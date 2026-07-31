Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdi
Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarga erishib, kutilganidan ham yaxshiroq koʻrsatkichlarni qayd etdi va buning natijasida uning aksiyalari qimmatlashdi. Kompaniyaning sof savdo hajmi 20 foizga oshgani holda, ayniqsa AWS bulutli xizmatlari yoʻnalishi asosiy daromad manbaiga aylanib, uning daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 37 foizga oshgan holda ushbu chorakda 42 milliard dollarni tashkil etdi.
Jahon bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan qiziqish yuqori darajada saqlanib qolayotgan bir paytda, yirik texnologiya kompaniyalari ulkan moliyaviy hisobotlarni taqdim etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amazon oʻzining soʻnggi moliyaviy davrda kutilganidan ham yaxshiroq koʻrsatkichlarga erishdi va bu investorlarning katta qiziqishiga sabab boʻldi. Kompaniyaning sof savdo hajmi 20 foizga oshgani holda, ayniqsa bulutli xizmatlar yoʻnalishi asosiy daromad manbaiga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Infratuzilma va maʼlumotlar markazlariga ulkan investitsiyalarBozordagi koʻpchilik tahlilchilar xarajatlarni qisqartirishni talab qilayotganiga qaramay, Amazon maʼlumotlar markazlarini rivojlantirish surʼatini pasaytirgani yoʻq. Kompaniya joriy yilning 30-iyuniga qadar yakunlangan moliyaviy yil davomida koʻchmas mulk va uskunalar, xususan, grafik protsessorlar, tabiiy gaz turbinalari hamda yer uchastkalarini xarid qilish uchun 173 milliard dollar sarfladi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yili bu koʻrsatkich 107,65 milliard dollarni tashkil etgan edi.
Shuningdek, Amazon 2026-yilgi kapital xarajatlar prognozini 200 milliard dollardan 220 milliard dollargacha oshirdi. Ushbu xarajatlarni qoplash uchun kompaniya hatto oʻzining naqd pul zaxiralaridan ham foydalanishni boshladi. Chorak yakuniga koʻra, kompaniya hisobidagi naqd mablagʻ bir yil avvalgiga nisbatan 7,6 milliard dollarga kamaydi va bu joriy yildagi ilk manfiy erkin pul oqimi davrini qayd etdi.
AWS bulutli xizmatlarining oʻsishi va sunʼiy intellekt strategiyasiOdatda bunday keskin xarajatlar fond bozorida salbiy qabul qilinishi tabiiy edi, biroq Amazon kuchli daromad keltiruvchi mexanizmga egaligi sababli investorlarning ishonchini saqlab qoldi. AWS bulutli xizmatlarining daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 37 foizga oshib, ushbu chorakda 42 milliard dollarni tashkil etdi. Bu xarajatlarni toʻliq qoplash uchun yetarli boʻlmasa-da, talab taklif bilan birga oʻsib borayotganini koʻrsatadi.
Maʼlumotlar markazini qurishdan tortib uning quvvatini sotishgacha boʻlgan yillik davrni inobatga olganda, bu holat investorlarga xotirjamlik bagʻishlaydi. Bundan tashqari, Amazon oʻning sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi harakatlarini faqatgina yirik markazlar qurish bilan cheklab qoʻymayapti. Kompaniya Trainium TPU hamda Arm arxitekturasiga asoslangan Graviton protsessorlari kabi oʻz chiplarini ishlab chiqishga ham uzoq muddatli sarmoyalar kiritmoqda.
Bozordagi umumiy tendensiyalar va investorlarning yondashuviKompaniya rahbariyati taʼkidlaganidek, kelgusida sunʼiy intellekt biznesi asosiy daromad keltiruvchi yoʻnalishlar kabi yuqori foydalilik darajasiga chiqadi. Bozorda faqatgina Amazon emas, balki Microsoft va Google kabi gigantlar ham kuchli bulutli daromadlar evaziga oʻz aksiyalari qiymatini oshirishga erishdi. Biroq aniq daromad manbaiga ega boʻlmagan va ulkan kapital xarajatlarini amalga oshirayotgan Meta kabi kompaniyalar investorlar tomonidan biroz ehtiyotkorlik bilan qarshi olinmoqda.
Hozirgi vaqtda fond bozori ishtirokchilari bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlarni sunʼiy intellekt ekotizimidagi eng barqaror qism sifatida baholamoqda. Shunga qaramay, sunʼiy intellekt laboratoriyalari va startaplari uchun iqtisodiy sharoitlar hali ham savollar tugʻdirmoqda, vaqt oʻtishi bilan bu boradagi muvozanat yanada aniqlashib boradi.
…