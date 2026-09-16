Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi

·109·Dunyo
Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chag‘li O‘z erining to‘yda taqilgan 52 kilogramm tilla buyumlar "ijaraga olingan" degan bayonotini rad etib, ularning sotib olinganini aytdi.
  • U, shuningdek, to‘yda 43 million turk lirasi yig‘ilgani haqidagi ma’lumotni ham yolg‘on deb atadi.
  • Chag‘li O‘z erini mavjud bo‘lmagan mablag‘larni ko‘rsatib, boyligini ko‘z-ko‘z qilishda aybladi.
  • Hozirda prokuratura MASAK ma’lumotlari, bank operatsiyalari va boshqa moliyaviy harakatlarni o‘rganishda davom etmoqda.

“Vanlik Qora Haydar” laqabi bilan tanilgan Mehmet Fotih Tanchalanning rafiqasi Chag‘li O‘z Tanchalan prokuraturada bergan ko‘rsatmalari ma’lum bo‘ldi. U erining to‘ydagi taqinchoqlari “ijaraga olingan edi” degan bayonotini rad etib, tilla buyumlar aslida sotib olinganini aytdi. Bu haqda “Haberler” xabar berdi.

Chag‘li O‘zning aytishicha, to‘yda 43 million turk lirasi miqdorida taqinchoq va pul yig‘ilgani haqidagi ma’lumot ham haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. U MASAK hisobotlaridagi pul harakatlari va qimmatbaho avtomobillarning qayta rasmiylashtirilishi yuzasidan ham tushuntirish berib, erini mavjud bo‘lmagan mablag‘larni bordek ko‘rsatib, boyligini ko‘z-ko‘z qilishda ayblagan.

Taqinchoqlar ijaraga olinganmi?

Chag‘li O‘z erining tilla buyumlar ijaraga olingani haqidagi ko‘rsatmasini rad etib, ular sotib olinganini bildirishini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, to‘yda taqilgan barcha tilla buyumlar kecha yakunida Mehmet Fotih Tanchalan tomonidan olib ketilgan.

Keyinchalik ushbu taqinchoqlar Muradiyeda huquq-tartibot xodimlari o‘tkazgan tintuv vaqtida o‘tinxonadagi chamadondan topilgan. Chag‘li O‘z ayrim bilaguzuklarning soxta ekanini esa keyinchalik yangiliklar orqali bilgan.

Uning ko‘rsatmasiga ko‘ra, unashtiruv marosimida unga marjon va ikkita bilaguzuk taqilgan, toj hamda belbog‘ esa zargardan vaqtincha olingan. Marjon va bilaguzuklarni keyinchalik Mehmet Fotih Tanchalan va uning oilasi sotib olgan. Mazkur taqinchoqlar to‘yda ham kelinning o‘ziga taqilgan.

Chag‘li O‘z eriga nega shuncha ko‘p tilla borligini so‘raganida, u “Bu qabila hududi, to‘ylarda hamma shuncha tilla taqadi”, deb javob berganini aytdi.

43 million lira haqidagi e’lon

Chag‘li O‘zning aytishicha, 6 sentyabr kuni Van shahrida o‘tkazilgan to‘yni eri tashkillashtirgan, ammo xarajatlar qaysi mablag‘ hisobidan qoplanganini bilmagan.

To‘yda “Haydar Beyning to‘yiga kelgan sovg‘alar, taqinchoqlar va IBAN orqali tushgan pullar bilan birga 43 million lira” yig‘ilgani haqida e’lon qilingan. Biroq Chag‘li O‘z bunday miqdorda pul yig‘ilganidan xabarsiz bo‘lganini, e’lon qilingan ismlarning aksariyati to‘qib chiqarilganini aytdi.

Uning ta’kidlashicha, erining ko‘rsatmasi bilan to‘yda aslida olinmagan pullar haqida ham e’lon qilingan. Chag‘li O‘z bu orqali eri odamlarga katta miqdorda pul kelganini ko‘rsatishga uringanini bildirdi.

