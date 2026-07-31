Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladi

·22·Dunyo
Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladi
Qisqacha

Chexiya prezidenti Petr Pavel Vengriya Gran-prisiga davlat rahbari sifatida emas, balki rasmiy akkreditatsiyaga ega professional fotograf sifatida tashrif buyurdi. Shanba kungi musobaqada u hamkasbi Jirji Krjenek bilan birga trassa bo'ylab yurib, poyganing eng qizg'in lahzalarini suratga oldi. Petr Pavel sport fotografiyasiga uzoq yillardan beri qiziqib, bungacha MotoGP, World Superbike, NASCAR va "Dakar" kabi yirik musobaqalarda ham ishlagan.

Chexiya prezidenti Petr Pavel Vengriya Gran-prisiga davlat rahbari sifatida emas, fotograf sifatida ham tashrif buyurdi. U avtodromga professional fotoapparat hamda FIAning rasmiy akkreditatsiyasi bilan kelgan.

Shanba kuni bo‘lib o‘tgan poyga jarayonida Pavel Formula-1 fotografi Jirji Krjenek bilan birga trassa bo‘ylab yurib, musobaqaning qizg‘in lahzalarini suratga oldi.

Bu prezidentning avtosport tadbirlarini professional tarzda tasvirga olishi bilan bog‘liq ilk tashrifi emas. U iyun oyida Fransiyada o‘tkazilgan poygada ham maxsus fotografik uskunalar yordamida ishlagan.

Petr Pavel sport fotografiyasiga uzoq yillardan beri qiziqib keladi. U avval MotoGP, World Superbike, NASCAR va “Dakar” rallisi kabi yirik musobaqalarni ham suratga olgan.

Petr PavelFormula-1Xalqaro avtomobil federatsiyasiMotoGPDakar rallisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiBugun, 04:54Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiIkki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiBugun, 04:32Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiKecha, 23:15Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Kecha, 23:14Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiKecha, 22:46UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishKecha, 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda