Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?

·0·Dunyo
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?

Xitoyning Shantou shahrida tashlandiq turar joy majmuasi vaqt o‘tishi bilan ulkan yashil changalzorga aylanib bormoqda. O‘simliklar bosib ketgan ko‘p qavatli binolar va qarovsiz ko‘chalar go‘yo insonlar tark etgan, tabiat hukmronlik qilayotgan dunyoni eslatadi. Bu manzara mashhur «The Last of Us» serialidagi postapokaliptik muhitni yodga soladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2010 yillarda ushbu hududda dengiz manzarasiga ega hashamatli turar joy majmuasini qurish rejalashtirilgan. Biroq moliyaviy muammolar sabab loyiha oxirigacha yetkazilmagan va binolar qarovsiz qolgan.

Oradan qariyb 15 yil o‘tib, tabiat hududni asta-sekin o‘z hukmronligi ostiga olgan. Daraxtlar va boshqa o‘simliklar binolar orasida, balkonlarda hamda ko‘chalar bo‘ylab o‘sib, beton inshootlarni yam-yashil manzaraga aylantirgan.

Bir vaqtlar hashamatli turar joylar barpo etilishi ko‘zlangan hudud bugun tashlandiq shahar qiyofasini olgan. Bu manzara inson rejalari amalga oshmay qolganida tabiat vaqt o‘tishi bilan atrof-muhitni qanday o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

ShantouXitoyThe Last of Usurbanistika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiHech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdi11 sentabr 20:30Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzara13 sentabr 23:32Internetda boyligini ko‘rsatgan blogerning uyi o‘marildiInternetda boyligini ko‘rsatgan blogerning uyi o‘marildi8 oktabr 10:29Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?Ikki ayol tashlandiq mebel ichidan 86 ming yevro naqd pul topdi: boylik qanday taqsimlandi?15 avgust 17:37Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!16 avgust 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi