Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)

·0·Madaniyat
Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)

Kecha Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning navbatdagi nikoh to‘yi Xorazmda bo‘lib o‘tdi. To‘y marosimidan olingan turli videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Videolardan birida o‘zbek to‘ylarining an’anaviy marosimlaridan biri — kelin salom aks etgan. Unda Shahlo turmush o‘rtog‘i Veyselga salom berar ekan, Veysel esa kelinning salomini qabul qilib, o‘zi ham salom qilgandek harakat qilgani mehmonlar e’tiborini tortdi.

Yana bir videoda esa kelin-kuyovning onalarga gul taqdim etish an’anasi aks etgan. Odatda ushbu an’anada kelin-kuyov bir-birlarining onalariga gul berib, ularga hurmat bajo keltiradi.

Biroq Veysel Turkiyadan bo‘lgani sababli uning onasi to‘yga kela olmagan ko‘rinadi. Shu bois marosimda Veysel faqat Shahloning onasiga gul taqdim etgan. Bu lahzalar xonanda Botir Qodirovning qo‘shiqlari ostida yanada ta’sirli ko‘rinish olgan.

Mazkur videolar ostida foydalanuvchilar turli fikrlarni bildirmoqda. Ayrimlar kelin-kuyovning o‘zbekona an’analarni davom ettirganini iliq kutib olgan bo‘lsa, boshqalar “Kuyovning onasi ham to‘yda bo‘lganida yanada chiroyli bo‘lardi”, deya izoh qoldirgan.

Shahlo SalayevaVeysel DulgerKhorezmTurkiyaBotir Qodirov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiBugun, 03:20Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Bugun, 02:57Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 02:46Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning O‘zbekistondagi to‘yidan yorqin lavhalar (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning O‘zbekistondagi to‘yidan yorqin lavhalar (video)Bugun, 01:36Afruzaning yangi “Topolmaysiz” nomli qisqa taronasiga muxlislarning qiziqishi ortmoqda! (video)Afruzaning yangi “Topolmaysiz” nomli qisqa taronasiga muxlislarning qiziqishi ortmoqda! (video)Kecha, 18:22Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Yangi turmush qurgan Tom Holland va Zendaya yana bir filmda!Kecha, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida