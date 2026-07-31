Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladi
Chexiya prezidenti Petr Pavel Vengriya Gran-prisiga davlat rahbari sifatida emas, balki rasmiy akkreditatsiyaga ega professional fotograf sifatida tashrif buyurdi. Shanba kungi musobaqada u hamkasbi Jirji Krjenek bilan birga trassa bo'ylab yurib, poyganing eng qizg'in lahzalarini suratga oldi. Petr Pavel sport fotografiyasiga uzoq yillardan beri qiziqib, bungacha MotoGP, World Superbike, NASCAR va "Dakar" kabi yirik musobaqalarda ham ishlagan.
Chexiya prezidenti Petr Pavel Vengriya Gran-prisiga davlat rahbari sifatida emas, fotograf sifatida ham tashrif buyurdi. U avtodromga professional fotoapparat hamda FIAning rasmiy akkreditatsiyasi bilan kelgan.
Shanba kuni bo‘lib o‘tgan poyga jarayonida Pavel Formula-1 fotografi Jirji Krjenek bilan birga trassa bo‘ylab yurib, musobaqaning qizg‘in lahzalarini suratga oldi.
Bu prezidentning avtosport tadbirlarini professional tarzda tasvirga olishi bilan bog‘liq ilk tashrifi emas. U iyun oyida Fransiyada o‘tkazilgan poygada ham maxsus fotografik uskunalar yordamida ishlagan.
Petr Pavel sport fotografiyasiga uzoq yillardan beri qiziqib keladi. U avval MotoGP, World Superbike, NASCAR va “Dakar” rallisi kabi yirik musobaqalarni ham suratga olgan.
…