Bank operatsiyalari ham tekshirilmoqda

MASAK tekshiruvlarida aniqlangan pul o‘tkazmalari bo‘yicha ham Chag‘li O‘zdan tushuntirish olingan. U eri bilan o‘rtasidagi qariyb 1,5 million liralik pul harakatlarini qarz oldi-berdisi bilan izohlagan.

Shuningdek, u onasiga 221 ta operatsiya orqali qariyb 5,2 million lira yuborganini, bu mablag‘lar onasining ehtiyojlari, ijara va kundalik xarajatlari uchun berilganini aytgan.

Onasidan esa 303 ta operatsiya orqali qariyb 6 million 69 ming lira kelgan. Chag‘li O‘z bu pullar avval jamg‘arib turish uchun onasiga berilgan mablag‘lar ekani va keyin zarurat tug‘ilganda qaytarib olinganini bildirgan.

Mehmet Fotih Tanchalanning jiyani Muhammed Sait Tanchalanning hisob raqamidagi pul harakatlariga ham izoh berilgan. Chag‘li O‘zning aytishicha, eri aliment bo‘yicha sud ishi sababli o‘z hisob raqamlaridan foydalana olmagani uchun ayrim hollarda jiyanining hisobidan foydalangan.

MASAK ma’lumotlarida ushbu hisob raqam orqali 11 ta operatsiyada 644 ming liralik pul harakati aniqlangan.

Qimmatbaho avtomobillar masalasi

Oila a’zolari o‘rtasida qimmatbaho avtomobillarning qayta-qayta rasmiylashtirilishi ham tergovda o‘rganilmoqda. MASAK bunday harakatlarni mol-mulk manbasini yashirish, moliyaviy kuzatuvni qiyinlashtirish va ehtimoliy xatlov choralarini chetlab o‘tishga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan “qatlamlash” jarayoni sifatida baholagan.

Mehmet Fotih Tanchalan esa buni rad etib, avtomobillar maxsus davlat raqamlarini yangi mashinaga o‘tkazish uchun qisqa muddatga oila a’zolari nomiga rasmiylashtirilganini aytgan. U bu harakatlarning pullarni legallashtirishga aloqasi yo‘qligini ta’kidlagan.

O‘z nomidagi qimmatbaho avtomobilni esa tijoriy faoliyatidan olgan daromadlari hisobidan sotib olganini bildirgan.

Daromad va turmush tarzi o‘rtasidagi tafovut

MASAK hisobotida Tanchalanning 2020 yildan buyon deklaratsiya qilgan qariyb 1,1 million liralik foydasi bilan namoyish etgan turmush tarzi o‘rtasida nomuvofiqlik borligi qayd etilgan.

Chag‘li O‘z esa ijtimoiy tarmoqlar va savdo faoliyatidan daromad olganini aytdi. Uning ma’lum qilishicha, faqat so‘nggi 3 oyda kosmetika mahsulotlarini reklama qilish orqali Trendyol platformasidan 2,5 million lira daromad qilgan. Bu daromadlar bo‘yicha hisob-faktura rasmiylashtirilganini ham ta’kidlagan.

Tanchalan MASAK hisobotida xatolik bo‘lishi mumkinligini bildirib, soliq yoki tijoriy deklaratsiyalarida kamchilik aniqlansa, ularni to‘ldirishga tayyor ekanini aytgan.

Shu bilan birga, Chag‘li O‘z o‘zining noqonuniy mablag‘larga aloqasi yo‘qligini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, eri ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo‘lmagan mablag‘ni bordek ko‘rsatgan va dabdabali hayot tarzini ba’zan qarz olish hisobiga davom ettirgan.

Van Respublika Bosh prokuraturasi hozirda MASAK ma’lumotlari, bank operatsiyalari, qimmatbaho avtomobillarning qayta rasmiylashtirilishi, to‘yda taqilgan tilla buyumlar hamda gumonlanuvchilar va ularning yaqinlari o‘rtasidagi pul harakatlarini o‘rganishda davom etmoqda.

Mehmet Fotih TanchalanChag‘li O‘zMASAKVan Respublika Bosh prokuraturasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildiOddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildiBugun, 19:02To‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdiTo‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdiBugun, 18:51Bolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBugun, 18:28BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)Bugun, 18:04Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Bugun, 17:35Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi