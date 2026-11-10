Qamoq va temir-tersakka aylantirish: Quvayt ko‘cha poygalariga qarshi qanday kurashmoqda?

2 daqiqa o'qish38
Qamoq va temir-tersakka aylantirish: Quvayt ko‘cha poygalariga qarshi qanday kurashmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Quvayt hukumati ko‘cha poygalari va xavfli manyovrlarni amalga oshirgan haydovchilarga nisbatan eng keskin jazo choralarini qo‘llashni boshladi.
  • Maxsus reyd davomida musodara qilingan 5 ta avtomobil sanoat pressi yordamida egalarining ko‘z o‘ngida temir-tersakka aylantirildi.
  • Qoidabuzar haydovchilar voqea joyida hibsga olinib, sud qarorigacha Markaziy qamoqxonaga joylashtirildi.

Quvayt davlati yo‘llarda betartiblik keltirib chiqaruvchi, drift tushuvchi va ruxsatsiz ko‘cha poygalari (stritreysing) uyushtiruvchi haydovchilarga qarshi dunyodagi eng qat’iy va keskin jazo choralarini qo‘llashni boshladi. Quvayt Ichki ishlar vazirligi navbatdagi maxsus reyd davomida ushlangan qoidabuzarlarning avtomobillarini shunchaki jarima maydonchasiga olib kirib qo‘ymasdan, egalarining ko‘z o‘ngida sanoat pressi ostida ezib, temir-tersakka aylantirdi.

5 ta mashina press ostida: Jazo qanday ijro etildi?

Ma’lum qilinishicha, yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash va aholi hayotiga tahdid solganlarga ibrat ko‘rsatish maqsadida o‘tkazilgan tadbirda qoidabuzarlardan musodara qilingan 5 ta avtomobil maxsus metall qayta ishlash zavodiga olib borilgan. Avtomobillar qudratli gidravlik press yordamida bir necha soniya ichida bir uyum yaroqsiz temir bo‘lagi holatiga keltirildi.

Mashina egalari esa voqea joyining o‘zida qo‘lga olinib, sud hukmi e’lon qilingunga qadar Markaziy qamoqxonaga joylashtirildi. Ular endi nafaqat sevimli ulovlaridan ayrildi, balki uzoq muddatli qamoq va katta jarima jazosiga ham yuzlanmoqda.

Jihat / Tartib

Quvaytdagi amaliyot tafsiloti

Qoidabuzarlik turi

Ko‘cha poygasi (stritreysing), drift va xavfli manyovrlar

Jazolangan avtomobillar

5 ta mashina metall zavodida to‘liq presslanib yo‘q qilindi

Haydovchilarning taqdiri

Hibsga olindi va sud qarorigacha Markaziy qamoqxonaga qamaldi

Qonuniy asos

Quvayt yo‘l harakati to‘g‘risidagi qonunning 33-moddasi

Choraning maqsadi

Avtomobilni musodara qilish, yo‘q qilish va jamiyat uchun ibrat ko‘rsatish

«Quvayt qonunchiligi bo‘yicha yo‘llarni poygagohga aylantirgan haydovchilar endi jarima to‘lab qutula olmaydi — xavfli mashina davlat tomonidan olib qo‘yiladi va yo‘q qilinadi».

Qonuniy asos va jamoatchilikka ochiq signal

Mazkur chora tasodifiy qaror emas, balki mustahkam huquqiy bazaga ega. Quvayt yo‘l harakati to‘g‘risidagi qonunning 33-moddasiga asosan, yo‘lda odamlar hayotini xavf ostiga qo‘yib drift qilgan yoki ruxsatsiz musobaqa tashkil etgan shaxslarning transport vositalari to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat foydasiga musodara qilinishi va yo‘q qilinishi belgilab qo‘yilgan.

Quvayt politsiyasi ushbu mashinalar presslanayotgan lahzalar muhrlangan videolarni ijtimoiy tarmoqlarda faol e’lon qilmoqda. Rasmiy idoralar bu orqali boshqa haydovchilarga ham ochiq murojaat yo‘llamoqda: ko‘chalardagi beboshlik nafaqat erkinlikdan, balki ko‘z qorachig‘idek asralgan mashinadan butunlay ayrilish bilan tugaydi.

Sizningcha, xavfli drift va ko‘cha poygasi uyushtiruvchi haydovchilarning mashinalarini bunday keskin yo‘q qilish usuli qoidabuzarliklarni kamaytirishda qanchalik samarali? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari