Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildi
Apple kompaniyasining moliyaviy hisobotiga koʻra, xizmatlar tarmogʻi boʻyicha obunachilar soni 1,5 milliarddan oshganiga qaramay, daromadlar Wall Street tahlilchilarining prognozlaridan past keldi. Moliya direktori Kevan Parexning taʼkidlashicha, ushbu yoʻnalish moliyaviy yilning uchinchi choragida 30,74 milliard dollar daromad keltirgan, holokis mutaxassislar 31,22 milliard dollarlik natijani kutishgan edi.
Apple kompaniyasining moliyaviy hisobotiga koʻra, brend oʻz xizmatlari boʻyicha obunachilar sonini 1,5 milliarddan oshirgan boʻlsa-da, mazkur tarmoq daromadlari Wall Street tahlilchilarining prognozlaridan past keldi. App Store va mobil oʻyinlar bozoridagi sekinlashuv, shuningdek, bir qator mamlakatlardagi huquqiy oʻzgarishlar kompaniya uchun rekord darajadagi apparat taʼminoti savdosi fonida yagona kamchilikka aylandi. ixbt.com maʼlumotiga tayanib aytganda, ushbu koʻrsatkichlar fonida kompaniya aksiyalari savdodan keyingi vaqtda 4 foizdan ziyodroqqa tushib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple kompaniyasining moliya direktori Kevan Parexning taʼkidlashicha, xizmatlar koʻrsatish yoʻnalishi moliyaviy yilning uchinchi choragida 30,74 milliard dollar daromad keltirgan. Vaholanki, bozordagi mutaxassislar 31,22 milliard dollarlik natijani kutishgan edi. Mazkur pasayishga bir nechta omillar, jumladan, asosiy daromad manbai hisoblangan App Store faoliyatidagi oʻzgarishlar sabab boʻlgan.
App Store va mobil oʻyinlar taʼsiriAsosiy muammolardan biri sifatida mobil oʻyinlar segmentidagi umumiy sekinlashuv koʻrsatib oʻtildi. Shuningdek, AQShni oʻz ichiga olgan ayrim davlatlarda App Store biznes modeliga kiritilgan oʻzgarishlar ham daromadga oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Gap shundaki, sud qaroriga koʻra, dasturchilarga mijozlar toʻlovlarini App Store doirasidan tashqarida va Apple komissiyasini chetlab oʻtgan holda amalga oshirishga ruxsat berish talab etilmoqda.
Garchi kompaniya ushbu holat App Store daromadiga qanchalik zarar yetkazganini aniq raqamlarda keltirmagan boʻlsa-da, masalaning yakuniy yechimi Oliy sud muhokamasida koʻrib chiqilishini investorlarga eslatib oʻtdi. Shunga qaramay, App Store iyun oyi choragi uchun daromad boʻyicha yangi rekord oʻrnatgani qayd etildi. Bu koʻrsatkichga Apple Xaritalar ilovasiga ham kengaytirilgan Apple Ads reklamalari orqali tushgan mablagʻlar ham oʻz hissasini qoʻshdi.
Valyuta kurslari va kelajakdagi rejalarXizmatlar daromadining kutilganidan kam chiqishiga faqatgina doʻkon muammolari emas, balki boshqa omillar ham sabab boʻldi. Ularning asosiysi sifatida valyuta kurslarining oʻzgarishi koʻrsatildi. Bundan tashqari, oʻtgan choraklardagi F1 filmining prokatdagi muvaffaqiyati keltirgan ulkan daromadlar bilan taqqoslaganda ham farq sezilgani taʼkidlandi.
Barcha qiyinchiliklar va valyuta kurslaridagi toʻsiqlarga qaramamay, Apple rahbariyati kelgusida ushbu biznes segmentini rivojlantirish imkoniyatlariga yuqori baho bermoqda. Kompaniya rivojlangan bozorlarda barcha davrlardagi, rivojlanayotgan bozorlarda esa iyun oyi choragining mutlaq daromad rekordini qayd etganini maʼlum qildi. Xizmatlar segmenti koʻrib chiqiladigan bozorlarning mutlaq koʻpchiligida ikki xonali oʻsish surʼatini namoyish etdi.
“Xizmatlarimiz tobora koʻproq mijozlarni jalb qilmoqda va biz pullik obunachilar soni boʻyicha bir yarim milliardlik marradan oshdik,” deya qayd etdi Kevan Parex. Shuningdek, hisobot davrida rivojlanayotgan bozorlarda tranzaksiya amalga oshiruvchi hamda pullik akkauntlar ikkalasi ham ikki xonali oʻsish koʻrsatkichlari bilan yangi tarixiy choʻqqilarga erishgani eʼlon qilindi.
…