"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Numerologik talqinga ko'ra, tug'ilgan sanalarga qarab ayollar oilada «Qirolicha», g'amxo'r maslahatchi yoki boshqa turli rollar bilan tasvirlanadi. 1, 10, 19 va 28 sanalarida tug'ilganlar «Qirolicha», 3, 12, 21 va 30 sanalarida tug'ilganlar haddan tashqari g'amxo'r, 5, 14 va 23 sanalarida tug'ilganlar esa ular bilan zerikish qiyin bo'lgan toifaga kiritiladi.
Bir qarashda tug‘ilgan sana insonning oilaviy xarakteri haqida nima ham aytib berardi? Ammo numerologiyada har bir sanaga muayyan xarakter, munosabat uslubi va hatto oiladagi «rol» bog‘lanadi.
Quyidagi qiziqarli reytingda kimdir «qirolicha», kimdir g‘amxo‘r maslahatchi, yana kimdir qattiqqo‘l nazoratchi sifatida tasvirlanadi. Balki o‘zingiz yoki juftingizga tanish jihatlarni ham toparsiz.
1, 10, 19 va 28 — «Qirolicha»
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar yetakchilikni yaxshi ko‘radi. Oilada muhim qarorlar qabul qilinishi kerak bo‘lsa, tashabbusni o‘z qo‘liga olishi ehtimoli yuqori.
Uning fikrini inobatga olmaslik oson emas. Chunki «qirolicha» nafaqat nima xohlashini biladi, balki atrofdagilarni ham shu qarorga ishontirishga harakat qiladi.
3, 12, 21 va 30 — haddan tashqari g‘amxo‘r
Ular yaqin insonlarining muammosini o‘z muammosidek qabul qiladi.
Doim maslahat beradi, yordam berishga harakat qiladi, har bir ishning tafsilotigacha qiziqadi. Ba’zida esa bunday g‘amxo‘rlik shu darajaga yetadiki, jufti: «O‘zim ham hal qila olardim», deb qolishi mumkin.
5, 14 va 23 — u bilan zerikish qiyin
Bu toifadagi ayollar kutilmagan qarorlari, yangi g‘oyalari va o‘zgaruvchan kayfiyati bilan ajralib turadi.
Bugun sayohat rejasi, ertaga yangi xobbi, indinga esa butunlay boshqa maqsad paydo bo‘lishi mumkin.
Bir narsa aniq: ular bilan oilaviy hayot bir xil ssenariyda o‘tmaydi.
9, 18 va 27 — «Jangchi»
Yaqinlariga tegmang.
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar o‘z oilasini himoya qilishda juda qat’iyatli bo‘lishi mumkin. Jufti yoki farzandiga nisbatan nohaqlik qilinsa, vaziyatga befarq qarab turishi qiyin.
Shuning uchun bu xarakterdagi ayol bilan yashaydigan inson ko‘p hollarda o‘zini kuchli tayanchga egaday his qiladi.
2, 11, 20 va 29 — tushunishni biladigan rafiqa
Ularning kuchli jihati — tinglay olish.
Kun qanchalik og‘ir o‘tmasin, uyga kelib dardingizni aytsangiz, suhbatni bo‘lib tashlamasdan eshitishga harakat qiladi.
Muammoni darhol hal qilib bermasligi mumkin, ammo ba’zan insonga yechimdan ko‘ra uni tushunadigan odam ko‘proq kerak bo‘ladi.
7, 16 va 25 — haqiqiy «xonim»
O‘ziga ishongan, talabchan va nimani xohlashini yaxshi biladi.
Bunday ayol munosabatlarda aniqlikni yaxshi ko‘radi. Uning rejalari, qarashlari va talablari bo‘ladi.
Qisqasi, agar u «shunday qilamiz» desa, muzokaralar allaqachon yakuniga yaqinlashgan bo‘lishi mumkin.
4, 13, 22 va 31 — mamnun qilish eng qiyin toifa
Bu sanalarda tug‘ilgan ayollar detallarga juda katta e’tibor berishi mumkin.
Uydagi tartibdan tortib munosabatlardagi mayda o‘zgarishlargacha ko‘zidan qochmaydi. Shuning uchun ba’zan unga hamma narsa yetarlicha yaxshi emasdek tuyuladi.
Biroq aynan shu talabchanlik oiladagi ko‘plab muammolarni erta payqashga ham yordam berishi mumkin.
6, 15 va 24 — ham yurakni, ham hamyonni zabt etadi
Bu toifaning asosiy quroli — joziba.
Numerologik talqinlarda ular odamlarni o‘ziga jalb qilish, xohlagan narsasiga yumshoq yo‘l bilan erishishni biladigan ayollar sifatida tasvirlanadi.
Shu bois hazilomuz reytingda ularni «firibgar» deb atashadi: avval yuragingizni oladi, keyin esa xaridlar ro‘yxati paydo bo‘lishi mumkin.
8, 17 va 26 — nazoratni qo‘ldan bermaydi
Ular tartib, intizom va aniqlikni yaxshi ko‘radi.
Qayerga borildi, nima qilindi, reja qanday — hammasidan xabardor bo‘lishni istashi mumkin. Bu ba’zan g‘amxo‘rlik, ba’zan esa qattiq nazorat sifatida qabul qilinadi.
Agar oilada kimdir rejalarni yo‘qotib qo‘ysa, ehtimol, aynan shu toifadagi rafiqa hammasini yana iziga tushiradi.
Tug‘ilgan sana haqiqatan xarakterni belgilaydimi?
Albatta, insonning oilaviy munosabatda qanday bo‘lishi faqat tug‘ilgan sanasi bilan belgilanmaydi. Tarbiya, hayotiy tajriba, muhit, qadriyatlar va juftlik o‘rtasidagi muloqot ancha katta ahamiyatga ega.
Shuning uchun bunday reytinglarni ko‘proq qiziqarli numerologik talqin sifatida qabul qilish mumkin.
Ammo bir narsa qiziq: sizning tug‘ilgan sanangizga berilgan ta’rif xarakteringizga qanchalik mos keldi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…