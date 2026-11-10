Qamoq va temir-tersakka aylantirish: Quvayt ko‘cha poygalariga qarshi qanday kurashmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Quvayt hukumati ko‘cha poygalari va xavfli manyovrlarni amalga oshirgan haydovchilarga nisbatan eng keskin jazo choralarini qo‘llashni boshladi.
- Maxsus reyd davomida musodara qilingan 5 ta avtomobil sanoat pressi yordamida egalarining ko‘z o‘ngida temir-tersakka aylantirildi.
- Qoidabuzar haydovchilar voqea joyida hibsga olinib, sud qarorigacha Markaziy qamoqxonaga joylashtirildi.
Quvayt davlati yo‘llarda betartiblik keltirib chiqaruvchi, drift tushuvchi va ruxsatsiz ko‘cha poygalari (stritreysing) uyushtiruvchi haydovchilarga qarshi dunyodagi eng qat’iy va keskin jazo choralarini qo‘llashni boshladi. Quvayt Ichki ishlar vazirligi navbatdagi maxsus reyd davomida ushlangan qoidabuzarlarning avtomobillarini shunchaki jarima maydonchasiga olib kirib qo‘ymasdan, egalarining ko‘z o‘ngida sanoat pressi ostida ezib, temir-tersakka aylantirdi.
5 ta mashina press ostida: Jazo qanday ijro etildi?
Ma’lum qilinishicha, yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va aholi hayotiga tahdid solganlarga ibrat ko‘rsatish maqsadida o‘tkazilgan tadbirda qoidabuzarlardan musodara qilingan 5 ta avtomobil maxsus metall qayta ishlash zavodiga olib borilgan. Avtomobillar qudratli gidravlik press yordamida bir necha soniya ichida bir uyum yaroqsiz temir bo‘lagi holatiga keltirildi.
Mashina egalari esa voqea joyining o‘zida qo‘lga olinib, sud hukmi e’lon qilingunga qadar Markaziy qamoqxonaga joylashtirildi. Ular endi nafaqat sevimli ulovlaridan ayrildi, balki uzoq muddatli qamoq va katta jarima jazosiga ham yuzlanmoqda.
Jihat / Tartib
Quvaytdagi amaliyot tafsiloti
Qoidabuzarlik turi
Ko‘cha poygasi (stritreysing), drift va xavfli manyovrlar
Jazolangan avtomobillar
5 ta mashina metall zavodida to‘liq presslanib yo‘q qilindi
Haydovchilarning taqdiri
Hibsga olindi va sud qarorigacha Markaziy qamoqxonaga qamaldi
Qonuniy asos
Quvayt yo‘l harakati to‘g‘risidagi qonunning 33-moddasi
Choraning maqsadi
Avtomobilni musodara qilish, yo‘q qilish va jamiyat uchun ibrat ko‘rsatish
«Quvayt qonunchiligi bo‘yicha yo‘llarni poygagohga aylantirgan haydovchilar endi jarima to‘lab qutula olmaydi — xavfli mashina davlat tomonidan olib qo‘yiladi va yo‘q qilinadi».
Qonuniy asos va jamoatchilikka ochiq signal
Mazkur chora tasodifiy qaror emas, balki mustahkam huquqiy bazaga ega. Quvayt yo‘l harakati to‘g‘risidagi qonunning 33-moddasiga asosan, yo‘lda odamlar hayotini xavf ostiga qo‘yib drift qilgan yoki ruxsatsiz musobaqa tashkil etgan shaxslarning transport vositalari to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat foydasiga musodara qilinishi va yo‘q qilinishi belgilab qo‘yilgan.
Quvayt politsiyasi ushbu mashinalar presslanayotgan lahzalar muhrlangan videolarni ijtimoiy tarmoqlarda faol e’lon qilmoqda. Rasmiy idoralar bu orqali boshqa haydovchilarga ham ochiq murojaat yo‘llamoqda: ko‘chalardagi beboshlik nafaqat erkinlikdan, balki ko‘z qorachig‘idek asralgan mashinadan butunlay ayrilish bilan tugaydi.
Sizningcha, xavfli drift va ko‘cha poygasi uyushtiruvchi haydovchilarning mashinalarini bunday keskin yo‘q qilish usuli qoidabuzarliklarni kamaytirishda qanchalik samarali? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…