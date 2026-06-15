Mutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradi

·15·Foydali
Mutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradi

Ko‘pchilik 30 yoshdan keyin hayotga nisbatan munosabati o‘zgarayotganini his qila boshlaydi. Ilgari muhim bo‘lgan narsalar ahamiyatini yo‘qotadi, kelajak haqida xavotirlar kuchayadi va inson o‘z hayotini qayta baholashga kirishadi. Mutaxassislar bu holatni o‘rta yosh inqirozi deb atashadi.

Bu davr odatda 35–50 yoshlar oralig‘ida kuzatilsa-da, ba’zi insonlarda 30 yoshdan keyin ham boshlanishi mumkin. Inson o‘z orzu-maqsadlarini voqelik bilan solishtira boshlaydi, vaqtning cheklanganini anglaydi va hayotida o‘zgarish qilish istagi paydo bo‘ladi.

O‘rta yosh inqirozining asosiy sabablari qatoriga ro‘yobga chiqmagan orzular, gormonal va fiziologik o‘zgarishlar, farzandlarning ulg‘ayishi, ajrim, yaqin insonlarni yo‘qotish, ishdagi bir xillik va hayot mazmunini qayta izlash kiradi. Shuningdek, jamiyatning ma’lum yoshgacha katta yutuqlarga erishish haqidagi qoliplashgan qarashlari ham insonga bosim o‘tkazadi.

Bu holat bir necha oydan 3–5 yilgacha davom etishi mumkin. Biroq atrofdagilarning qo‘llab-quvvatlashi va o‘zgarishlarga tayyorlik bu jarayonni yengillashtirishga yordam beradi.

Inqirozning asosiy belgilari orasida o‘z hayotidan qoniqmaslik, ish yoki yashash joyini o‘zgartirish istagi, o‘tmishni ko‘p eslash, tushkunlik, xavotir, yolg‘izlik hissi, zerikish va o‘zini boshqalar bilan taqqoslash holatlari uchraydi. Ayrim insonlar esa oilasi va do‘stlaridan uzoqlashib ketishi mumkin.

Erkaklarda bu davr ko‘proq o‘z mavqei va yutuqlarini qayta baholash, kuch va jozibadorlikni yo‘qotish qo‘rquvi bilan bog‘liq bo‘ladi. Ayollarda esa gormonal o‘zgarishlar, tashqi ko‘rinish va oiladagi o‘rnini qayta anglash bilan kechadi.

Bir erkak tushkun holatdagi ayolning yelkasiga qo‘lini qo‘yib, unga tasalli bermoqda.

Mutaxassislar bu davrni yengil o‘tkazish uchun his-tuyg‘ularni yashirmaslik, shoshilinch qaror qabul qilmaslik, maqsad va qadriyatlarni qayta ko‘rib chiqishni tavsiya etadi. Shuningdek, to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik, sifatli uyqu, yaqinlar bilan muloqot va yangi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish ham muhim ahamiyatga ega.

Eng muhimi, o‘zingizni boshqalar bilan taqqoslamang. Har bir insonning hayot yo‘li o‘ziga xos. Agar tushkunlik va xavotir kundalik hayotga salbiy ta’sir ko‘rsata boshlasa, psixolog yoki psixoterapevtga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, o‘rta yosh inqirozi hayotning tugashi emas, balki inson uchun yangi va mazmunli bosqichning boshlanishi bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydiMutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydiBugun, 12:14Qog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiQog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiKecha, 18:20Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinShakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinKecha, 16:06Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiQog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiKecha, 05:34Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi13.06, 17:33Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdi13.06, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Qurbonlik qilishda nimalarga e’tibor berish kerak?
Qurbonlik qilishda nimalarga e’tibor berish kerak?
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda