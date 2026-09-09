Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi
Meksikada baliqchi sakkiz kun davomida Tinch okeanida kichik qayiqda yolg‘iz qolib ketganidan so‘ng tirik holda qutqarildi. Hektor Markes Martines, yaqinlari va tanishlari orasida «Chiko» nomi bilan mashhur bo‘lgan, Oaxaka shtatidagi Puerto-Anxel shahri sohilidan baliq ovlash maqsadida dengizga chiqqanidan keyin bedarak yo‘qolgan.
U «Josmarcito» nomli kichik qayig‘ida safarga chiqqan va bir necha soat ichida ortga qaytishi kutilgan. Ammo Hektorning uyiga qaytmagani oilasini jiddiy xavotirga solgan. Shundan so‘ng uni qidirish ishlari boshlangan.
Qidiruv tadbirlariga uning qarindoshlari, mahalliy baliqchilar, ko‘ngillilar hamda Meksika harbiy-dengiz kuchlari jalb etilgan. Hektor 31 avgust kuni bedarak yo‘qolgan bo‘lib, oradan sakkiz kun o‘tib, 6 sentyabr, yakshanba kuni topilgan.
Uni Xuatulkodan 260 dengiz mili, ya’ni taxminan 299 mil janubda harakatlanayotgan yuk kemasi ekipaji payqagan. Kema xodimlari kichik qayiqda qolib ketgan baliqchi bilan bog‘lanishga muvaffaq bo‘lgan.
Ekipaj unga oziq-ovqat, ichimlik suvi va yoqilg‘i bergan hamda Hektor turgan joy haqidagi ma’lumotlarni tegishli idoralarga yetkazgan. Biroq baliqchi topilgan bo‘lsa-da, uning og‘ir sinovi shu bilan tugamagan.
Ma’lum qilinishicha, aloqa bilan bog‘liq muammolar sababli Hektorni darhol yuk kemasi bortiga olib chiqishning imkoni bo‘lmagan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.
Oaxaka hukumati kotibi Xesus Romero Lopes Hektorni xavfsiz joyga olib chiqish uchun qutqaruv ishlari davom etayotganini ma’lum qildi.
Nihoyat, 7 sentyabr kuni muhim natijaga erishildi. Meksika harbiy-dengiz kuchlarining ARM «Monte Albán» kemasi Hektorning qayig‘iga yetib bordi va uni qutqarish operatsiyasini amalga oshirdi.
Harbiy-dengiz kuchlari ma’lum qilishicha, ARM «Monte Albán» kichik qayiqni aniqlagan va baliqchini xavfsiz holda qutqarib, kema bortiga olib chiqqan.
Eng hayratlanarlisi, Hektorning okeanda sakkiz kun davomida sarson bo‘lib yurganiga qaramay, ahvoli barqaror ekani aniqlangan. U suvsizlanishdan aziyat chekkan va harbiy-dengiz kuchlarining tibbiy xodimlari tomonidan zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Shu tariqa, bir necha kun davomida yaqinlari uning taqdiridan xavotirda bo‘lgan Hektor Markes Martines sakkiz kunlik og‘ir sinovdan so‘ng tirik holda qutqarildi. Ayni paytda u mutaxassislar nazoratida bo‘lib, sog‘lig‘i barqaror ekani ma’lum qilingan.
…