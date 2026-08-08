Abduqodir Husanovning yangi maoshi: haftasiga 100 ming funt — yiliga qancha?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» bilan 2031 yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzoladi va ochiq manbalarga ko'ra, uning yillik daromadi taxminan 5,2 million funtni tashkil etadi. Capology futbolchining asosiy maoshini haftasiga 100 ming funt, oyiga o'rtacha 433 ming funt deb baholagan. SalaryLeaks esa kafolatlangan maosh haftasiga 75 ming funt, yillik bonuslar esa 1,3 million funtgacha bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan.
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi keskin o‘sishi endi yangi shartnomada ham aks etdi. O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi 2031 yilgacha mo‘ljallangan kelishuvni imzolaganidan keyin uning moliyaviy shartlari ham sezilarli darajada yaxshilangan.
Ochiq manbalardagi hisob-kitoblarga ko‘ra, 22 yoshli futbolchining haftalik maoshi 100 ming funt sterling atrofiga yetgan. Ammo bu raqamlarda bir muhim tafovut bor — turli maosh bazalari bonuslarni hisoblashda bir xil ma’lumot bermayapti.
«Siti» Husanovni 2031 yilgacha saqlab qoldi
«Manchester Siti» 25 iyul kuni Abduqodir Husanov bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini rasman e’lon qildi. Yangi bitim futbolchini klub bilan 2031 yilgacha bog‘lab turadi.
Avvalgi shartnoma 2029 yilda yakunlanishi kerak edi. Klubning uni ikki yil oldinroq uzoq muddatli yangi kelishuv bilan mukofotlashi himoyachining jamoadagi maqomi qanchalik tez o‘zgarganini ko‘rsatadi.
Husanov «Siti»ga 2025 yil yanvarda «Lans»dan kelgan va dastlabki 18 oy ichida 47 ta uchrashuvda ishtirok etgan. 2025/26 yilgi mavsumning ikkinchi qismida u Mark Gei bilan markaziy himoyada asosiy juftliklardan biriga aylandi, shuningdek Angliya kubogi va Liga kubogi finallarida ham muhim rol o‘ynadi.
Haftasiga 100 ming funt — yiliga 5,2 million
Futbolchilar maoshlarini hisoblab boruvchi Capology portali Husanovning yangi kelishuv bo‘yicha taxminiy asosiy maoshini haftasiga 100 ming funt sterling, bir mavsum uchun esa 5,2 million funt deb baholamoqda.
Muhim jihati — Capology bu summani bonuslarsiz belgilangan yalpi maosh sifatida ko‘rsatgan. Portalning o‘zi ham futbolchilar maoshi klublar tomonidan rasman e’lon qilinmasligi va keltirilgan raqamlar ochiq manbalar hamda hisob-kitoblarga asoslangan taxmin ekanini qayd etadi.
Agar shu hisob to‘g‘ri bo‘lsa, Husanov bir yilda:
— 5,2 million funt;
— bir oyda o‘rtacha 433 ming funt;
— haftasiga 100 ming funt atrofida ishlab topadi.
Bu hali natijalarga bog‘liq ehtimoliy mukofotlarni hisobga olmagan ko‘rsatkich.
Bonuslar bo‘yicha manbalarda farq bor
Bu yerda raqamlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak.
SalaryLeaks boshqa ma’lumotni keltirmoqda: uning hisob-kitobiga ko‘ra, Husanovning kafolatlangan asosiy maoshi haftasiga 75 ming funt, yiliga 3,9 million funt bo‘lib, natijalarga bog‘liq bonuslar yana 1,3 million funtgacha yetishi mumkin.
Bu variantda futbolchining umumiy yillik daromadi 5,2 million funt, haftalik maksimal to‘lovi esa taxminan 100 ming funtni tashkil etadi.
Demak, ayrim xabarlarda keltirilayotgan «100 ming funt asosiy maosh + yana 25 ming funt bonus» formulasi hozircha ishonchli ochiq manbalar bilan bir xil tarzda tasdiqlanmagan.
«Manchester Siti» yangi shartnoma muddatini rasman tasdiqlagan, ammo futbolchining maoshi va bonuslari miqdorini ochiqlamagan.
Bir yil ichida maoshi deyarli ikki baravar o‘sdimi?
Husanov «Siti»ga birinchi kelganida Capology'ning avvalgi hisob-kitoblarida uning haftalik maoshi 50 ming funt atrofida ko‘rsatilgan edi. Yangi baholash 100 ming funt bo‘lsa, bu uning kafolatlangan daromadi qisqa vaqt ichida ikki baravarga oshganini anglatadi.
Bu o‘sishning sababi ham tushunarli.
Husanov Angliyaga kelgan dastlabki qiyin davrdan keyin asosiy tarkib uchun kurashda o‘z o‘rnini topdi. «Manchester Siti» uni 2025/26 mavsumidagi eng yaxshi futbolchi sovrig‘i uchun final uchlikka kirgan o‘yinchilardan biri sifatida ham qayd etgan.
Klub sport direktori Ugo Viana esa o‘zbekistonlik himoyachida jahon darajasidagi markaziy himoyachi bo‘lish uchun zarur barcha xususiyatlar mavjudligini ta’kidlagan.
«Siti» Husanovga faqat bugun uchun pul to‘lamayapti
Yangi shartnomaning eng muhim tomoni maoshning o‘zi emas.
Husanov hali 22 yoshda va «Siti» uni 2031 yilgacha bog‘lab qo‘ydi. Bu klub uni Enso Mareska davridagi uzoq muddatli loyihaning muhim futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
2025 yil yanvarda Angliyaga kelganida u Premer-ligadagi birinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylangan edi. Oradan atigi bir yarim yil o‘tib esa klub unga yangi besh yillik shartnoma taklif qildi.
Endi Husanov oldidagi vazifa yanada katta: yangi shartnoma va yuqori maoshni maydondagi barqaror o‘yin bilan oqlash.
Hozircha eng ishonchli xulosa shu — ochiq manbalar uning yangi daromadini yiliga 5,2 million funt atrofida baholamoqda. Ammo bonuslar qo‘shilganda 6,5 million funtga chiqishi haqidagi raqam klub tomonidan tasdiqlanmagan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…