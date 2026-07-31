Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)

·12·Jamiyat
Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)
Qisqacha

Buxoroda kafelardan biri yaqinida tabiiy gaz bilan to‘ldirilgan havo sharlari osmonga ko‘tarilib, elektr simlariga tegilishi natijasida portlab ketdi. Sayyohlar tomonidan videoga olingan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu xavfli hodisa vaqtida atrofda fuqarolar ham bo'lgan. Turistik politsiya ma'lumotiga ko'ra, voqeadan so'ng sharlarni sotgan shaxs va bino egasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.

Buxoroda kafelardan biri yaqinida gaz bilan to‘ldirilgan havo sharlari sabab xavfli holat yuz berdi. Mazkur voqea sayyohlar tomonidan videoga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Ma’lum qilinishicha, sharlar osmonga ko‘tarilgan vaqtda elektr simlariga tegib ketgan. Shundan so‘ng ular portlagan. Hodisa vaqtida atrofda sayyohlar va boshqa fuqarolar bo‘lgan.

Turistik politsiya ma’lumotiga ko‘ra, sharlar tabiiy gaz bilan to‘ldirilgan. Voqeadan so‘ng sharlarni sotgan shaxs hamda bino egasiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, foydalanuvchilar gaz bilan to‘ldirilgan sharlardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish zarurligini ta’kidlamoqda.

Buxoro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiXushxabar: Fuqarolarning majburiy ro‘yxatdan o‘tish muddati uzaytirildiKecha, 22:25« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindiKecha, 21:21Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiJomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiKecha, 21:18Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Andijondagi xususiy bog‘chada bolalarni haqorat qilgan tarbiyachi ishdan bo‘shatildi (video)Kecha, 17:45Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiUshbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadiKecha, 15:45Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Kecha, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi