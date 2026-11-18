Istanbulda minglab qushlar bir tanadek harakatlandi: ushbu «raqs» barchani hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Istanbulning tarixiy Eminyonyu hududidagi Yangi masjid uzra minglab qushlarning bir tanadek harakatlanishi kuzatildi.
- 2026 yil 17 noyabr kuni Sheyma Kurt tomonidan tasvirga olingan bu jarayon ilmiy tilda murmuratsiya deb atalib, qushlarning himoyalanish va xavfsiz joyga to‘planish strategiyasi hisoblanadi.
- Murakkab shakllarni hosil qilgan qushlar to‘dasi bir-biri bilan to‘qnashmasdan, yagona organizm kabi harakatlanib, shahar aholisi va sayyohlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Istanbul osmonida tabiatning o‘ziga xos tomoshasi namoyish etildi. Shaharning tarixiy Eminyonyu hududidagi Yangi masjid ustida yuzlab qushlar go‘yo oldindan kelishib olgandek, bir vaqtning o‘zida harakatlandi. Ular osmonda turli shakllar hosil qilib, bir guruhga jamlandi, keyin esa ikkiga ajralib, yana birlashdi. Bu manzarani tasvirga olgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Qushlarning sinxron harakati kameraga muhrlandi
Hodisa 2026 yil 17 noyabr kuni Turkiya ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Kechki payt Eminyonyudagi Yangi masjid gumbazlari uzra parvoz qilgan qushlar to‘dasi tomoshabinlar e’tiborini tortdi.
Qushlar goh bir butun to‘da bo‘lib harakatlandi, goh ikki alohida guruhga ajraldi. Birozdan keyin esa yana bir nuqtada birlashib, osmonda to‘lqinsimon va egri-bugri shakllar hosil qildi. Eng qizig‘i, bunday murakkab harakatlar davomida ular bir-biri bilan to‘qnashmadi.
Mahalliy OAV ma’lumotiga ko‘ra, manzarani kontent yaratuvchi Sheyma Kurt telefon kamerasiga tasvirga olgan. Videolavhalar Istanbulning tarixiy masjidi ustidagi betakror tabiat hodisasini yanada ko‘pchilikka tanitdi.
Bu qanday tabiat hodisasi?
Qushlarning osmonda katta to‘da bo‘lib, bir-biriga mos ravishda harakatlanishi ilmiy tilda murmuratsiya (murmuration) deb ataladi. Bu hodisa, ayniqsa, chug‘urchuqlar to‘dalarida kuzatiladi.
Murmuratsiya vaqtida har bir qush o‘z atrofidagi bir nechta qushning harakatini kuzatib, ularga moslashadi. Natijada butun to‘da go‘yo yagona organizmdek harakatlana boshlaydi. Qushlar bir zumda yo‘nalishini o‘zgartirishi, ajralishi va yana birlashishi mumkin.
Nega qushlar bunday «raqs»ga tushadi?
Olimlar murmuratsiyani qushlarning himoyalanish va to‘da bo‘lib harakatlanish strategiyalaridan biri sifatida izohlaydi. Katta to‘dadagi uzluksiz harakat yirtqich qushlar uchun muayyan bir o‘ljani ajratib olishni qiyinlashtiradi.
Bundan tashqari, bunday to‘dalar ko‘pincha qushlar tunash uchun bir joyga yig‘ilayotgan paytda paydo bo‘ladi. Kechki parvozlar ularning xavfsiz joyga to‘planishiga ham xizmat qiladi.
Istanbuldagi manzara ham tabiatning qanchalik murakkab va uyg‘un harakatlar yaratishini yana bir bor namoyon etdi. Tarixiy masjid gumbazlari uzra bir vaqtning o‘zida minglab qanotlarning harakatlanishi esa shahar aholisi va sayyohlar uchun unutilmas tomoshaga aylandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…