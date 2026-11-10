Dakar-2026: Parizoda Talabova O‘zbekistonga yoshlar Olimpiadasidagi ilk medalni keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Senegalning Dakar shahrida o‘tayotgan yoshlar Olimpiya o‘yinlarida Parizoda Talabova nayza uloqtirish bahslarida kumush medalni qo‘lga kiritib, O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochdi.
- Sportchi nayzani 54,68 metr masofaga uloqtirib, o‘zining shaxsiy rekordini yangiladi va yengil atletika bo‘yicha mamlakatimizga yoshlar Olimpiadasidagi ilk medalni taqdim etdi.
Senegal poytaxti Dakar shahrida bo‘lib o‘tayotgan yoshlar Olimpiya o‘yinlarida O‘zbekiston sporti tarixida misli ko‘rilmagan natija qayd etildi. 2025 yilgi yoshlar o‘rtasidagi Osiyo o‘yinlari chempioni Parizoda Talabova yengil atletikaning nayza uloqtirish bahslarida kumush medalga sazovor bo‘lib, mamlakatimiz sporti solnomasiga o‘z nomini oltin harflar bilan muhrladi.
Shaxsiy rekord va shohsupa: Dakardagi hal qiluvchi bahs
Nayza uloqtirish bo‘yicha murosasiz kechgan final bellashuvida o‘zbekistonlik iqtidorli atlet o‘zining eng yuqori salohiyatini namoyish etdi. Parizoda Talabova snaryadni 54,68 metr masofaga uloqtirib, shaxsiy rekordini yangiladi va kumush medalni naqd qildi.
Ushbu muvaffaqiyat chinakam tarixiy ahamiyatga ega: bu O‘zbekiston sporti uchun yoshlar Olimpiya o‘yinlari tarixida yengil atletika bo‘yicha qo‘lga kiritilgan ilk medal bo‘ldi.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Sportchi
Parizoda Talabova
Musobaqa va joy
Dakar-2026 yoshlar Olimpiya o‘yinlari (Senegal)
Sport turi / Yo‘nalish
Yengil atletika (nayza uloqtirish)
Qayd etilgan natija
54,68 metr (yangi shaxsiy rekord)
Egallangan o‘rin
2-o‘rin (Kumush medal)
Avvalgi muhim yutug‘i
2025 yilgi yoshlar o‘rtasidagi Osiyo o‘yinlari oltin medali
Tarixiy maqomi
Yoshlar Olimpiadalari tarixida O‘zbekiston yengil atletikasining ilk medali
«Parizoda Talabovaning 54,68 metrlik uloqtirishi nafaqat shaxsiy rekord, balki o‘zbek yengil atletikasining jahon yoshlar maydonidagi yangi darajasini ko‘rsatib beruvchi tarixiy natijaga aylandi».
17 yillik kutish va yangilangan tarix
O‘zbek sporti nayza uloqtirish bo‘yicha bunday darajadagi global muvaffaqiyatni uzoq yillar kutgan edi. Bundan roppa-rosa 17 yil muqaddam, 2009 yili Italiyaning Bressanone shahrida o‘tkazilgan U18 jahon chempionatida iste’dodli sportchimiz Anastasiya Svechnikova 53,25 metr natija qayd etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallagan edi.
Oradan yillar o‘tib, Parizoda Talabova bu marrani sezilarli darajada oshirdi va yoshlar Olimpiadasida O‘zbekiston yengil atletika maktabining qudratini dunyoga yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Parizoda Talabova kelgusida kattalar o‘rtasidagi yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham shohsupaga ko‘tarila oladimi? Qahramonimizga bo‘lgan tilaklaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…