Mourino muvaffaqiyat sirini ochdi: «Murabbiy doimo zaif tomonlarini yashirishi kerak»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joze Mourino muvaffaqiyatga erishishda iste'dod va doimiy tayyorgarlikdan tashqari, murabbiyning o'z zaif tomonlarini boshqalardan yashira olish qobiliyati muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
- Portugaliyalik mutaxassis murabbiylik kasbidagi eng og'ir jihat sifatida mas'uliyatli qarorlar qabul qilish jarayonida mutaxassisning ko'pincha yolg'iz qolishini qayd etdi.
Joze Mourino futbol olamidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biriga aylanishiga nima sabab bo‘lgan? Portugaliyalik mutaxassis bu savolga javob berar ekan, faqat iste’dod yoki mehnatni emas, balki murabbiylik kasbining ko‘pchilik e’tibor bermaydigan og‘ir tomonini ham tilga oldi. Uning fikricha, katta natijalarga erishish uchun iste’dod, doimiy tayyorgarlik va o‘z zaifliklarini boshqalarga bildirmaslik qobiliyati muhim.
Mourino muvaffaqiyatining asosiy omillarini sanadi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino muvaffaqiyatli faoliyatining siri haqida Marca nashriga bergan suhbatida fikr bildirdi.
«Bu bir nechta omillarning uyg‘unligidan iborat. Men muayyan iste’dod bilan tug‘ilganman va doimo keyingi qadamga tayyorgarlik ko‘rganman. Hammasi bosqichma-bosqich men uchun qulay tarzda rivojlandi», — dedi portugaliyalik mutaxassis.
Mourinoning ta’kidlashicha, muvaffaqiyat tasodifan kelmaydi. Inson o‘z qobiliyatini anglashi, oldindagi vazifalarga tayyor turishi va faoliyati davomida yangi bosqichlarga intilishi kerak.
«Murabbiy doimo yolg‘iz qoladi»
Mourinoning javobidagi eng e’tiborli jihatlardan biri — murabbiylik kasbining ruhiy og‘irligi haqidagi fikrlari bo‘ldi.
Uning aytishicha, murabbiy atrofida futbolchilar, yordamchilar, tahlilchilar va klub rahbariyati kabi ko‘plab insonlar bo‘lishi mumkin. Ammo eng muhim qarorlarni qabul qilish va natija uchun javobgarlikni zimmasiga olish paytida u ko‘pincha yolg‘iz qoladi.
«Atrofimizda ko‘plab insonlar bo‘lishiga qaramay, murabbiy doimo yolg‘iz qoladi va bu og‘ir. O‘z zaif tomonlaringizni yashira olish kerak», — deya ta’kidladi Mourino.
Bu fikr uning futbolga bo‘lgan qarashlarida nafaqat taktik bilim, balki ruhiy barqarorlik ham qanchalik muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi. Chunki murabbiy har bir qarorining oqibatini his qiladi, mag‘lubiyat uchun tanqidga uchraydi va jamoa oldida ishonchni saqlab qolishi kerak.
Mourino «Real»ga qaytgach qanday natija ko‘rsatmoqda?
Portugaliyalik mutaxassis 2026 yil yozida Madrid klubiga qaytdi. Bu uning «Real»dagi ikkinchi faoliyat davri hisoblanadi. U 2010–2013 yillarda ham madridliklarga ustozlik qilgan va jamoa bilan Ispaniya chempionligi, Kubok hamda Superkubokni qo‘lga kiritgan.
Joriy mavsumda «Real» La Liganing 12-turidan keyin 30 ochko bilan turnir jadvalida ikkinchi o‘rinda bormoqda. Madridliklar navbatdagi uchrashuvda «Selta»ni qabul qiladi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan 22 noyabr kuni soat 01:00 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Mourinoning so‘nggi mulohazalari uning murabbiylik falsafasidagi muhim jihatni ochib berdi: katta jamoani boshqarish uchun futbolni bilishning o‘zi kifoya emas. Bu yo‘lda iste’dod, oldindan tayyorgarlik, qat’iyat va eng og‘ir vaziyatlarda ham o‘zini qo‘lga olish qobiliyati talab etiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…