‘qolgani, botlar va nafratga to‘la izohlar ko‘paygani sababli tarmoqdagi muhit keskin yomonlashganini ta’kidladi.
  • Shunga qaramay, 1 million 200 mingdan ortiq obunachiga ega Sikorskiy o‘z pozitsiyasini yetkazish uchun ushbu platformadan diplomatik qurol sifatida foydalanishga majbur ekanini bildirdi.

Polsha Tashqi ishlar vaziri Radek Sikorskiy amerikalik milliarder Ilon Mask va unga tegishli «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘i sha’niga keskin va shov-shuvli ayblovlar bilan chiqdi. «Sprawdzamto.pl» portali efirida chiqish qilgan polshalik bosh diplomat platforma Rossiya moliyaviy manbalari ko‘magida sotib olinganini iddao qildi.

Shu bilan birga, vazir ushbu ijtimoiy tarmoq sifati sezilarli darajada yomonlashganini ta’kidlab, nega haligacha o‘z sahifasini o‘chirib tashlay olmayotgani sabablarini ochiq bayon etdi.

«Sifat nazorati bekor qilindi, botlar ko‘paydi»: Sikorskiyning tanqidi

Polsha TIV rahbari Mask boshqaruvi davrida tarmoqdagi muhit jiddiy salbiy tomonga o‘zgarganini bildirdi:

  • «Rossiya pullari» haqidagi iddao: Sikorskiyning ta’kidlashicha, Ilon Mask platformani «Rossiya mablag‘lari yordamida» sotib olganidan so‘ng tarmoq ichidagi muhit keskin yomonlashgan;

  • Nafrat va spam ko‘payishi: Vazir tarmoqda avval mavjud bo‘lgan sifat nazorati amalda yo‘qolganini, botlar armiyasi hamda nafratga to‘la (hate speech) izohlar soni keskin ko‘payib ketganini alohida qayd etdi;

  • Yevropacha muqobil orzusi: Sikorskiy siyosiy va jamoatchilik munozaralari sivilizatsiyalashgan, madaniy qoidalar asosida olib boriladigan mustaqil Yevropa ijtimoiy tarmog‘i yaratilishini orzu qilishini tan oldi.

«Tark eta olmayman»: 1,2 million obunachi va xalqaro imij

Tanqidlarga qaramay, Sikorskiy tarmoqdan foydalanishda davom etishga «majbur» ekanini tushuntirdi:

  • Katta auditoriya va tarjima: Uning «X» sahifasida 1 million 200 mingdan ortiq kuzatuvchi mavjud bo‘lib, avtomatik tarjima tufayli uni butun dunyo kuzatadi;

  • Diplomatik qurol: Vazirning fikricha, bugungi kunda ushbu platforma savollarga javob berish, rasmiy Varshavaning geosiyosiy pozitsiyasini tushuntirish va Polshaning xalqaro maydondagi imijini shakllantirish uchun eng ta’sirli axborot vositasi bo‘lib qolmoqda.

To‘qnashuvning asl ildizi: Ukraina masalasi

Ma’lumot o‘rnida, Mask va Polsha bosh diplomati o‘rtasidagi ochiq tortishuv avvalroq milliarderning Ukraina bo‘yicha keskin postidan so‘ng yanada kuchaygan edi.

O‘shanda Mask AQSH soliq to‘lovchilarining Kiyevga ajratgan mablag‘lari turli yo‘llar bilan «yuvilib», Amerikadagi siyosiy kampaniyalarga qaytayotgani haqida yozgan, Sikorskiy esa bu bayonotga keskin e’tiroz bildirib, milliarderni noxolislikda ayblagan edi.

Radek SikorskiyIlon MaskX ijtimoiy tarmog‘iPolsha Tashqi ishlar vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildiNega ular Ukrainani ko‘proq o‘ylaydi?: Ilon Mask AQSHdagi yordam sxemalarini fosh qildi23 oktabr 23:39Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi25 oktabr 22:21«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi5 oktabr 09:58Ilon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdiIlon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdi3 oktabr 21:51«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?15 avgust 07:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi