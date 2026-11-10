«Bu butun sobiq ittifoq uchun bayram»: Pavel Mamayev O‘zbekistonning JCH-2026ga chiqqani haqida

2 daqiqa o'qish86
«Bu butun sobiq ittifoq uchun bayram»: Pavel Mamayev O‘zbekistonning JCH-2026ga chiqqani haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya milliy terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Pavel Mamayev O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 yo‘llanmasini qo‘lga kiritishini butun sobiq ittifoq hududi uchun katta bayram deb atadi.
  • Toshkentda o‘tayotgan III Rossiya–O‘zbekiston mediaforumida ishtirok etayotgan Mamayev hal qiluvchi bahslarda jamoaga bevosita muxlislik qilganini ta’kidladi.

Toshkent shahrida bo‘lib o‘tayotgan III Rossiya–O‘zbekiston mediaforumi doirasida Rossiya milliy terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi, ayni paytda Rossiya Media futbol ligasi terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lib ishlayotgan Pavel Mamayev O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganiga to‘xtalib, samimiy his-tuyg‘ularini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘zbek futbolining ushbu tarixiy g‘alabasi nafaqat O‘zbekiston, balki butun mintaqa uchun katta quvonch bo‘ldi.

«O‘zbekiston uchun juda qattiq qayg‘urdim»

Jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘lgan sobiq futbolchi hal qiluvchi bahslarda O‘zbekiston milliy jamoasiga bevosita muxlislik qilganini ta’kidladi. Mamayev ushbu natija jamoaning uzoq yillik mehnati va muxlislarning ulkan orzusi ro‘yobga chiqishi ekanini e’tirof etdi.

Shuningdek, forumda Rossiya milliy termasining yana bir taniqli sobiq a’zosi Fyodor Kudryashov ham ishtirok etdi. Yaqinda avtohalokat oqibatida chap qo‘l tirsagidan og‘ir jarohat olib, operatsiyani boshdan kechirgan tajribali himoyachi uch oylik tanaffusdan so‘ng ilk bor butsa kiyib maydonga qaytganidan bolalardek quvonganini yashirmadi.

Ishtirokchi / Mutaxassis

Hozirgi maqomi

Bildirgan asosiy fikri / Holati

Pavel Mamayev

Rossiya Medialiga termasi bosh murabbiyi

O‘zbekistonning JCHga chiqishini sobiq ittifoq uchun katta sovg‘a va bayram deb atadi

Fyodor Kudryashov

Rossiya Medialiga jamoasi himoyachisi

Avtohalokat va operatsiyadan so‘ng Toshkentda 3 oylik tanaffusni yakunlab, futbolga qaytdi

Mediaforum kun tartibi

TASS va O‘zA hamkorligidagi anjuman

Axborot xavfsizligi, ikki tomonlama OAV hamkorligi va media-sport rivoji

Yakuniy voqea

«Paxtakor» markaziy stadioni

O‘zbekiston va Rossiya Medialigalari o‘rtasidagi do‘stona to‘qnashuv

«O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatiga chiqqaniga munosabatim mamlakatimizdagi har bir inson uchun tushunarli. Shaxsan o‘zim ularni chin dildan qo‘llab-quvvatladim, O‘zbekiston uchun juda qattiq qayg‘urib tomosha qildim. Bu mamlakat uchun katta yutuq, qolaversa, butun sobiq ittifoq makoni uchun ham ulkan sovg‘a».

Pavel Mamayev, Rossiya terma jamoasi sobiq futbolchisi.

«Paxtakor»da media-futbol shousi

TASS va O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (O‘zA) tomonidan tashkil etilgan mazkur anjumanda axborot xavfsizligi va zamonaviy media trendlar muhokama qilinmoqda. Eslatib o‘tamiz, ilk forum 2018 yilda Toshkentda, ikkinchisi esa 2021 yilda onlayn formatda o‘tkazilgan edi.

Bu galgi nufuzli tadbir nafaqat panel muhokamalari, balki chinakam sport bayrami bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Forum yakunida «Paxtakor» stadionida Rossiya va O‘zbekiston Media futbol ligalari terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik bellashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda muxlislar taniqli blogerlar, san’atkorlar va sobiq professional yulduzlarning qiziqarli to‘qnashuviga guvoh bo‘lishadi.

Sizningcha, media-futbol loyihalari yoshlarni professional sportga jalb qilish va xalqaro do‘stona aloqalarni mustahkamlashda qanchalik samara beradi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari