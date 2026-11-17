Sharifa Davronova AQSH reytingida ikkinchi bo‘ldi: Uning natijasi jahon e’tiborida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uch xatlab sakrash bo‘yicha Osiyo o‘yinlari g‘olibi Sharifa Davronova 2026 yilgi mavsumda AQSH hududida qayd etilgan eng yaxshi natijalar reytingida ikkinchi o‘rinni egalladi.
- Sportchi 14,35 metrlik ko‘rsatkichi bilan Athletic.net sayti tomonidan e’lon qilingan TOP-10 ro‘yxatidan joy oldi.
- Reyting peshqadami Aleksandra Nacheva ruxsat etilgan shamol sharoitida aynan Sharifa Davronova bilan bir xil natija qayd etgan.
O‘zbekiston yengil atletikasida yana bir quvonarli natija! Uch xatlab sakrash bo‘yicha Osiyo o‘yinlari g‘olibi Sharifa Davronova 2026 yilgi mavsum natijalariga ko‘ra, AQSHda qayd etilgan eng yaxshi ko‘rsatkichlar reytingida ikkinchi o‘rinni egalladi. Hamyurtimiz 14,35 metrlik natija bilan bir qator yetakchi sportchilarni ortda qoldirdi.
Qizig‘i, reytingda birinchi o‘rinda turgan bolgariyalik Aleksandra Nacheva ham ruxsat etilgan shamol sharoitida aynan Sharifa kabi 14,35 metr natija qayd etgan. Bu esa o‘zbekistonlik atletning ko‘rsatkichi naqadar yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Sharifa Davronova AQSHning eng kuchli atletlari qatorida
Athletic.net statistika sayti 2026 yilda AQSH hududida barcha yosh toifalari bo‘yicha qayd etilgan eng yaxshi yengil atletika natijalarining TOP-10 ro‘yxatini e’lon qildi.
Mazkur reyting faqat professional sportchilarni qamrab olmaydi. Unda kollej talabalari, kuchli maktab o‘quvchilari, shuningdek, AQSHdagi universitet va klublar nomidan musobaqalarda ishtirok etadigan xorijlik atletlar ham o‘rin olgan.
Women's 2026 United States Top 10 Track & Field Performance List ro‘yxatida Sharifa Davronova uch xatlab sakrash yo‘nalishida 14,35 metr natija bilan ikkinchi pog‘onadan joy oldi.
Birinchi o‘rindagi sportchidan ham qolishmadi
Reyting peshqadami — bolgariyalik Aleksandra Nacheva 14,40 metr natija bilan birinchi o‘rinni egallagan. Biroq u ushbu ko‘rsatkichni sekundiga +3,4 metr tezlikda esgan yeldosh shamol sharoitida qayd etgan. Bu esa ruxsat etilgan me’yordan yuqori hisoblanadi.
Eng e’tiborli jihati shundaki, Nachevaning ruxsat etilgan shamol sharoitidagi eng yaxshi natijasi ham 14,35 metrni tashkil etadi. Ya’ni bu ko‘rsatkich bo‘yicha u Sharifa Davronovadan ustun emas.
O‘zbekiston yengil atletikasi uchun muhim natija
Sharifa Davronovaning ushbu reytingidagi o‘rni uning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, AQSHdagi turli yosh toifalari va sport tizimlarini qamrab olgan ro‘yxatda ikkinchi bo‘lish — e’tiborga molik natija.
Demak, 2026 yilgi mavsum ko‘rsatkichlari bo‘yicha o‘zbekistonlik atlet uch xatlab sakrashda AQSH hududida qayd etilgan eng yaxshi ikki natijadan biriga ega.
Bu Sharifa uchun shunchaki reytingdagi o‘rin emas, balki O‘zbekiston yengil atletikasi salohiyatini namoyon etuvchi muhim ko‘rsatkichdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…