Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...
Insonning daromadi yoki moliyaviy muvaffaqiyati qaysi burjda tug'ilgani bilan ilmiy jihatdan belgilanmaydi. Astrologik talqinda Qo'yga shoshqaloqlik, Buzoqqa o'zgarishdan qo'rqish, Egizaklarga diqqatning tarqoqligi, Qisqichbaqaga o'tmishga bog'lanish va Arslonga g'urur to'siq bo'lishi mumkinligi aytiladi.
Nega ayrim insonlar pul ishlash imkoniyatini tezda ko‘radi-yu, ammo uni ushlab qola olmaydi? Boshqalarda esa bilim, tajriba va imkoniyat bor, lekin shoshqaloqlik, qo‘rquv yoki ikkilanish moliyaviy o‘sishni sekinlashtiradi.
Astrologik talqinlarda har bir burjning boylik yo‘lida o‘ziga xos «to‘sig‘i» borligi aytiladi. Kimgadir tavakkal qilishni o‘rganish, kimgadir esa aksincha, qaror qabul qilishdan oldin biroz to‘xtash kerak bo‘lishi mumkin.
Qo‘y — shoshqaloqlik pulni ushlab qolishga qo‘ymaydi
Qo‘y burji vakillari tez harakat qilishni yaxshi ko‘radi. Bu xususiyat ularga yangi imkoniyatlarni boshqalardan oldin ko‘rishga yordam berishi mumkin.
Muammo shundaki, xuddi shu tezlik moliyaviy qarorlarda ham namoyon bo‘ladi.
Pul kelishi bilan rejasiz xarid, o‘ylanmagan sarmoya yoki hissiyotga asoslangan qaror qabul qilinishi mumkin. Shu sabab astrologik talqinda Qo‘y uchun boylikning asosiy sabog‘i — tezlikni nazorat qilish.
Buzoq — o‘zgarishdan qo‘rqish
Buzoq barqarorlikni qadrlaydi. Doimiy daromad, tushunarli ish va xavfsiz reja unga xotirjamlik beradi.
Ammo katta moliyaviy o‘sish ba’zan odatiy muhitdan chiqishni talab qiladi.
Yangi kasb, biznes, boshqa bozor yoki sarmoya kabi imkoniyatlarda haddan tashqari ehtiyotkorlik Buzoqni uzoq vaqt bir joyda ushlab turishi mumkin.
Uning asosiy to‘sig‘i — barqarorlikni yo‘qotishdan qo‘rqib, o‘sish imkoniyatini ham rad etish.
Egizaklar — g‘oya ko‘p, diqqat esa tarqoq
Egizaklar yangi g‘oya topishda qiynalmaydi.
Bir vaqtning o‘zida biznes, yangi kasb, qo‘shimcha daromad va yana bir nechta loyiha haqida o‘ylashi mumkin. Lekin aynan shu xilma-xillik ba’zan asosiy muammoga aylanadi.
Pul esa ko‘p hollarda bir yo‘nalishda yetarlicha uzoq ishlashni talab qiladi.
Egizaklar uchun asosiy qoida: o‘nta g‘oyani boshlashdan ko‘ra, bittasini natijaga olib borish foydali.
Qisqichbaqa — o‘tmishga bog‘lanib qolish
Qisqichbaqalar hissiyotlarni chuqur qabul qilishi bilan ajralib turadi.
Avvalgi muvaffaqiyatsizlik, kimningdir xiyonati yoki moliyaviy yo‘qotish ularning keyingi qarorlariga ham ta’sir qilishi mumkin.
«O‘shanda ham ish bermagandi» degan fikr yangi imkoniyatni sinab ko‘rishga to‘sqinlik qiladi.
Astrologik talqin bo‘yicha ularning moliyaviy o‘sishi uchun eng muhim qadam — o‘tmishdagi og‘riqni kelajak qarorlariga hukmron qilmaslik.
Arslon — g‘urur ham qimmatga tushishi mumkin
Arslon o‘z kuchiga ishonishni yaxshi ko‘radi.
U rahbarlik qilishga, natija ko‘rsatishga va mustaqil harakat qilishga moyil. Ammo ba’zan «o‘zim uddalayman» degan g‘urur kerakli maslahat yoki yordamni qabul qilishga to‘sqinlik qiladi.
Biznes va moliyada esa hamma narsani bir inson bilishi shart emas.
Arslon uchun katta saboq — yordam so‘rash kuchsizlik emasligini qabul qilish.
