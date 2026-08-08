Yuventus uchun darvozabon masalasi keskinlashdi

·46·Sport
Yuventus uchun darvozabon masalasi keskinlashdi
Qisqacha

Interga qarshi mag'lubiyat Yuventusda darvozabon pozitsiyasi muammosi naqadar jiddiy ekanini ko'rsatdi va klub A Seriya yangi mavsumi oldidan bu masalani transfer bozoridagi eng ustuvor vazifa deb bilmoqda. Michele Di Gregorioning, ayniqsa ikkinchi goldagi xatosi o'tgan mavsumdagi ishonchsiz harakatlarni yodga soldi.

Avstraliyaning Pert shahrida boʻlib oʻtgan Derby dʼItalia bahsida Interga qarshi oʻyindagi magʻlubiyat Yuventus klubida darvozabon muammosi naqadar dolzarb ekanini yana bir bor yuzaga chiqardi. Goal.com xabar berishicha, mavsumoldi oʻyinlarida ishonchli harakat qilgan jamoa soʻnggi uchrashuvda eski xatolarini takrorladi va bu murabbiylar shtabini jiddiy tashvishga solmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

A Seriya yangi mavsumining boshlanishiga sanoqli haftalar qolgan bir paytda, Turin klubi transfer bozorida asosiy darvozabon pozitsiyasini yopishni eng ustuvor vazifa deb hisoblamoqda. Avvalgi oʻrtoqlik oʻyinlarida Bazel, Standard Liege, Nice va Chelsi kabi jamoalarga qarshi bahslarda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan turinliklar himoyasi Inter bilan oʻyinda oʻz ojizligini koʻrsatdi.

Di Gregorioning xatolari va oʻtmishdagi muammolar

Interga qarshi kechgan bahsda darvoza toʻridan oʻrin olgan ikkita toʻp Michele Di Gregorioning harakatlariga nisbatan haqli eʼtiozlarni keltirib chiqardi. Ayniqsa, ikkinchi golda futbolchining zarbani qaytarishdagi noaniq harakati oʻtgan mavsumdagi xatolarni yodga soldi. San-Siroda Interga va Allianz stadionida Komoga qarshi kechgan oʻyinlardagi ishonchsizliklar muxlislar xotirasida hamon saqlanib qolgani aytilmoqda.

Hozirgi kunda jamoa tarkibida Michele Di Gregorio bilan birga Mattia Perin va Pinsoglio ham bor. Biroq zaxira darvozabonlarining shartnomasi bir yildan keyin yakuniga yetishi, 2029 yilgacha moʻljallangan bitimga ega boʻlgan Di Gregorio esa rahbariyat hamda murabbiy ishonchini oqlay olmayotgani jamoadagi vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.

Transfer bozoridagi qiyinchiliklar va yangi nomzodlar

Transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolganiga qaramay, Yuventus hali ham bu masalada aniq yechimga kelgani yoʻq. Asosiy nishon sifatida koʻrilgan Alisson va Emiliano Martinez kabi tajribali posbonlar qoʻldan chiqdi, Vicario kabi boshqa variantlar esa klub rahbariyatini toʻliq qanoatlantirmayapti.

Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen klubi Parma darvozabonini sotib olsa, uni ijara asosida turinliklarga berish ehtimoli muhokama qilinmoqda. Biroq shunchalik muhim pozitsiyaga ijara asosidagi oʻyinchini jalb qilish qanchalik toʻgʻri ekani mutaxassislarda savol tugʻdirmoqda.

JuventusInterSerie ATransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)