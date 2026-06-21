Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...

·0·Foydali
Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...

Ko‘pchilik charchoqning asosiy sababini ish, mas’uliyat yoki kundalik tashvishlar bilan bog‘laydi. Aslida esa insonni ba’zan bajargan ishidan ko‘ra, ichida aytilmay qolgan gaplar, to‘planib borayotgan alam va yashirin kechinmalar ko‘proq toliqtiradi.

Odam tashqi tomondan xotirjam ko‘rinishi mumkin, ammo qalbida yuzlab savollar, xavotirlar va og‘riqli fikrlar bilan kurashayotgan bo‘ladi. Bu holat vaqt o‘tishi bilan ruhiy bosimni kuchaytirib, kayfiyat va kundalik faollikka ham ta’sir qiladi.

Ba’zan insonga uzoq vaqt dam olishdan ko‘ra, ishonchli bir kishi bilan samimiy suhbatlashish ko‘proq yengillik beradi. Dardini aytib berish muammoni darhol hal qilmasligi mumkin, ammo qalbdagi yukni ancha kamaytiradi.

Shuning uchun barcha his-tuyg‘ularingizni ichingizda saqlayvermang. Sizni tushunadigan yaqin inson, do‘st yoki mutaxassis bilan gaplashishdan uyalmang.

Tanamiz dam olishga muhtoj bo‘lganidek, ruhimiz ham e’tibor, mehr va parvarishga ehtiyoj sezadi. Ba’zan oddiy bir suhbat ham insonga yana kuch, ishonch va xotirjamlik qaytarishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiQuruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiBugun, 12:58Yolg‘izlik erkaklar umrini qisqartiradimi?Yolg‘izlik erkaklar umrini qisqartiradimi?Kecha, 23:21Nega hali ham orzuingizdagi hayotda yashamayapsiz?Nega hali ham orzuingizdagi hayotda yashamayapsiz?19.06, 18:52Ertalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdiErtalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdi17.06, 12:59Mutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydiMutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydi15.06, 17:14Mutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradiMutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradi15.06, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?