Sunbula — mukammallikni kutaversa, imkoniyat ketadi
Sunbula hamma narsani oldindan hisoblashni xohlaydi.
Reja tayyor, xavflar tahlil qilingan, detallar tekshirilgan bo‘lishi kerak. Bu moliyaviy qarorlarda katta afzallik.
Ammo perfeksionizmning boshqa tomoni ham bor.
«Hali tayyor emas», «yana biroz o‘rganay», «sharoit ideal bo‘lsin» degan fikrlar ishni yillab kechiktirishi mumkin.
Ular uchun asosiy formula: yetarlicha yaxshi + harakat ba’zan mukammal rejadan kuchliroq.
Tarozi — qaror chiqquncha imkoniyat ketib qoladi
Tarozilar har bir variantning yaxshi va yomon tomonini ko‘ra oladi.
Ammo tanlovlar ko‘paygan sari qaror qabul qilish qiyinlashadi.
Bir investitsiya yaxshimi yoki boshqasi? Yangi ishmi yoki eskisi? Biznes boshlash kerakmi yoki yana kutishmi?
Uzoq tahlil qilish oxir-oqibat imkoniyatning boshqa odamga o‘tib ketishiga olib kelishi mumkin.
Tarozi uchun moliyaviy o‘sishdagi asosiy saboq — ideal qarorni emas, yetarlicha asoslangan qarorni o‘z vaqtida qabul qilish.
Chayon — yo‘qotishdan qo‘rqish pulni «qamab» qo‘yadi
Chayon pul masalasida nazoratni yaxshi ko‘radi.
Mablag‘ni yo‘qotish xavfi uni juda ehtiyotkor qilishi mumkin. Bu xususiyat katta xatolardan asraydi, lekin ba’zan pulni rivojlanish uchun ishlatishga ham xalaqit beradi.
Har qanday sarmoyada xavf bor. Muammo xavfning o‘zida emas, uni tushunish va boshqarishda.
Shu sabab Chayon uchun asosiy vazifa — xasislik bilan oqilona tejamkorlik o‘rtasidagi farqni bilish.
O‘qotar — boshqalarni muhokama qilish o‘z yo‘lini to‘sishi mumkin
O‘qotar odatda dunyoqarashi keng va o‘z fikriga ega inson sifatida talqin qilinadi.
Ammo kimdir boshqacha usulda pul topsa, uni darhol tanqid qilish tendensiyasi paydo bo‘lishi mumkin.
«Men bunday qilmasdim» degan qarash ba’zan foydali tajribani ham rad etishga olib keladi.
Boylikka olib boradigan yo‘l bitta emas. Shuning uchun O‘qotar uchun muhim saboq — tanqiddan oldin o‘rganish.
Tog‘echkisi — rejaga haddan tashqari yopishib olish
Tog‘echkisi tartib, intizom va uzoq muddatli maqsadlarni yaxshi ko‘radi.
Uning bu xususiyatlari moliyaviy muvaffaqiyat uchun katta ustunlik bo‘lishi mumkin. Ammo bozor va hayot doim reja bo‘yicha ketmaydi.
Bir strategiya ishlamayotgan bo‘lsa ham undan voz kechmaslik katta vaqt va pul yo‘qotishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Tog‘echkisi uchun asosiy vazifa — maqsadda qat’iy, usulda esa egiluvchan bo‘lish.
Boylikni haqiqatan burj belgilaydimi?
Yo‘q. Insonning daromadi yoki moliyaviy muvaffaqiyati qaysi burjda tug‘ilgani bilan ilmiy jihatdan belgilanmaydi.
Ammo yuqoridagi xususiyatlarning o‘zi hayotda haqiqatan ham pulga ta’sir qilishi mumkin: impulsiv qaror, o‘zgarishdan qo‘rqish, perfeksionizm, ikkilanish yoki haddan tashqari qattiq reja odamning imkoniyatlarini cheklaydi.
Shu ma’noda bunday astrologik ro‘yxatni bashorat emas, o‘z odatlarini biroz chetdan kuzatish uchun qiziqarli vosita sifatida qabul qilish mumkin.
E’tiborlisi, berilgan ro‘yxatda Qovg‘a va Baliq burjlari uchun talqin keltirilmagan. Shu sabab ular haqida taxminiy ma’lumot qo‘shmadik.
Sizning burjingiz uchun ko‘rsatilgan «moliyaviy to‘siq» xarakteringizga qanchalik mos keldi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…