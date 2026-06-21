Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...
Ko‘pchilik charchoqning asosiy sababini ish, mas’uliyat yoki kundalik tashvishlar bilan bog‘laydi. Aslida esa insonni ba’zan bajargan ishidan ko‘ra, ichida aytilmay qolgan gaplar, to‘planib borayotgan alam va yashirin kechinmalar ko‘proq toliqtiradi.
Odam tashqi tomondan xotirjam ko‘rinishi mumkin, ammo qalbida yuzlab savollar, xavotirlar va og‘riqli fikrlar bilan kurashayotgan bo‘ladi. Bu holat vaqt o‘tishi bilan ruhiy bosimni kuchaytirib, kayfiyat va kundalik faollikka ham ta’sir qiladi.
Ba’zan insonga uzoq vaqt dam olishdan ko‘ra, ishonchli bir kishi bilan samimiy suhbatlashish ko‘proq yengillik beradi. Dardini aytib berish muammoni darhol hal qilmasligi mumkin, ammo qalbdagi yukni ancha kamaytiradi.
Shuning uchun barcha his-tuyg‘ularingizni ichingizda saqlayvermang. Sizni tushunadigan yaqin inson, do‘st yoki mutaxassis bilan gaplashishdan uyalmang.
Tanamiz dam olishga muhtoj bo‘lganidek, ruhimiz ham e’tibor, mehr va parvarishga ehtiyoj sezadi. Ba’zan oddiy bir suhbat ham insonga yana kuch, ishonch va xotirjamlik qaytarishi mumkin.
…