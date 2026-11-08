“Mask Twitter'ni Rossiya pullariga sotib olgan”: Polsha TIV rahbaridan shov-shuvli ayblov
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Polsha Tashqi ishlar vaziri Radek Sikorskiy Ilon Mask «X» ijtimoiy tarmog‘ini Rossiya mablag‘lari yordamida sotib olganini iddao qildi.
- Vazir platformadagi sifat nazorati yo‘qolgani, botlar va nafratga to‘la izohlar ko‘paygani sababli tarmoqdagi muhit keskin yomonlashganini ta’kidladi.
- Shunga qaramay, 1 million 200 mingdan ortiq obunachiga ega Sikorskiy o‘z pozitsiyasini yetkazish uchun ushbu platformadan diplomatik qurol sifatida foydalanishga majbur ekanini bildirdi.
Polsha Tashqi ishlar vaziri Radek Sikorskiy amerikalik milliarder Ilon Mask va unga tegishli «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘i sha’niga keskin va shov-shuvli ayblovlar bilan chiqdi. «Sprawdzamto.pl» portali efirida chiqish qilgan polshalik bosh diplomat platforma Rossiya moliyaviy manbalari ko‘magida sotib olinganini iddao qildi.
Shu bilan birga, vazir ushbu ijtimoiy tarmoq sifati sezilarli darajada yomonlashganini ta’kidlab, nega haligacha o‘z sahifasini o‘chirib tashlay olmayotgani sabablarini ochiq bayon etdi.
«Sifat nazorati bekor qilindi, botlar ko‘paydi»: Sikorskiyning tanqidi
Polsha TIV rahbari Mask boshqaruvi davrida tarmoqdagi muhit jiddiy salbiy tomonga o‘zgarganini bildirdi:
«Rossiya pullari» haqidagi iddao: Sikorskiyning ta’kidlashicha, Ilon Mask platformani «Rossiya mablag‘lari yordamida» sotib olganidan so‘ng tarmoq ichidagi muhit keskin yomonlashgan;
Nafrat va spam ko‘payishi: Vazir tarmoqda avval mavjud bo‘lgan sifat nazorati amalda yo‘qolganini, botlar armiyasi hamda nafratga to‘la (hate speech) izohlar soni keskin ko‘payib ketganini alohida qayd etdi;
Yevropacha muqobil orzusi: Sikorskiy siyosiy va jamoatchilik munozaralari sivilizatsiyalashgan, madaniy qoidalar asosida olib boriladigan mustaqil Yevropa ijtimoiy tarmog‘i yaratilishini orzu qilishini tan oldi.
«Tark eta olmayman»: 1,2 million obunachi va xalqaro imij
Tanqidlarga qaramay, Sikorskiy tarmoqdan foydalanishda davom etishga «majbur» ekanini tushuntirdi:
Katta auditoriya va tarjima: Uning «X» sahifasida 1 million 200 mingdan ortiq kuzatuvchi mavjud bo‘lib, avtomatik tarjima tufayli uni butun dunyo kuzatadi;
Diplomatik qurol: Vazirning fikricha, bugungi kunda ushbu platforma savollarga javob berish, rasmiy Varshavaning geosiyosiy pozitsiyasini tushuntirish va Polshaning xalqaro maydondagi imijini shakllantirish uchun eng ta’sirli axborot vositasi bo‘lib qolmoqda.
To‘qnashuvning asl ildizi: Ukraina masalasi
Ma’lumot o‘rnida, Mask va Polsha bosh diplomati o‘rtasidagi ochiq tortishuv avvalroq milliarderning Ukraina bo‘yicha keskin postidan so‘ng yanada kuchaygan edi.
O‘shanda Mask AQSH soliq to‘lovchilarining Kiyevga ajratgan mablag‘lari turli yo‘llar bilan «yuvilib», Amerikadagi siyosiy kampaniyalarga qaytayotgani haqida yozgan, Sikorskiy esa bu bayonotga keskin e’tiroz bildirib, milliarderni noxolislikda ayblagan edi.
Izohlar 0
…