Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonning Mangistau viloyatida harbiy-dengiz mashg‘ulotlari vaqtida 19 nafar harbiy xizmatchi dengizga oqib ketdi.
- Hozirga qadar ulardan 9 nafari halok bo‘lgani tasdiqlangan, 3 kishi qutqarilgan, qolganlar bo‘yicha qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda.
- Voqea meteorologik sharoitning keskin yomonlashishi va shamolning kuchayishi sabab bo‘lgani taxmin qilinmoqda.
- Fojia yuzasidan jinoiy ish qo‘zg‘atilgan va hukumat komissiyasi tuzilgan.
Qozog‘istonning Mangistau viloyatida harbiy-dengiz mashg‘ulotlari vaqtida fojiali hodisa yuz berdi. Kaspiy sohilida o‘quv-jangovar vazifani bajarayotgan 19 nafar harbiy xizmatchi dengizga oqib ketdi. Hozirga qadar ulardan 9 nafari halok bo‘lgani tasdiqlangan, 3 kishi qutqarilgan. Qolganlar taqdiri bo‘yicha qidiruv-qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda.
Hodisa 24 sentyabr kuni Qozog‘istonning Kaspiy sohilidagi Mangistau viloyatida Qurolli kuchlar Harbiy-dengiz kuchlari mashg‘ulotlari doirasida o‘quv-jangovar vazifani bajarish vaqtida sodir bo‘lgan.
Kutilmaganda ob-havo keskin o‘zgargan
Qozog‘iston Mudofaa vazirligi dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, voqeaga meteorologik sharoitning keskin yomonlashishi va shamolning kuchayishi sabab bo‘lgan.
Harbiy xizmatchilar mashg‘ulot vazifasini bajarayotgan vaqtda vaziyat og‘irlashgan va 19 nafar harbiy dengizga oqib ketgan.
Qidiruv-qutqaruv operatsiyasiga Harbiy-dengiz kuchlari bo‘linmalari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi kuchlari, aviatsiya va boshqa tegishli xizmatlar jalb qilingan.
To‘qqiz nafar harbiy halok bo‘ldi
Mudofaa vazirligi ma’lum qilishicha, hozirga qadar 9 nafar harbiy xizmatchining halok bo‘lgani tasdiqlangan.
Yana 3 kishi qutqarilgan. Qutqarilganlardan biri shifoxonaga yotqizilgan.
Qolgan harbiy xizmatchilarni izlash ishlari davom etmoqda. Vazirlik qidiruv-qutqaruv operatsiyasi yakunlari va harbiylarning holati haqida ma’lumotlar tasdiqlanishi bilan qo‘shimcha axborot berilishini bildirgan.
Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlari ma’lum emas. Shuning uchun rasmiy idoralar tasdiqlamagan ma’lumotlarni tarqatmaslik so‘ralgan.
Mashg‘ulotlar «Xazar qorg‘ani-2026» doirasida o‘tkazilayotgan edi
Fojia Qozog‘istonning Kaspiy dengizidagi harbiy-dengiz mashg‘ulotlari vaqtida sodir bo‘ldi.
Mudofaa vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, «Xazar qorg‘ani-2026» mashg‘ulotlari 22 sentyabr kuni boshlangan. Unda Qozog‘iston Harbiy-dengiz kuchlari va boshqa tegishli bo‘linmalar ishtirok etgan.
Mashg‘ulotlarda 500 dan ortiq harbiy xizmatchi, harbiy kemalar ekipajlari, sohil bo‘linmalari, shuningdek, Mangistau viloyatidagi Milliy xavfsizlik qo‘mitasi Chegara xizmati sohil qo‘riqlash kuchlari va Havo mudofaasi kuchlari ishtirok etgani xabar qilingan.
Shu tariqa, 24 sentyabr kunigi fojia keng ko‘lamli harbiy mashg‘ulotlar jarayonida yuz bergan.
Jinoiy ish qo‘zg‘atildi
Fojia yuzasidan Qozog‘iston huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan jinoiy ish qo‘zg‘atildi.
Voqeaning barcha holatlarini aniqlash uchun tezkor-tergov guruhi tuzilgan. Hodisa joyida ichki ishlar organlari, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura xodimlari ish olib bormoqda. Sud-ekspertiza tadbirlari ham tayinlangani xabar qilingan.
Shu bilan birga, Qozog‘iston Bosh vaziri Oljas Bektenov hodisa sabablarini o‘rganish uchun hukumat komissiyasi tuzish bo‘yicha topshiriq bergani xabar qilindi.
Demak, voqea bo‘yicha bir vaqtning o‘zida ham jinoiy tergov, ham hukumat darajasidagi tekshiruv olib borilmoqda.
Mudofaa vazirligi marhumlar oilalariga yordam va’da qildi
Qozog‘iston Mudofaa vazirligi halok bo‘lgan harbiy xizmatchilarning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirdi.
Vazirlik marhumlarning oilalariga zarur yordam va qo‘llab-quvvatlash ko‘rsatilishini ma’lum qildi.
Ayni paytda asosiy e’tibor qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirish, halok bo‘lganlarni aniqlash va voqeaning barcha sabablarini xolisona o‘rganishga qaratilgan.
Qidiruv ishlari davom etmoqda
Hozircha rasmiy ma’lumotlarda hodisaning dastlabki sababi sifatida ob-havoning keskin yomonlashishi va shamolning kuchayishi ko‘rsatilmoqda.
Biroq fojianing to‘liq sabablari, mashg‘ulot vaqtidagi xavfsizlik choralari va voqeaga olib kelgan barcha holatlarga huquqiy baho tergov natijalaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
Shuning uchun hozirgi bosqichda eng muhim raqamlar o‘zgarmas holda qolmoqda: 19 nafar harbiy dengizga oqib ketdi, 9 nafari halok bo‘ldi, 3 nafari qutqarildi, qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda.
Qozog‘iston Mudofaa vazirligi qidiruv operatsiyasi natijalari va tergov jarayoni bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlarni rasmiy kanallar orqali taqdim etishini bildirgan.
Izohlar 0
…