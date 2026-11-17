Trenajyordagi bir lahzalik muvozanatsizlik fojia bilan tugadi: 22 yoshli qiz halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Indoneziyaning Pontianak shahridagi K-Gym sport zalida 22 yoshli Fatiya Nur Eka Raxma yugurish yo‘lakchasidan yiqilib, uchinchi qavat derazasidan qulashi oqibatida vafot etdi.
- 2024 yil 18 iyun kuni sodir bo‘lgan ushbu fojiaga trenajyorning ochiq derazaga juda yaqin, ya’ni 60 santimetr masofada va himoya to‘siqlarisiz o‘rnatilgani sabab bo‘lgan.
Indoneziyadagi sport zallaridan birida sodir bo‘lgan fojia oradan ikki yilga yaqin vaqt o‘tgach, ijtimoiy tarmoqlarda yana keng muhokama qilinmoqda. 22 yoshli qiz yugurish yo‘lakchasida mashq qilayotgan paytda muvozanatni yo‘qotib, uchinchi qavatdagi derazadan tashqariga qulab tushgan. Og‘ir jarohat olgan qiz shifoxonada vafot etgan.
Eng achinarlisi, dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojiaga olib kelgan holatlardan biri trenajyorning xavfli joylashtirilishi bilan bog‘liq bo‘lgan. Yugurish yo‘lakchasi ochiq derazaga juda yaqin o‘rnatilgan, himoya to‘siqlari esa bo‘lmagan.
Fojia qanday sodir bo‘lgan?
Hodisa 2024 yil 18 iyun kuni Indoneziyaning G‘arbiy Kalimantan provinsiyasidagi Pontianak shahrida joylashgan K-Gym sport zalida yuz bergan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 22 yoshli Fatiya Nur Eka Raxma (Fathiya Nur Eka Rahma) yugurish yo‘lakchasida qariyb 30 daqiqa mashq qilgan. Keyin u tezlikni pasaytirib, yuzini sochiq bilan artmoqchi bo‘lgan.
Aynan shu paytda qiz muvozanatni yo‘qotgan. Harakatlanayotgan yugurish lentasi uni orqa tomonga uloqtirgan va u deraza tomonga yiqilgan. Natijada uchinchi qavatdagi ochiq derazadan tashqariga qulab tushgan.
Trenajyor derazaga juda yaqin o‘rnatilgan
Hodisa tafsilotlarida sport zalidagi jihozlar joylashuvi alohida e’tiborni tortmoqda.
Ma’lum qilinishicha, yugurish yo‘lakchasining orqa qismi derazaga qaratib o‘rnatilgan. Trenajyor bilan deraza orasidagi masofa taxminan 60 santimetr bo‘lgan. Deraza ochiq turgan, uning oldida esa odamlarning tashqariga qulab ketishining oldini oladigan himoya to‘siqlari bo‘lmagan.
Shu sababli oddiy mashg‘ulot paytida yuz bergan muvozanat yo‘qotilishi og‘ir fojiaga aylangan.
Qiz shifoxonada vafot etdi, sport zali egasiga nisbatan ish qo‘zg‘atildi
Qulash oqibatida Fatiya og‘ir bosh jarohatlarini olgan. U shifoxonaga yetkazilganiga qaramay, shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan.
Hodisadan keyin politsiya sport zalidagi xavfsizlik sharoitlarini tekshirgan. Tekshiruv natijalari asosida xavfsizlik talablariga rioya qilmaslik va beparvolik bilan bog‘liq holat yuzasidan sport zali egasiga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atilgan.
Bu voqea sport zallaridagi xavfsizlik masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi
Ushbu fojia ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan video orqali yana muhokama markaziga chiqdi. Biroq muhim jihat shundaki, video hozir sodir bo‘lgan yangi hodisani emas, 2024 yil iyun oyidagi voqeani aks ettiradi.
Fatiya bilan sodir bo‘lgan fojia sport zallarida faqat trenajyorlarning zamonaviyligi yoki mashg‘ulot sharoitlariga emas, balki jihozlarning qanday joylashtirilganiga ham jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi.
Yugurish yo‘lakchasi, odatda, xavfsiz jihoz sifatida qabul qilinadi. Ammo uning orqa tomonida ochiq deraza bo‘lsa, himoya to‘siqlari o‘rnatilmagan bo‘lsa, oddiy muvozanat yo‘qotilishi ham inson hayotiga xavf tug‘dirishi mumkin.
Sport bilan shug‘ullanish salomatlik uchun foydali. Lekin mashg‘ulot o‘tkaziladigan joydagi xavfsizlik talablari ta’minlanmagan bo‘lsa, eng oddiy mashq ham kutilmagan fojiaga aylanishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…