Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

·0·Foydali
Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Ajdodlar dasturlari»ni mistik kuch emas, balki oiladan avlodga o‘tadigan pul haqidagi qarashlar, qo‘rquvlar va odatlar sifatida tushungan ma’qul. Masalan, «boylik halol emas», «pul topish juda qiyin», «ko‘p pul odamni buzadi» yoki «hammaga yordam berish kerak, o‘zingga qoldirish uyat» kabi fikrlar insonning moliyaviy qarorlariga sezilmay ta’sir qilishi mumkin.

Pul oqimiga ijobiy ta’sir qilish uchun avvalo oilada pul haqida qanday gaplar ko‘p aytilganini yozib chiqing. Keyin ularni ikkiga ajrating: sizga yordam beradigan qarashlar va sizni cheklaydigan qarashlar.

Masalan:

  • «Pul faqat og‘ir mehnat bilan keladi» o‘rniga — «Pul qiymat yaratish, bilim va to‘g‘ri tizim orqali ham keladi».

  • «Boy odamlarga ishonib bo‘lmaydi» o‘rniga — «Boylik insonning axloqini emas, imkoniyatlarini kengaytiradi».

  • «Menga ko‘p pul munosib emas» o‘rniga — «Men halol mehnatim va yaratgan qiymatim uchun munosib daromad olishga haqliman».

Amaliy tomondan esa quyidagilar samarali:

  • Daromad va xarajatlarni muntazam yozib borish.

  • O‘z mehnatingiz uchun narx belgilashni o‘rganish.

  • Qarz, sovg‘a va oilaviy yordam o‘rtasida aniq chegara qo‘yish.

  • Har oy daromadning bir qismini zaxira va rivojlanishga ajratish.

Oilada takrorlangan moliyaviy xatolarni aniqlash: qarzga yashash, rejasiz xarid, hammaning mas’uliyatini o‘z zimmasiga olish yoki tavakkaldan haddan tashqari qo‘rqish.

Shuningdek, ajdodlardan faqat cheklovlar emas, kuchli sifatlar ham meros bo‘lib o‘tadi. Sabr, mehnatsevarlik, tejamkorlik, hunar, savdo qobiliyati va qiyinchilikdan chiqish tajribasini o‘z moliyaviy tayanchingizga aylantirish mumkin.

«Pul daryo bo‘lib oqishi» uchun faqat fikrni o‘zgartirish yetarli emas. Yangi qarash yangi harakat bilan mustahkamlanishi kerak: ko‘nikmani oshirish, daromad manbasini ko‘paytirish, moliyaviy reja tuzish va o‘z qiymatingizni past baholamaslik.

Eng to‘g‘ri yondashuv shu: ajdodlarning taqdirini takrorlash shart emas, ammo ularning tajribasidan ongli ravishda foydalanish mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!Bugun, 15:26Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 09:24O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...Kecha, 18:27Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBarcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarKecha, 18:19Tizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziTizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziKecha, 14:25Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBoshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishKecha, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?