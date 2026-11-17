Xabib Nurmagomedov aralashdimi? Usman va uning jamoadoshlari qamoqdan ozod qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida Merab Dvalishvili bilan yuz bergan ommaviy mushtlashuvdan keyin olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan PFL chempioni Usman Nurmagomedov va uning yetti nafar hamrohi sud qarori bilan ozodlikka chiqdi.
- Sud tomonlarning yarashuvi, jabrlanuvchilarning da’volaridan voz kechishi va ularni ozod qilish haqidagi murojaatlari sababli jazoni yengillashtirib, jarima miqdorini 300 ming dirhamdan 150 ming dirhamga tushirdi.
Abu-Dabida Merab Dvalishvili bilan yuz bergan ommaviy mushtlashuvdan keyin olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan PFL chempioni Usman Nurmagomedov va uning jamoadoshlari ozodlikka chiqdi. Sud jazoni yengillashtirib, har bir mahkum uchun belgilangan jarimani ham ikki baravarga kamaytirdi.
E’tiborlisi, bu qarorga mojaro ishtirokchilari o‘rtasidagi yarashuv, jabrlanuvchilarning da’volaridan voz kechishi va ularni ozod qilish haqidagi murojaatlar sabab bo‘lgan. Shu bilan birga, Usmanning ozodlikka chiqishida uning amakivachchasi, UFC afsonasi Xabib Nurmagomedov ham muhim rol o‘ynagan bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.
Olti oylik qamoq jazosi bir necha kun ichida bekor qilindi
17 noyabr kuni Abu-Dabi sudi Usman Nurmagomedov va uning yetti nafar hamrohiga nisbatan avval chiqarilgan hukmni qayta ko‘rib chiqdi. Natijada ular qamoqdan ozod etildi.
Dastlab sportchilar olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingan, shuningdek, har biriga 300 ming dirham — taxminan 81,7 ming dollar miqdorida jarima belgilangan edi.
Yangi qarorga ko‘ra, jarima miqdori 150 ming dirhamga — taxminan 40,8 ming dollarga tushirildi. Demak, har bir mahkum uchun moliyaviy jazo ikki baravar yengillashtirildi.
Abu-Dabi sud organlari bildirishicha, qaror qabul qilinishiga tomonlarning yarashuvi, o‘zaro da’volardan voz kechilishi hamda jabrlanuvchilarning mahkumlarni ozod qilish haqidagi murojaati asos bo‘lgan.
Xabib Nurmagomedov shaxsan BAAga borganmi?
Usmanning ozodlikka chiqishi ortidan eng ko‘p muhokama qilinayotgan savollardan biri — Xabib Nurmagomedov bu jarayonga qay darajada ta’sir ko‘rsatgani bo‘lmoqda.
Rossiya OAV va MMA olamidagi ayrim manbalar tarqatgan xabarlarga ko‘ra, UFC sobiq chempioni yaqin qarindoshi va uning jamoadoshlarini ozod qilish masalasida yordam berish uchun BAAga borgan. Aytilishicha, dastlab Usmanning atrofidagilar muammoni mustaqil hal qilishga uringan, keyin esa Xabibdan ko‘mak so‘ralgan.
Xabarlarda Xabib avval UFC rahbari Dana Uayt va amerikalik hamkorlari orqali vaziyatga yechim topishga harakat qilgani, bu urinishlar natija bermagach, mahalliy rasmiylar bilan shaxsan muzokara o‘tkazishga kirishgani ta’kidlanadi.
Qolaversa, Usman ozodlikka chiqishi arafasida Xabibning BAAda ko‘rinish bergani ham ushbu taxminlarga sabab bo‘ldi. Saygid Izagaxmayev ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan videoda Xabibning kayfiyati yaxshi ekanini ko‘rish mumkin.
