Turkiyada 20 yillik ayriliqdan keyin 93 va 92 yoshli juftlik yana nikohdan o‘tdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyaning Ordu viloyati Une tumanida yashovchi 93 yoshli Emina Sari va 92 yoshli Mehmet Sari 20 yillik ayriliqdan so‘ng qayta nikohdan o‘tdi.
- Besh nafar farzandning ota-onasi bo‘lgan juftlikning nikohini 2026 yil 16 noyabr kuni Une tumani meri Husayn Tavli rasmiylashtirdi.
- Marosimda tuman hokimi Kamol Yildiz hamda Chatak mahallasi oqsoqoli Havva Chetinkaya guvoh sifatida ishtirok etdi.
Taqdir ularni bir-biridan ayirganiga qariyb 20 yil bo‘ldi. Ammo oradan shuncha vaqt o‘tgach, 93 yoshli Emina Sari va 92 yoshli Mehmet Sari yana bir qarorga kelishdi: ular hayotlarini qaytadan nikoh rishtalari bilan bog‘lashga ahd qildi. Turkiyada bo‘lib o‘tgan ushbu marosim nafaqat keksa juftlikning yoshini, balki yillar o‘tsa ham inson hayotida yangi sahifa ochilishi mumkinligini eslatdi.
20 yildan keyin yana bir-birini tanladi
Turkiyaning Ordu viloyati Une tumanida yashovchi Emina va Mehmet Sari taxminan 20 yil avval rasman ajrashgan. Besh nafar farzandning ota-onasi bo‘lgan juftlik yillar o‘tib, yana bir oila bo‘lishga qaror qildi.
Ular qayta turmush qurish istagi bilan Une munitsipalitetiga murojaat qildi. Shundan so‘ng mahalliy hokimiyat vakillari nikohni rasmiylashtirish uchun zarur tayyorgarlik ishlarini boshladi.
Nikoh marosimini shahar meri o‘tkazdi
2026 yil 16 noyabr kuni 93 yoshli Emina va 92 yoshli Mehmet Sari Une munitsipaliteti nikoh saroyi hovlisida tashkil etilgan marosimda yana bir bor nikohdan o‘tdi.
Ularning nikohini Une tumani meri Husayn Tavli rasman qayd etdi. Tuman hokimi Kamol Yildiz hamda Chatak mahallasi oqsoqoli Havva Chetinkaya esa nikoh guvohlari sifatida ishtirok etdi.
Marosim juftlikning yaqinlari va taklif etilgan mehmonlar ishtirokida o‘tdi. Nikohdan so‘ng ular birgalikda esdalik suratlariga tushdi.
Hayotda yangi sahifa ochish uchun hech qachon kech emas
93 va 92 yoshda yana nikoh qurishga qaror qilgan juftlikning voqeasi ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham qiziqish uyg‘otdi.
Emina va Mehmet Sarining nima sababdan ajrashgani yoki yillar o‘tib qayta yaqinlashishiga nima turtki bo‘lgani haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Ammo ularning 20 yillik ayriliqdan keyin yana bir oila bo‘lishni tanlagani voqeaning eng diqqatga sazovor jihati bo‘ldi.
Ba’zan hayot insonlarni turli yo‘llarga boshlaydi. Biroq bu har doim ham barcha eshiklar yopildi degani emas. Turkiyadagi keksa juftlikning qarori esa yangi boshlanish uchun yosh ham, o‘tgan yillar ham to‘siq bo‘lmasligini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…