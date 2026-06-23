Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Ajdodlar dasturlari»ni mistik kuch emas, balki oiladan avlodga o‘tadigan pul haqidagi qarashlar, qo‘rquvlar va odatlar sifatida tushungan ma’qul. Masalan, «boylik halol emas», «pul topish juda qiyin», «ko‘p pul odamni buzadi» yoki «hammaga yordam berish kerak, o‘zingga qoldirish uyat» kabi fikrlar insonning moliyaviy qarorlariga sezilmay ta’sir qilishi mumkin.
Pul oqimiga ijobiy ta’sir qilish uchun avvalo oilada pul haqida qanday gaplar ko‘p aytilganini yozib chiqing. Keyin ularni ikkiga ajrating: sizga yordam beradigan qarashlar va sizni cheklaydigan qarashlar.
Masalan:
«Pul faqat og‘ir mehnat bilan keladi» o‘rniga — «Pul qiymat yaratish, bilim va to‘g‘ri tizim orqali ham keladi».
«Boy odamlarga ishonib bo‘lmaydi» o‘rniga — «Boylik insonning axloqini emas, imkoniyatlarini kengaytiradi».
«Menga ko‘p pul munosib emas» o‘rniga — «Men halol mehnatim va yaratgan qiymatim uchun munosib daromad olishga haqliman».
Amaliy tomondan esa quyidagilar samarali:
Daromad va xarajatlarni muntazam yozib borish.
O‘z mehnatingiz uchun narx belgilashni o‘rganish.
Qarz, sovg‘a va oilaviy yordam o‘rtasida aniq chegara qo‘yish.
Har oy daromadning bir qismini zaxira va rivojlanishga ajratish.
Oilada takrorlangan moliyaviy xatolarni aniqlash: qarzga yashash, rejasiz xarid, hammaning mas’uliyatini o‘z zimmasiga olish yoki tavakkaldan haddan tashqari qo‘rqish.
Shuningdek, ajdodlardan faqat cheklovlar emas, kuchli sifatlar ham meros bo‘lib o‘tadi. Sabr, mehnatsevarlik, tejamkorlik, hunar, savdo qobiliyati va qiyinchilikdan chiqish tajribasini o‘z moliyaviy tayanchingizga aylantirish mumkin.
«Pul daryo bo‘lib oqishi» uchun faqat fikrni o‘zgartirish yetarli emas. Yangi qarash yangi harakat bilan mustahkamlanishi kerak: ko‘nikmani oshirish, daromad manbasini ko‘paytirish, moliyaviy reja tuzish va o‘z qiymatingizni past baholamaslik.
Eng to‘g‘ri yondashuv shu: ajdodlarning taqdirini takrorlash shart emas, ammo ularning tajribasidan ongli ravishda foydalanish mumkin.
…