Biroq muhim jihat bor: Xabibning sud qaroriga bevosita ta’sir ko‘rsatgani yoki ozodlikka chiqarish bo‘yicha muzokaralarda ishtirok etgani hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Merab Dvalishvili ham ularning ozod etilishini so‘ragan
Mazkur mojaroda jabrlanuvchi tomonda bo‘lgan UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili ham Usman va uning hamrohlariga nisbatan yengillik berishni so‘ragan.
Gruziyalik jangchi RAF turniridagi g‘alabasidan keyin BAA rasmiylariga murojaat qilib, qamoqda qolgan sportchilarni ozod qilish tarafdori ekanini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, shaxsiy kelishmovchiliklarga qaramay, barcha ishtirokchilarning ozodlikka chiqishini xohlaydi.
Bu murojaat sud qarorida qayd etilgan jabrlanuvchilarning ozod qilish haqidagi iltimosi bilan hamohang bo‘ldi. Shu tariqa, Dvalishvilining pozitsiyasi ham voqea rivojiga ta’sir qilgan muhim omillardan biri sifatida tilga olinmoqda.
Mojaro Usmanning UFC'ga o‘tish rejalariga ta’sir qiladimi?
Usman Nurmagomedovning qamoqqa olinishi uning sportdagi kelajagi borasida ham savollar paydo qilgan edi. PFL yengil vazn toifasi chempionining UFC'ga o‘tishi ehtimoli avvaldan muhokama qilib kelingan, uning Iliya Topuriya bilan ehtimoliy to‘qnashuvi ham MMA muxlislarida katta qiziqish uyg‘otgan.
Biroq Abu-Dabidagi voqeadan keyin bunday rejalar qanday o‘zgarishi hozircha noma’lum. PFL rahbariyati Usman bilan hamkorlikni davom ettirish imkoniyatiga ochiq ekanini bildirgan. Uning UFC'ga o‘tishi borasida esa rasmiy kelishuv haqida ma’lumot yo‘q.
Umar Nurmagomedov va Tagir Ulanbekovning UFC'dagi faoliyatiga ham mojaro qanday ta’sir qilishi hozircha aniq emas. Promoushen tomonidan ularga nisbatan qo‘shimcha intizomiy choralar e’lon qilingani haqida ma’lumot berilmagan.
Mojaroning ikkinchi tomonida bo‘lgan Saba Lazishvili esa voqeadan keyin sport olamida ancha tanildi. U RAF turnirida UFC afsonasi Urayya Faberga qarshi kurash tushib, 12:7 hisobida g‘alaba qozondi. Bu natija uning nomini kengroq auditoriyaga olib chiqdi.
Abu-Dabidagi mushtlashuv qanday boshlangan edi?
Fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan bu mojaro 11 noyabr kuni Abu-Dabidagi Yas orolida joylashgan mehmonxona lobbisida sodir bo‘lgan.
Merab Dvalishvili ijtimoiy tarmoqlar uchun video olayotgan paytda Usman Nurmagomedov va uning hamrohlari uning yoniga kelgan. Tarqalgan videolarda Usman gruziyalik jangchining yuziga tarsaki tushirgani, shundan so‘ng ikki tomon vakillari o‘rtasida ommaviy mushtlashuv boshlangani aks etgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqea ishtirokchilarini qo‘lga olgan. 13 noyabr kuni sud bir qator shaxslarga olti oylik qamoq jazosi, 300 ming dirham jarima va jazo muddati tugagach, mamlakatdan chiqarib yuborish chorasini belgilagan edi.
Endi esa yangi sud qarori bilan Usman va uning yetti hamrohi qamoqdan ozod qilindi, jarima miqdori ham ikki baravarga kamaytirildi.
Shunday qilib, bir necha kun avval MMA olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan mojaroning eng muhim bosqichi yakunlandi. Ammo bu voqea Usman Nurmagomedovning kelgusi faoliyatiga qanday ta’sir qilishi, Xabibning muzokaralarda haqiqatan ham ishtirok etgan-etmagani hali ham ochiq savol bo‘lib qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…