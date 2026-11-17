Toshkentdagi Qorasuv kanalidan Nil timsohi topildi
1 daqiqa o'qish38
Toshkentdagi Qorasuv kanalidan Nil timsohi topildi. Mutaxassislar uni xavfsiz tarzda tutib olib, reabilitatsiyadan o‘tkazish uchun poytaxt hayvonot bog‘iga topshirdi. Hozirda timsohning kanalga qanday kelib qolgani o‘rganilmoqda.
Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq, jismoniy shaxslarga yovvoyi hayvonlarni saqlash taqiqlangan. Bu taqiq timsohlarning barcha turlariga ham taalluqli. Ularni yarim erkin sharoitda, sun’iy yaratilgan yashash muhitida yoki tutqunlikda saqlash mumkin emas.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…