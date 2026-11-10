«Manchester Siti» ligadan haydalsa Erling Xoland tanlashi mumkin bo‘lgan 4 ta grand klub

2 daqiqa o'qish1
«Manchester Siti» ligadan haydalsa Erling Xoland tanlashi mumkin bo‘lgan 4 ta grand klub

Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli sud jarayoni o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirmoqda. Premer-liganing mustaqil komissiyasi tomonidan moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilgan «Manchester Siti» hozirda apellyatsiya jarayoniga hozirlik ko‘rmoqda. Liga rahbariyati ushbu ishni joriy mavsum oxirigacha to‘liq yakunlab, sanksiyalarni zudlik bilan kuchga kiritishga qat’iy bel bog‘lagan.

Agar klubning apellyatsiyasi rad etilsa, ekspertlarning yakdil fikricha, «shaharliklar»ning Premer-ligada qolish imkoniyati deyarli nolga teng. Bunday falokatli ssenariy ro‘y bergan taqdirda, klub superyulduzlari, xususan, jamoaning asosiy gol mashinasi Erling Xoland Manchesterni tark etishga majbur bo‘ladi — oliy diviziondan tashqarida bunday yuqori maoshlarni moliyalashtirishning imkoni yo‘q.

Sensatsion «Arsenal» varianti va Edegor omili

Football Insider nashrining Xolandlar oilasiga yaqin manbalarga tayanib xabar berishicha, «Siti» oliy ligadan chetlatilsa, norvegiyalik to‘purar uchun kutilmagan yangi yo‘nalish ochiladi — Londonning «Arsenal» klubi.

«To‘pchilar» moliyaviy barqarorligi jihatidan Xolandning transferi va maoshini ko‘tara oladigan sanoqli jamoalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, u yerda Erlingning Norvegiya milliy terma jamoasidagi eng yaqin hamkori va sardori Martin Edegor to‘p surmoqda. Ularning maydondagi mukammal tushunishi London klubini juda jozibali variantga aylantiradi.

Da’vogar klub

Asosiy ustunlik

Transfer ehtimoli va to‘siqlar

«Arsenal» (Angliya)

Martin Edegor omili va APLda qolish istagi

Moliyaviy qudrat bor, ammo APLdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchi

«Real Madrid» (Ispaniya)

Chempionlar Ligasida mutlaq yetakchilik ambitsiyasi

Hujum chizig‘ida Kilian Mbappe va Vinisius borligi

«Barselona» (Ispaniya)

Hujum markazidagi asosiy figura bo‘lish kafolati

Klubning moliyaviy cheklovlari va FFP muammolari

PSJ (Fransiya)

Cheksiz moliyaviy imkoniyatlar va shaxsiy kontrakt

Liga 1 saviyasi Xolandning ambitsiyalariga to‘liq mos kelmasligi mumkin

«Agar klub elitadan chetlatilsa, Xoland kabi dunyoning eng qimmatbaho aktivlari quyi ligada qola olmaydi. Bu nafaqat futbolchining faoliyatiga, balki uning global brend maqomiga ham mos kelmaydi».

Yevropa grandlari poygada: «Real», «Barselona» va PSJ

Agar Xoland Angliya ichida qolishni istamasa, qit’a miqyosida uchta gigant uni kutib olishga tayyor. «Real Madrid» uzoq vaqtdan beri forvardga qiziqish bildirib keladi, biroq Mbappe kelganidan so‘ng rollarni taqsimlash masalasi murakkablashishi mumkin. «Barselona» esa Robert Levandovskining o‘rniga uzoq muddatli yetakchi qidirmoqda, biroq kataloniyaliklarning moliyaviy imkoniyatlari katta so‘roq ostida.

Fransiyaning PSJ klubi esa moliyaviy tomondan har qanday taklifni berishga qodir. Hozirda barcha e’tibor sud hay’atining mavsum so‘ngidagi yakuniy qaroriga qaratilgan. Agar «Siti» sudda mag‘lub bo‘lsa, Yevropa transfer bozori so‘nggi o‘n yillikdagi eng katta do‘zaxni boshdan kechiradi.

Sizningcha, «Siti» APLdan haydalsa, Xoland qaysi klubni tanlagani ma’qul: Premer-ligada qolib «Arsenal»ga o‘tishimi yoki La Ligaga yo‘l olishmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari