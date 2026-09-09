Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi

·0·Dunyo
Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi

Meksikada baliqchi sakkiz kun davomida Tinch okeanida kichik qayiqda yolg‘iz qolib ketganidan so‘ng tirik holda qutqarildi. Hektor Markes Martines, yaqinlari va tanishlari orasida «Chiko» nomi bilan mashhur bo‘lgan, Oaxaka shtatidagi Puerto-Anxel shahri sohilidan baliq ovlash maqsadida dengizga chiqqanidan keyin bedarak yo‘qolgan.

U «Josmarcito» nomli kichik qayig‘ida safarga chiqqan va bir necha soat ichida ortga qaytishi kutilgan. Ammo Hektorning uyiga qaytmagani oilasini jiddiy xavotirga solgan. Shundan so‘ng uni qidirish ishlari boshlangan.

Qidiruv tadbirlariga uning qarindoshlari, mahalliy baliqchilar, ko‘ngillilar hamda Meksika harbiy-dengiz kuchlari jalb etilgan. Hektor 31 avgust kuni bedarak yo‘qolgan bo‘lib, oradan sakkiz kun o‘tib, 6 sentyabr, yakshanba kuni topilgan.

Uni Xuatulkodan 260 dengiz mili, ya’ni taxminan 299 mil janubda harakatlanayotgan yuk kemasi ekipaji payqagan. Kema xodimlari kichik qayiqda qolib ketgan baliqchi bilan bog‘lanishga muvaffaq bo‘lgan.

Ekipaj unga oziq-ovqat, ichimlik suvi va yoqilg‘i bergan hamda Hektor turgan joy haqidagi ma’lumotlarni tegishli idoralarga yetkazgan. Biroq baliqchi topilgan bo‘lsa-da, uning og‘ir sinovi shu bilan tugamagan.

Ma’lum qilinishicha, aloqa bilan bog‘liq muammolar sababli Hektorni darhol yuk kemasi bortiga olib chiqishning imkoni bo‘lmagan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Oaxaka hukumati kotibi Xesus Romero Lopes Hektorni xavfsiz joyga olib chiqish uchun qutqaruv ishlari davom etayotganini ma’lum qildi.

Nihoyat, 7 sentyabr kuni muhim natijaga erishildi. Meksika harbiy-dengiz kuchlarining ARM «Monte Albán» kemasi Hektorning qayig‘iga yetib bordi va uni qutqarish operatsiyasini amalga oshirdi.

Harbiy-dengiz kuchlari ma’lum qilishicha, ARM «Monte Albán» kichik qayiqni aniqlagan va baliqchini xavfsiz holda qutqarib, kema bortiga olib chiqqan.

Eng hayratlanarlisi, Hektorning okeanda sakkiz kun davomida sarson bo‘lib yurganiga qaramay, ahvoli barqaror ekani aniqlangan. U suvsizlanishdan aziyat chekkan va harbiy-dengiz kuchlarining tibbiy xodimlari tomonidan zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Shu tariqa, bir necha kun davomida yaqinlari uning taqdiridan xavotirda bo‘lgan Hektor Markes Martines sakkiz kunlik og‘ir sinovdan so‘ng tirik holda qutqarildi. Ayni paytda u mutaxassislar nazoratida bo‘lib, sog‘lig‘i barqaror ekani ma’lum qilingan.

MeksikabaliqchiqutqaruvTinch okeanMeksika harbiy-dengiz kuchlariHektor MarkesQayiq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdiBugun, 14:31Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiTramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiBugun, 14:28AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaAQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaBugun, 14:12Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiBugun, 11:59Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Bugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda