Onasiga ko‘zoynak bilan ilk bor qaragan 3 oylik chaqaloq (video)
Tug‘ma ko‘rish muammosi bilan dunyoga kelgani aytilayotgan uch oylik Metehan haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Chaqaloq ilk bor 23 raqamli ko‘zoynak taqqanida onasiga mehr bilan tikildi. Uning bu samimiy nigohlari ko‘plab foydalanuvchilarning qalbini eritdi.
Videoda kichkintoyning ko‘zoynak taqilganidan keyingi holati va onasiga qarab turgan lahzalari aks etgan. Ushbu video 7 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi va qisqa vaqt ichida 2 milliondan ortiq marta tomosha qilindi.
Chaqaloqning ko‘rishidagi muammo, ko‘zoynakning aniq dioptriyasi va video aynan qayerda olingani haqida hozircha mustaqil rasmiy ma’lumot yo‘q. Biroq videoda onasining bolasiga turk tilida murojaat qilishi voqea Turkiyada sodir bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishga asos beradi.
Izohlar 0
…