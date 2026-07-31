Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdi

·30·Texno
Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdi
Qisqacha

Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarga erishib, kutilganidan ham yaxshiroq koʻrsatkichlarni qayd etdi va buning natijasida uning aksiyalari qimmatlashdi. Kompaniyaning sof savdo hajmi 20 foizga oshgani holda, ayniqsa AWS bulutli xizmatlari yoʻnalishi asosiy daromad manbaiga aylanib, uning daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 37 foizga oshgan holda ushbu chorakda 42 milliard dollarni tashkil etdi.

Jahon bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan qiziqish yuqori darajada saqlanib qolayotgan bir paytda, yirik texnologiya kompaniyalari ulkan moliyaviy hisobotlarni taqdim etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amazon oʻzining soʻnggi moliyaviy davrda kutilganidan ham yaxshiroq koʻrsatkichlarga erishdi va bu investorlarning katta qiziqishiga sabab boʻldi. Kompaniyaning sof savdo hajmi 20 foizga oshgani holda, ayniqsa bulutli xizmatlar yoʻnalishi asosiy daromad manbaiga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Infratuzilma va maʼlumotlar markazlariga ulkan investitsiyalar

Bozordagi koʻpchilik tahlilchilar xarajatlarni qisqartirishni talab qilayotganiga qaramay, Amazon maʼlumotlar markazlarini rivojlantirish surʼatini pasaytirgani yoʻq. Kompaniya joriy yilning 30-iyuniga qadar yakunlangan moliyaviy yil davomida koʻchmas mulk va uskunalar, xususan, grafik protsessorlar, tabiiy gaz turbinalari hamda yer uchastkalarini xarid qilish uchun 173 milliard dollar sarfladi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yili bu koʻrsatkich 107,65 milliard dollarni tashkil etgan edi.

Shuningdek, Amazon 2026-yilgi kapital xarajatlar prognozini 200 milliard dollardan 220 milliard dollargacha oshirdi. Ushbu xarajatlarni qoplash uchun kompaniya hatto oʻzining naqd pul zaxiralaridan ham foydalanishni boshladi. Chorak yakuniga koʻra, kompaniya hisobidagi naqd mablagʻ bir yil avvalgiga nisbatan 7,6 milliard dollarga kamaydi va bu joriy yildagi ilk manfiy erkin pul oqimi davrini qayd etdi.

AWS bulutli xizmatlarining oʻsishi va sunʼiy intellekt strategiyasi

Odatda bunday keskin xarajatlar fond bozorida salbiy qabul qilinishi tabiiy edi, biroq Amazon kuchli daromad keltiruvchi mexanizmga egaligi sababli investorlarning ishonchini saqlab qoldi. AWS bulutli xizmatlarining daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 37 foizga oshib, ushbu chorakda 42 milliard dollarni tashkil etdi. Bu xarajatlarni toʻliq qoplash uchun yetarli boʻlmasa-da, talab taklif bilan birga oʻsib borayotganini koʻrsatadi.

Maʼlumotlar markazini qurishdan tortib uning quvvatini sotishgacha boʻlgan yillik davrni inobatga olganda, bu holat investorlarga xotirjamlik bagʻishlaydi. Bundan tashqari, Amazon oʻning sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi harakatlarini faqatgina yirik markazlar qurish bilan cheklab qoʻymayapti. Kompaniya Trainium TPU hamda Arm arxitekturasiga asoslangan Graviton protsessorlari kabi oʻz chiplarini ishlab chiqishga ham uzoq muddatli sarmoyalar kiritmoqda.

Bozordagi umumiy tendensiyalar va investorlarning yondashuvi

Kompaniya rahbariyati taʼkidlaganidek, kelgusida sunʼiy intellekt biznesi asosiy daromad keltiruvchi yoʻnalishlar kabi yuqori foydalilik darajasiga chiqadi. Bozorda faqatgina Amazon emas, balki Microsoft va Google kabi gigantlar ham kuchli bulutli daromadlar evaziga oʻz aksiyalari qiymatini oshirishga erishdi. Biroq aniq daromad manbaiga ega boʻlmagan va ulkan kapital xarajatlarini amalga oshirayotgan Meta kabi kompaniyalar investorlar tomonidan biroz ehtiyotkorlik bilan qarshi olinmoqda.

Hozirgi vaqtda fond bozori ishtirokchilari bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlarni sunʼiy intellekt ekotizimidagi eng barqaror qism sifatida baholamoqda. Shunga qaramay, sunʼiy intellekt laboratoriyalari va startaplari uchun iqtisodiy sharoitlar hali ham savollar tugʻdirmoqda, vaqt oʻtishi bilan bu boradagi muvozanat yanada aniqlashib boradi.

AmazonAWSSuniy intellektTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiApple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiBugun, 03:56Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiBugun, 02:24CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi