Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildi

·16·Texno
Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildi
Qisqacha

Apple kompaniyasining moliyaviy hisobotiga koʻra, xizmatlar tarmogʻi boʻyicha obunachilar soni 1,5 milliarddan oshganiga qaramay, daromadlar Wall Street tahlilchilarining prognozlaridan past keldi. Moliya direktori Kevan Parexning taʼkidlashicha, ushbu yoʻnalish moliyaviy yilning uchinchi choragida 30,74 milliard dollar daromad keltirgan, holokis mutaxassislar 31,22 milliard dollarlik natijani kutishgan edi.

Apple kompaniyasining moliyaviy hisobotiga koʻra, brend oʻz xizmatlari boʻyicha obunachilar sonini 1,5 milliarddan oshirgan boʻlsa-da, mazkur tarmoq daromadlari Wall Street tahlilchilarining prognozlaridan past keldi. App Store va mobil oʻyinlar bozoridagi sekinlashuv, shuningdek, bir qator mamlakatlardagi huquqiy oʻzgarishlar kompaniya uchun rekord darajadagi apparat taʼminoti savdosi fonida yagona kamchilikka aylandi. ixbt.com maʼlumotiga tayanib aytganda, ushbu koʻrsatkichlar fonida kompaniya aksiyalari savdodan keyingi vaqtda 4 foizdan ziyodroqqa tushib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple kompaniyasining moliya direktori Kevan Parexning taʼkidlashicha, xizmatlar koʻrsatish yoʻnalishi moliyaviy yilning uchinchi choragida 30,74 milliard dollar daromad keltirgan. Vaholanki, bozordagi mutaxassislar 31,22 milliard dollarlik natijani kutishgan edi. Mazkur pasayishga bir nechta omillar, jumladan, asosiy daromad manbai hisoblangan App Store faoliyatidagi oʻzgarishlar sabab boʻlgan.

App Store va mobil oʻyinlar taʼsiri

Asosiy muammolardan biri sifatida mobil oʻyinlar segmentidagi umumiy sekinlashuv koʻrsatib oʻtildi. Shuningdek, AQShni oʻz ichiga olgan ayrim davlatlarda App Store biznes modeliga kiritilgan oʻzgarishlar ham daromadga oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Gap shundaki, sud qaroriga koʻra, dasturchilarga mijozlar toʻlovlarini App Store doirasidan tashqarida va Apple komissiyasini chetlab oʻtgan holda amalga oshirishga ruxsat berish talab etilmoqda.

Garchi kompaniya ushbu holat App Store daromadiga qanchalik zarar yetkazganini aniq raqamlarda keltirmagan boʻlsa-da, masalaning yakuniy yechimi Oliy sud muhokamasida koʻrib chiqilishini investorlarga eslatib oʻtdi. Shunga qaramay, App Store iyun oyi choragi uchun daromad boʻyicha yangi rekord oʻrnatgani qayd etildi. Bu koʻrsatkichga Apple Xaritalar ilovasiga ham kengaytirilgan Apple Ads reklamalari orqali tushgan mablagʻlar ham oʻz hissasini qoʻshdi.

Valyuta kurslari va kelajakdagi rejalar

Xizmatlar daromadining kutilganidan kam chiqishiga faqatgina doʻkon muammolari emas, balki boshqa omillar ham sabab boʻldi. Ularning asosiysi sifatida valyuta kurslarining oʻzgarishi koʻrsatildi. Bundan tashqari, oʻtgan choraklardagi F1 filmining prokatdagi muvaffaqiyati keltirgan ulkan daromadlar bilan taqqoslaganda ham farq sezilgani taʼkidlandi.

Barcha qiyinchiliklar va valyuta kurslaridagi toʻsiqlarga qaramamay, Apple rahbariyati kelgusida ushbu biznes segmentini rivojlantirish imkoniyatlariga yuqori baho bermoqda. Kompaniya rivojlangan bozorlarda barcha davrlardagi, rivojlanayotgan bozorlarda esa iyun oyi choragining mutlaq daromad rekordini qayd etganini maʼlum qildi. Xizmatlar segmenti koʻrib chiqiladigan bozorlarning mutlaq koʻpchiligida ikki xonali oʻsish surʼatini namoyish etdi.

“Xizmatlarimiz tobora koʻproq mijozlarni jalb qilmoqda va biz pullik obunachilar soni boʻyicha bir yarim milliardlik marradan oshdik,” deya qayd etdi Kevan Parex. Shuningdek, hisobot davrida rivojlanayotgan bozorlarda tranzaksiya amalga oshiruvchi hamda pullik akkauntlar ikkalasi ham ikki xonali oʻsish koʻrsatkichlari bilan yangi tarixiy choʻqqilarga erishgani eʼlon qilindi.

AppleApp StoreTexnologiyaBiznesMoliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiAmazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiBugun, 03:56Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiBugun, 02:24CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi