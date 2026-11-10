Dakar-2026: Parizoda Talabova O‘zbekistonga yoshlar Olimpiadasidagi ilk medalni keltirdi

1 daqiqa o'qish55
Dakar-2026: Parizoda Talabova O‘zbekistonga yoshlar Olimpiadasidagi ilk medalni keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Senegalning Dakar shahrida o‘tayotgan yoshlar Olimpiya o‘yinlarida Parizoda Talabova nayza uloqtirish bahslarida kumush medalni qo‘lga kiritib, O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochdi.
  • Sportchi nayzani 54,68 metr masofaga uloqtirib, o‘zining shaxsiy rekordini yangiladi va yengil atletika bo‘yicha mamlakatimizga yoshlar Olimpiadasidagi ilk medalni taqdim etdi.

Senegal poytaxti Dakar shahrida bo‘lib o‘tayotgan yoshlar Olimpiya o‘yinlarida O‘zbekiston sporti tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etildi. 2025 yilgi yoshlar o‘rtasidagi Osiyo o‘yinlari chempioni Parizoda Talabova yengil atletikaning nayza uloqtirish bahslarida kumush medalga sazovor bo‘lib, mamlakatimiz sporti solnomasiga o‘z nomini oltin harflar bilan muhrladi.

Shaxsiy rekord va shohsupa: Dakardagi hal qiluvchi bahs

Nayza uloqtirish bo‘yicha murosasiz kechgan final bellashuvida o‘zbekistonlik iqtidorli atlet o‘zining eng yuqori salohiyatini namoyish etdi. Parizoda Talabova snaryadni 54,68 metr masofaga uloqtirib, shaxsiy rekordini yangiladi va kumush medalni naqd qildi.

Ushbu muvaffaqiyat chinakam tarixiy ahamiyatga ega: bu O‘zbekiston sporti uchun yoshlar Olimpiya o‘yinlari tarixida yengil atletika bo‘yicha qo‘lga kiritilgan ilk medal bo‘ldi.

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Tafsilotlar

Sportchi

Parizoda Talabova

Musobaqa va joy

Dakar-2026 yoshlar Olimpiya o‘yinlari (Senegal)

Sport turi / Yo‘nalish

Yengil atletika (nayza uloqtirish)

Qayd etilgan natija

54,68 metr (yangi shaxsiy rekord)

Egallangan o‘rin

2-o‘rin (Kumush medal)

Avvalgi muhim yutug‘i

2025 yilgi yoshlar o‘rtasidagi Osiyo o‘yinlari oltin medali

Tarixiy maqomi

Yoshlar Olimpiadalari tarixida O‘zbekiston yengil atletikasining ilk medali

«Parizoda Talabovaning 54,68 metrlik uloqtirishi nafaqat shaxsiy rekord, balki o‘zbek yengil atletikasining jahon yoshlar maydonidagi yangi darajasini ko‘rsatib beruvchi tarixiy natijaga aylandi».

17 yillik kutish va yangilangan tarix

O‘zbek sporti nayza uloqtirish bo‘yicha bunday darajadagi global muvaffaqiyatni uzoq yillar kutgan edi. Bundan roppa-rosa 17 yil muqaddam, 2009 yili Italiyaning Bressanone shahrida o‘tkazilgan U18 jahon chempionatida iste’dodli sportchimiz Anastasiya Svechnikova 53,25 metr natija qayd etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallagan edi.

Oradan yillar o‘tib, Parizoda Talabova bu marrani sezilarli darajada oshirdi va yoshlar Olimpiadasida O‘zbekiston yengil atletika maktabining qudratini dunyoga yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Parizoda Talabova kelgusida kattalar o‘rtasidagi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham shohsupaga ko‘tarila oladimi? Qahramonimizga bo‘lgan tilaklaringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari