«Bu butun sobiq ittifoq uchun bayram»: Pavel Mamayev O‘zbekistonning JCH-2026ga chiqqani haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya milliy terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Pavel Mamayev O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 yo‘llanmasini qo‘lga kiritishini butun sobiq ittifoq hududi uchun katta bayram deb atadi.
- Toshkentda o‘tayotgan III Rossiya–O‘zbekiston mediaforumida ishtirok etayotgan Mamayev hal qiluvchi bahslarda jamoaga bevosita muxlislik qilganini ta’kidladi.
Toshkent shahrida bo‘lib o‘tayotgan III Rossiya–O‘zbekiston mediaforumi doirasida Rossiya milliy terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi, ayni paytda Rossiya Media futbol ligasi terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lib ishlayotgan Pavel Mamayev O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganiga to‘xtalib, samimiy his-tuyg‘ularini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘zbek futbolining ushbu tarixiy g‘alabasi nafaqat O‘zbekiston, balki butun mintaqa uchun katta quvonch bo‘ldi.
«O‘zbekiston uchun juda qattiq qayg‘urdim»
Jurnalistlar bilan ochiq muloqotda bo‘lgan sobiq futbolchi hal qiluvchi bahslarda O‘zbekiston milliy jamoasiga bevosita muxlislik qilganini ta’kidladi. Mamayev ushbu natija jamoaning uzoq yillik mehnati va muxlislarning ulkan orzusi ro‘yobga chiqishi ekanini e’tirof etdi.
Shuningdek, forumda Rossiya milliy termasining yana bir taniqli sobiq a’zosi Fyodor Kudryashov ham ishtirok etdi. Yaqinda avtohalokat oqibatida chap qo‘l tirsagidan og‘ir jarohat olib, operatsiyani boshdan kechirgan tajribali himoyachi uch oylik tanaffusdan so‘ng ilk bor butsa kiyib maydonga qaytganidan bolalardek quvonganini yashirmadi.
Ishtirokchi / Mutaxassis
Hozirgi maqomi
Bildirgan asosiy fikri / Holati
Pavel Mamayev
Rossiya Medialiga termasi bosh murabbiyi
O‘zbekistonning JCHga chiqishini sobiq ittifoq uchun katta sovg‘a va bayram deb atadi
Fyodor Kudryashov
Rossiya Medialiga jamoasi himoyachisi
Avtohalokat va operatsiyadan so‘ng Toshkentda 3 oylik tanaffusni yakunlab, futbolga qaytdi
Mediaforum kun tartibi
TASS va O‘zA hamkorligidagi anjuman
Axborot xavfsizligi, ikki tomonlama OAV hamkorligi va media-sport rivoji
Yakuniy voqea
«Paxtakor» markaziy stadioni
O‘zbekiston va Rossiya Medialigalari o‘rtasidagi do‘stona to‘qnashuv
«O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatiga chiqqaniga munosabatim mamlakatimizdagi har bir inson uchun tushunarli. Shaxsan o‘zim ularni chin dildan qo‘llab-quvvatladim, O‘zbekiston uchun juda qattiq qayg‘urib tomosha qildim. Bu mamlakat uchun katta yutuq, qolaversa, butun sobiq ittifoq makoni uchun ham ulkan sovg‘a».
— Pavel Mamayev, Rossiya terma jamoasi sobiq futbolchisi.
«Paxtakor»da media-futbol shousi
TASS va O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (O‘zA) tomonidan tashkil etilgan mazkur anjumanda axborot xavfsizligi va zamonaviy media trendlar muhokama qilinmoqda. Eslatib o‘tamiz, ilk forum 2018 yilda Toshkentda, ikkinchisi esa 2021 yilda onlayn formatda o‘tkazilgan edi.
Bu galgi nufuzli tadbir nafaqat panel muhokamalari, balki chinakam sport bayrami bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Forum yakunida «Paxtakor» stadionida Rossiya va O‘zbekiston Media futbol ligalari terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik bellashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda muxlislar taniqli blogerlar, san’atkorlar va sobiq professional yulduzlarning qiziqarli to‘qnashuviga guvoh bo‘lishadi.
Sizningcha, media-futbol loyihalari yoshlarni professional sportga jalb qilish va xalqaro do‘stona aloqalarni mustahkamlashda qanchalik samara beradi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…