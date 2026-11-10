«Manchester Siti» ligadan haydalsa Erling Xoland tanlashi mumkin bo‘lgan 4 ta grand klub
Angliya futboli tarixidagi eng shov-shuvli sud jarayoni o‘zining hal qiluvchi pallasiga kirmoqda. Premer-liganing mustaqil komissiyasi tomonidan moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topilgan «Manchester Siti» hozirda apellyatsiya jarayoniga hozirlik ko‘rmoqda. Liga rahbariyati ushbu ishni joriy mavsum oxirigacha to‘liq yakunlab, sanksiyalarni zudlik bilan kuchga kiritishga qat’iy bel bog‘lagan.
Agar klubning apellyatsiyasi rad etilsa, ekspertlarning yakdil fikricha, «shaharliklar»ning Premer-ligada qolish imkoniyati deyarli nolga teng. Bunday falokatli ssenariy ro‘y bergan taqdirda, klub superyulduzlari, xususan, jamoaning asosiy gol mashinasi Erling Xoland Manchesterni tark etishga majbur bo‘ladi — oliy diviziondan tashqarida bunday yuqori maoshlarni moliyalashtirishning imkoni yo‘q.
Sensatsion «Arsenal» varianti va Edegor omili
Football Insider nashrining Xolandlar oilasiga yaqin manbalarga tayanib xabar berishicha, «Siti» oliy ligadan chetlatilsa, norvegiyalik to‘purar uchun kutilmagan yangi yo‘nalish ochiladi — Londonning «Arsenal» klubi.
«To‘pchilar» moliyaviy barqarorligi jihatidan Xolandning transferi va maoshini ko‘tara oladigan sanoqli jamoalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, u yerda Erlingning Norvegiya milliy terma jamoasidagi eng yaqin hamkori va sardori Martin Edegor to‘p surmoqda. Ularning maydondagi mukammal tushunishi London klubini juda jozibali variantga aylantiradi.
Da’vogar klub
Asosiy ustunlik
Transfer ehtimoli va to‘siqlar
«Arsenal» (Angliya)
Martin Edegor omili va APLda qolish istagi
Moliyaviy qudrat bor, ammo APLdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchi
«Real Madrid» (Ispaniya)
Chempionlar Ligasida mutlaq yetakchilik ambitsiyasi
Hujum chizig‘ida Kilian Mbappe va Vinisius borligi
«Barselona» (Ispaniya)
Hujum markazidagi asosiy figura bo‘lish kafolati
Klubning moliyaviy cheklovlari va FFP muammolari
PSJ (Fransiya)
Cheksiz moliyaviy imkoniyatlar va shaxsiy kontrakt
Liga 1 saviyasi Xolandning ambitsiyalariga to‘liq mos kelmasligi mumkin
«Agar klub elitadan chetlatilsa, Xoland kabi dunyoning eng qimmatbaho aktivlari quyi ligada qola olmaydi. Bu nafaqat futbolchining faoliyatiga, balki uning global brend maqomiga ham mos kelmaydi».
Yevropa grandlari poygada: «Real», «Barselona» va PSJ
Agar Xoland Angliya ichida qolishni istamasa, qit’a miqyosida uchta gigant uni kutib olishga tayyor. «Real Madrid» uzoq vaqtdan beri forvardga qiziqish bildirib keladi, biroq Mbappe kelganidan so‘ng rollarni taqsimlash masalasi murakkablashishi mumkin. «Barselona» esa Robert Levandovskining o‘rniga uzoq muddatli yetakchi qidirmoqda, biroq kataloniyaliklarning moliyaviy imkoniyatlari katta so‘roq ostida.
Fransiyaning PSJ klubi esa moliyaviy tomondan har qanday taklifni berishga qodir. Hozirda barcha e’tibor sud hay’atining mavsum so‘ngidagi yakuniy qaroriga qaratilgan. Agar «Siti» sudda mag‘lub bo‘lsa, Yevropa transfer bozori so‘nggi o‘n yillikdagi eng katta do‘zaxni boshdan kechiradi.
Sizningcha, «Siti» APLdan haydalsa, Xoland qaysi klubni tanlagani ma’qul: Premer-ligada qolib «Arsenal»ga o‘tishimi yoki La Ligaga yo‘l olishmi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…