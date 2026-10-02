«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda 24 yoshli Husayn Norchayev bosh bilan ikkita gol urib, o‘yinning asosiy qahramoniga aylandi.
- Rossiyalik ekspert Aleksandr Troitskiy Norchayevning Rossiyadagi faoliyatini eslab, uning hozirgi formasini «mo‘jiza» deb atadi.
- Norchayev milliy terma jamoa safidagi 5 ta o‘yinda 4 ta gol urishga erishdi va jamoa keyingi o‘yinini Janubiy Koreyaga qarshi o‘tkazadi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida navbatdagi hujumkor shouni taqdim etdi! Fabio Kannavaro shogirdlari Suriya ustidan 4:1 hisobida yirik g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bahsning bosh qahramoni Eldor Shomurodov o‘rniga markaziy hujumchi pozitsiyasida tushgan 24 yoshli Husayn Norchayev bo‘ldi. Forvard raqib darvozasiga bosh bilan ikkita gol urib, muxlislarni lol qoldirdi. O‘zbek futbolini sinchkovlik bilan kuzatib boruvchi rossiyalik taniqli ekspert Aleksandr Troitskiy ushbu o‘yindan so‘ng Norchayevning Rossiyadagi faoliyatini eslab, hayratini yashira olmadi. Xo‘sh, ekspert nimalardan dahshatga tushdi va O‘zbekiston termasining yangi «to‘purar quroli» qanday statistika qayd etmoqda?
4:1 — «Paxtakor»dagi gollar yomg‘iri va Norchayev benefisi
Kannavaro Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan keyin ushbu o‘yinda asosan zaxira vakillarini sinab ko‘rdi, ammo sifat aslo pasaymadi:
Shomurodov o‘rnida porlagan yulduz: Avvalgi bahsda Eron darvozasini so‘nggi daqiqalarda ishg‘ol etgan Husayn Norchayev bu safar asosiy tarkibdan joy oldi va bosh bilan ikkita ajoyib to‘p kiritdi;
Esanov va Mozgovoyning hissasi: Jamoadoshlari Sherzod Esanov va Akmal Mozgovoylar ham bittadan gol urib, g‘alabani yirik ko‘rinishga keltirishdi;
Kichik mehmondo‘stlik: Faqat bahs yakunida biroz bo‘shashish sababli mehmonlar bitta tasalli goli urishga muvaffaq bo‘lishdi;
Fantastik statistika: 24 yoshli Norchayev milliy terma jamoa safidagi atigi 5 ta o‘yinida 4 ta gol urishga erishdi!
«Bu qandaydir mo‘jiza!» — Rossiyalik ekspertning iqrori
«O‘zbekiston terma jamoasi Toshkentda Suriyani qiyinchiliksiz mag‘lub etdi. Faqat uchrashuv oxirida biroz hushyorlikni yo‘qotgandek bo‘lishdi, ammo bu katta muammo emas. Husayn Norchayevni alohida e’tirof etish lozim. Hali-hanuz, u qanday qilib "Alaniya"da o‘z o‘rnini topa olmaganini tushunmayman. Bu qandaydir mo‘jiza! Endi e’tibor — Janubiy Koreya bilan o‘yinga. Eng katta e’tibor esa, albatta, Osiyo kubogiga», — dedi Aleksandr Troitskiy.
Ilgari «Nasaf» va «Neftchi» safida porlagan forvardga Rossiyaning «Rubin» va «Alaniya» klublarida yetarli imkoniyat berilmagani rossiyalik ekspertlarni ham hamon hayratda qoldirmoqda.
Husayn Norchayev va terma jamoaning ko‘rsatkichlari
Yo‘nalish / Fakt
Raqamlar va tafsilotlar
Uchrashuv natijasi
O‘zbekiston 4:1 Suriya («Paxtakor» stadioni)
Husayn Norchayevning roli
Boshlang‘ich tarkibda 90 daqiqa harakat qildi, bosh bilan dubl qayd etdi
Terma jamoadagi statistikasi
5 ta bahsda 4 ta gol (o‘rtacha har bir o‘yinda deyarli 1 ta gol)
Oxirgi ikki o‘yindagi hisoblar
O‘zbekiston 3:1 Eron, O‘zbekiston 4:1 Suriya (jami 7 ta gol)
Navbatdagi hal qiluvchi bahs
6 oktyabr: Janubiy Koreya — O‘zbekiston (safarda)
Ketma-ket kuchli raqiblar darvozasiga 7 ta to‘p kiritgan Kannavaro shogirdlari endi 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreyaga qarshi imtihondan o‘tadi.
Sizningcha, Husayn Norchayev o‘zining bunday super formasi bilan Eldor Shomurodovni asosiy tarkibdan siqib chiqara oladimi? Janubiy Koreyaga qarshi 6 oktyabrdagi bahsda hujum markazida kim tushishi kerak?
O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yangi to‘purari haqidagi ushbu tahliliy xabarni futbol ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…