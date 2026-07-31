Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)
Buxoroda kafelardan biri yaqinida tabiiy gaz bilan to‘ldirilgan havo sharlari osmonga ko‘tarilib, elektr simlariga tegilishi natijasida portlab ketdi. Sayyohlar tomonidan videoga olingan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu xavfli hodisa vaqtida atrofda fuqarolar ham bo'lgan. Turistik politsiya ma'lumotiga ko'ra, voqeadan so'ng sharlarni sotgan shaxs va bino egasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.
Buxoroda kafelardan biri yaqinida gaz bilan to‘ldirilgan havo sharlari sabab xavfli holat yuz berdi. Mazkur voqea sayyohlar tomonidan videoga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Ma’lum qilinishicha, sharlar osmonga ko‘tarilgan vaqtda elektr simlariga tegib ketgan. Shundan so‘ng ular portlagan. Hodisa vaqtida atrofda sayyohlar va boshqa fuqarolar bo‘lgan.
Turistik politsiya ma’lumotiga ko‘ra, sharlar tabiiy gaz bilan to‘ldirilgan. Voqeadan so‘ng sharlarni sotgan shaxs hamda bino egasiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.
Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, foydalanuvchilar gaz bilan to‘ldirilgan sharlardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish zarurligini ta’kidlamoqda.
…