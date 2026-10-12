Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoyning Shantou shahrida tashlandiq turar joy majmuasi vaqt o‘tishi bilan ulkan yashil changalzorga aylanib bormoqda. O‘simliklar bosib ketgan ko‘p qavatli binolar va qarovsiz ko‘chalar go‘yo insonlar tark etgan, tabiat hukmronlik qilayotgan dunyoni eslatadi. Bu manzara mashhur «The Last of Us» serialidagi postapokaliptik muhitni yodga soladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2010 yillarda ushbu hududda dengiz manzarasiga ega hashamatli turar joy majmuasini qurish rejalashtirilgan. Biroq moliyaviy muammolar sabab loyiha oxirigacha yetkazilmagan va binolar qarovsiz qolgan.
Oradan qariyb 15 yil o‘tib, tabiat hududni asta-sekin o‘z hukmronligi ostiga olgan. Daraxtlar va boshqa o‘simliklar binolar orasida, balkonlarda hamda ko‘chalar bo‘ylab o‘sib, beton inshootlarni yam-yashil manzaraga aylantirgan.
Bir vaqtlar hashamatli turar joylar barpo etilishi ko‘zlangan hudud bugun tashlandiq shahar qiyofasini olgan. Bu manzara inson rejalari amalga oshmay qolganida tabiat vaqt o‘tishi bilan atrof-muhitni qanday o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…