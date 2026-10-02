«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!

·54·Dunyo
«Bu mo‘jiza» :Norchayevning Suriyaga qarshi dahshatli dublidan so‘ng rus eksperti hayratdan yoqa ushladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda 24 yoshli Husayn Norchayev bosh bilan ikkita gol urib, o‘yinning asosiy qahramoniga aylandi.
  • Rossiyalik ekspert Aleksandr Troitskiy Norchayevning Rossiyadagi faoliyatini eslab, uning hozirgi formasini «mo‘jiza» deb atadi.
  • Norchayev milliy terma jamoa safidagi 5 ta o‘yinda 4 ta gol urishga erishdi va jamoa keyingi o‘yinini Janubiy Koreyaga qarshi o‘tkazadi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida navbatdagi hujumkor shouni taqdim etdi! Fabio Kannavaro shogirdlari Suriya ustidan 4:1 hisobida yirik g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bahsning bosh qahramoni Eldor Shomurodov o‘rniga markaziy hujumchi pozitsiyasida tushgan 24 yoshli Husayn Norchayev bo‘ldi. Forvard raqib darvozasiga bosh bilan ikkita gol urib, muxlislarni lol qoldirdi. O‘zbek futbolini sinchkovlik bilan kuzatib boruvchi rossiyalik taniqli ekspert Aleksandr Troitskiy ushbu o‘yindan so‘ng Norchayevning Rossiyadagi faoliyatini eslab, hayratini yashira olmadi. Xo‘sh, ekspert nimalardan dahshatga tushdi va O‘zbekiston termasining yangi «to‘purar quroli» qanday statistika qayd etmoqda?

4:1 — «Paxtakor»dagi gollar yomg‘iri va Norchayev benefisi

Kannavaro Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan keyin ushbu o‘yinda asosan zaxira vakillarini sinab ko‘rdi, ammo sifat aslo pasaymadi:

  • Shomurodov o‘rnida porlagan yulduz: Avvalgi bahsda Eron darvozasini so‘nggi daqiqalarda ishg‘ol etgan Husayn Norchayev bu safar asosiy tarkibdan joy oldi va bosh bilan ikkita ajoyib to‘p kiritdi;

  • Esanov va Mozgovoyning hissasi: Jamoadoshlari Sherzod Esanov va Akmal Mozgovoylar ham bittadan gol urib, g‘alabani yirik ko‘rinishga keltirishdi;

  • Kichik mehmondo‘stlik: Faqat bahs yakunida biroz bo‘shashish sababli mehmonlar bitta tasalli goli urishga muvaffaq bo‘lishdi;

  • Fantastik statistika: 24 yoshli Norchayev milliy terma jamoa safidagi atigi 5 ta o‘yinida 4 ta gol urishga erishdi!

«Bu qandaydir mo‘jiza!» — Rossiyalik ekspertning iqrori

«O‘zbekiston terma jamoasi Toshkentda Suriyani qiyinchiliksiz mag‘lub etdi. Faqat uchrashuv oxirida biroz hushyorlikni yo‘qotgandek bo‘lishdi, ammo bu katta muammo emas. Husayn Norchayevni alohida e’tirof etish lozim. Hali-hanuz, u qanday qilib "Alaniya"da o‘z o‘rnini topa olmaganini tushunmayman. Bu qandaydir mo‘jiza! Endi e’tibor — Janubiy Koreya bilan o‘yinga. Eng katta e’tibor esa, albatta, Osiyo kubogiga», — dedi Aleksandr Troitskiy.

Ilgari «Nasaf» va «Neftchi» safida porlagan forvardga Rossiyaning «Rubin» va «Alaniya» klublarida yetarli imkoniyat berilmagani rossiyalik ekspertlarni ham hamon hayratda qoldirmoqda.

Husayn Norchayev va terma jamoaning ko‘rsatkichlari

Yo‘nalish / Fakt

Raqamlar va tafsilotlar

Uchrashuv natijasi

O‘zbekiston 4:1 Suriya («Paxtakor» stadioni)

Husayn Norchayevning roli

Boshlang‘ich tarkibda 90 daqiqa harakat qildi, bosh bilan dubl qayd etdi

Terma jamoadagi statistikasi

5 ta bahsda 4 ta gol (o‘rtacha har bir o‘yinda deyarli 1 ta gol)

Oxirgi ikki o‘yindagi hisoblar

O‘zbekiston 3:1 Eron, O‘zbekiston 4:1 Suriya (jami 7 ta gol)

Navbatdagi hal qiluvchi bahs

6 oktyabr: Janubiy Koreya — O‘zbekiston (safarda)

Ketma-ket kuchli raqiblar darvozasiga 7 ta to‘p kiritgan Kannavaro shogirdlari endi 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreyaga qarshi imtihondan o‘tadi.

Sizningcha, Husayn Norchayev o‘zining bunday super formasi bilan Eldor Shomurodovni asosiy tarkibdan siqib chiqara oladimi? Janubiy Koreyaga qarshi 6 oktyabrdagi bahsda hujum markazida kim tushishi kerak?

O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yangi to‘purari haqidagi ushbu tahliliy xabarni futbol ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!

Husayn NorchayevO‘zbekiston milliy terma jamoasiPaxtakor stadioniAleksandr Troitskiy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)Norchayevdan dubl va assist: «Oq bo‘rilar» Suriyani yirik hisobda tor-mor etdi (video)Kecha 21:02Gvardiolasiz «Siti»: Abduqodir Husanovning kelajagiga xavf bormi?Gvardiolasiz «Siti»: Abduqodir Husanovning kelajagiga xavf bormi?27 iyul 09:57O‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsiO‘zbekiston — Suriya to‘qnashuvi: Noqulay raqibga qarshi 28 yillik tarixiy revansh bahsi30 sentabr 07:55FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)6 sentabr 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota